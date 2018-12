Better Boss vann i Sverigedebuten på Örebrotravet: ”Detta var en mycket bra häst ...”

Rubrikerna

Tummen upp: Urgent Call imponerade stort när han vann lätt trots tredjespår sista varvet. Oskar J Andersson körde 1.12 sista halvvarvet, femåringen trivs i Örebro. Detta var tredje segern i Örebro, han vann V75 på banan i maj. Segern blev löjligt överlägsen!

Passade på banan: Gjorde starke Fleuron d'Ormoy som vann säkert före hemmahästen och ledande Pastorns Lady. Treåringen trivs ypperligt med Kaj Widell, han är urstark.

Allt i allo: Lars D Carlson är tränare, uppfödare och delägare i Running Like Hell, hästen gjorde skäl till namnet och vann trots att han fick göra jobbet själv i spåren.

Toppform: Har montéhästen Alvena Valva, stoet tog andra raka segern och på vilket vis hon gjorde det. Hon travade 1.16,3 sista varvet på den krävande banan och plockade säkert ner hemmahästen Samiswhoiam. Maria Riedl satt som vanligt i sadeln, detta var tredje årssegern för sexåringen.

Trivs med Ohlsson: Optimum Dragonfly har fem segrar i karriären, vid fyra av dessa har Ulf Ohlsson kört henne. Uffe placerade henne i dödens varvet från mål, lätt vann hästen på styrka via 1.17 sista rundan.

Värd en seger: Fine Arragon jagar alltjämt första årssegern, åttaåringen travade 1.29,5 sista varvet bakom överlägsne Vollanfaks. Lindesbergshästen är lätt att ta till sig, snacka om läcker individ.

Värt att notera: Det återstår bara en tävlingsdag på Örebrotravet detta år. Söndag 16 december avgörs GS75 på banan, första start är klockan 14.10.

Citatet: ”Detta var en mycket bra häst, tränaren trodde på bra segerchans” (Jorma Kontio om Better Boss som vann i Sverigedebuten, tränaren Joni-Petteri Irri hade satt hästen i bra författning. Detta var första loppet sedan september).

Mårten Eriksson

Siffrorna

V65-fakta

Rätt rad: 11-15-1-8-4-10.

6 rätt: 82 243 kronor.

5 rätt: 1 079 kronor.

Omsättning: 2 588 144 kronor.

Antal system: 62 910.

V4-fakta

Rätt rad: 1-8-4-10.

4 rätt: 8 887 kronor.

Omsättning: 1 444 706 kronor.

Antal system: 30 615.

V3-fakta

Rätt rad: 1-8-11.

Utdelning: 704 kronor.

Lunchdubbel-fakta

Rätt rad: 4-10.

Odds: 13,17.

Resultaten

Lopp 1

2 140: 1) Optimum Dragonfly, Ulf Ohlsson, 17,7 (58) 2) Pim Pim Joli, 18,7 (190) 3) Alva Palema, 18,9 (39) 4) Iggi, 18,3 (483) 5) Happy Confess, 18,4 (86) 6) Ester Joy, 18,8 (1265) 7) Edit Lixarve, 19,7 (277) 8) Bahia Blanca, 19,7 (558). Opl: Hot Carrot (850), Lady Micha (1808), Novene Step (1388), Campell J.P. (20), Prunella Wilde d13g (656), Astrodome dug (170). Tvilling (2/11): 42,62. Trio (11-2-1): 247,25. Odds: 5,86. Plats: 2,38-3,58-1,90. Struken: 10.

Lopp 2

2 140: 1) Alvena Valva, Maria Riedl, 16,4 (60) 2) SamiswhoIam, 18,0 (55) 3) Persimmon Face, 18,3 (220) 4) Minnestads Calais, 18,3g (278) 5) K.B.Millanson, 17,6 (31) 6) Alex Ås, 18,4 (192) 7) Kanon Sånna, 18,5 (753) 8) Mogas Money, 18,6 (622). Opl: Greece Boko (312), NY DiamondInTheSky (88), Ridgehead Ice (224), Fred Cobra ug (46), Eastar Rapida dug (582). Tvilling (4/15): 20,88. Trio (15-4-8): 511,06. Odds: 6,02. Plats: 2,11-2,47-6,49. Strukna: 5 och 9.

Lopp 3

2 100 auto: 1) Fleuron d'Ormoy, Kaj Widell, 17,2 (144) 2) Pastorns Lady, 17,3 (209) 3) Cyprus A.T., 17,6 (12) 4) Moondance, 17,7 (713) 5) Hades di Quattro, 18,0 (839) 6) Prodigy Shark, 18,0 (249) 7) Woodland's Larry, 18,3 (996). Opl: Hjalle Palema (153), Pink Diamond (540), Vicadi (703), Karamell A.E. d7g (647), Valle E.W. d12g (60). Tvilling (1/6): 83,25. Trio (1-6-4): 675,57. Odds: 14,46. Plats: 1,53-1,98-1,11.

Lopp 4

2 100 auto: 1) Better Boss, Jorma Kontio, 16,0 (60) 2) Xanthis Business, 16,1 (86) 3) Dontstopbelievin, 16,3 (60) 4) Arctic Agent, 16,6 (190) 5) Insoglio, 17,5 (314) 6) No Limit Casino, 17,8 (490) 7) Irish Cream Zon, 17,9 (520) 8) American Accent, 17,9 (1605). Opl: Sten Åke (76), Dancing Vilma (93), Joycelyn (1475), All Star Man (969), U.B.Cool ug (48), Global U.Turn ug (47). Tvilling (8/15): 31,67. Trio (8-15-13): 307,08. Odds: 6,07. Plats: 2,18-2,59-2,03. Struken: 1.

Lopp 5

2 100 auto: 1) Running Like Hell, Lars D Carlson, 18,6 (68) 2) Forsman, 18,7 (96) 3) Requiem fora Dream, 18,8 (80) 4) Gobo's Flyover, 18,8 (53) 5) Firebird Scoop, 18,8 (358) 6) One Relation, 19,0 (999) 7) Ninepoints Lover, 19,0 (28) 8) Lidaz Katzner, 19,1 (470). Opl: S.H.T.Thornofroses (54), Global Wildcat (170), Turmalin Yankee (451), Esther Lixarve ug (788). Tvilling (4/5): 22,20. Trio (4-5-3): 235,42. Odds: 6,84. Plats: 3,21-2,90-3,42.

Lopp 6

2 100 auto: 1) Urgent Call, Oskar J Andersson, 16,0 (17) 2) Bobbery, 16,3 (82) 3) Stall Warning, 16,4 (125) 4) Dulco di Quattro, 16,4 (89) 5) Enjoy the Life, 16,5 (280) 6) Cinnamon Prince, 16,5 (389) 7) Global Newsletter, 16,6 (243). Opl: Cosmo Light (175), Hachiko (463), Dreamcatcher E.P. (695), Alvena Uni u (53). Tvilling(1/10): 8,10. Trio (10-1-12): 70,60. Odds: 1,79. Plats: 1,30-1,86-2,78. Struken: 9.

Lopp 7

1 609 auto: 1) Lindsay D.E., Ferdinand Hirsch, 17,1 (28) 2) Carbureightr, 17,3 (165) 3) Argos Lane, 17,4 (102) 4) Wild Pooh Bear, 18,1 (62) 5) Yvaine Gene, 18,2 (302) 6) Älvan, 18,2 (575) 7) Spike Gwin, 18,3g (40). Opl: Vain Summer (86), Dear Farmer Henry (397), Moneypenny Häss (623), Bon Natal d11g (81). Tvilling (1/7): 26,02. Trio (1-7-6): 170,11. Odds: 2,80. Plats: 1,67-3,65-2,11. Struken: 4.

Lopp 8

2 140: 1) Vollanfaks, Per Ludvig Nilsen, 28,3 (25) 2) Arragon, 29,3 (77) 3) Komnes Juni, 31,0g (100) 4) Bork Odina, 30,8 (37) 5) Ringo Tabac, 31,2 (721) 6) Tin Gnist, 31,9 (122). Opl: Sindy Löper (75), Aston (84), Sot d9g (441). Tvilling (7/8): 7,53. Trio (8-7-1): 71,74. Odds: 2,57. Plats: 1,45-1,84-2,25.

Lopp 9

2 140: 1) What a Creation, Bengt-Erik Daggert, 20,4 (56) 2) Sidner Specijal, 20,9 (677) 3) Giggs, 21,0 (283) 4) Suppressing Fire, 21,9 (644) 5) Optimum Concinnity, 21,3g (16) 6) Super Hörsta, 22,3 (678) 7) Viktorias Secret, 21,7 (663) 8) Certo Cito, 21,9g (343). Opl: Elit Sisu (180), Demolition Man (1052), B.B.S.Balou ug (134), Digital Voice d11g (165), Filidor d'Odyssee dug (95), Pennybridge dug (224). Tvilling (7/11): 187,06. Trio (11-7-10): 2194,20. Odds: 5,65. Plats: 3,19-9,01-3,80.