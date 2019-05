Deltävling i kusk-VM – så var måndagens trav på Fornaboda

V64-fakta

Rätt rad: 4-9/11-3-8-11-10

6 rätt: 15 982 kr

5 rätt: 134 kr

4 rätt: 16 kr

Omsättning: 4 216 531 kr

Antal system: 98 721

V4-fakta

Rätt rad: 3-8-11-10

4 rätt: 958 kr

Omsättning: 603 165 kr

Antal system: 14 140

V3-raden: 11-10-11

Utdelning: 3 573 kr

DD-raden: 11-10

Odds: 15,26

Tummen upp: Deede Star vann den tunga vägen och plockade ner den ledande favoriten Dream Cash lätt. Hästen gjorde sin första start över stayerdistans och hade inte startat på 1,5 månad, Nurmoshästen joggade 1.16 sista varvet och var långt ifrån tom över mål.

Snygg styrning: Svarade Kaj Widell för bakom Hungarian Hotvax i V64-avslutningen. Kaj forcerade hästen resolut till ledningen 1 400 kvar och det blev loppavgörande. Hästen vann bekvämt via 1.15,2 sista varvet och tog årets första seger, vi hade hästen under rubriken ”Liret” och är mycket nöjda med drygt fyra gånger på femåringen.

Marginalerna på sin sida: Hade Doug McNair som vann knappt med kallblodet Klocksve Sprinten som han rattade in på ett snyggt vis. Bakom You To Neat fick han sent fritt, på målfoto nosade duon ut Albert G som var moralisk efter en resa utvändigt om Absolutelynoexcuse.

Dagens kuskprestation: Jorma Kontio fick runt tröge och dåligt travande El Gumpert felfritt. Love You-avkomman travade 1.15,7 sista varvet och vann lätt, men många andra kuskar än Jorma hade kört galopp med fyraåringen som ställde och for väldigt under vägen.

Inte ens nära: Att visa kyla var Yannick Gingras bakom Kövras So Far. Han satt i andra par utvändigt och hade värste konkurrenten Track Angle i dödens, obegripligt valde jänkaren att växla till sig dödens varvet kvar. Det draget avgjorde så Track Angle kunde vinna, typisk styrning när man inte riktigt är påläst.

Högt odds: Var det på Anne i V64-inledningen. Det stod ledningen i programmet, kort distans var en fördel för henne kontra senast. Loppet höll låg klass, att hon gav drygt nio gånger var ett överodds, vi hade henne tvåa i vår rank.

Värt att notera: En del av Kusk-VM kördes på Fornaboda denna måndag. Vilka duktiga kuskar publiken fick se. Flera kuskar körde kallblod för första gången, det var ett fint lopp att beskåda med endast två galopper. Bara skickliga drivers behärskar att köra lågklassiga kallblod på det viset.

Citatet: ”Jag körde på säkerhet, han vann på styrka och var fin”. Eirik Höitomt efter segern med fine fyraåringen Deede Star.

Lopp 1

1) 9.El Gumpert (Jorma Kontio), 16,4 (1,86) 2) 1.Pappajonnys Elsa, 16,7 (9,78) 3) 12.Västerbo Mixtra, 17,5 (22,50) 4) 10.Abe Woodhull, 18,1 (8,91) 5) 2.Beyonce Halo, 19,1 (54,93) 6) 3.Tesla Q.C., 20,3 (25,38) 7) 4.Macaronz, 20,5 (74,51)

Opl: 7.Whilma Majo, (18,59) 8.Classics Nitro, (40,10) 5.Berra Bus, (6,34).

Odds: 1,86.

Plats: 1,26-2,19-2,47.

Tvilling (1/9): 9,23.

Trio (9-1-12): 93,07.

Strukna: 6.

Lopp 2

1) 10.Klocksve Sprinten (Doug McNair), 28,4 (4,34) 2) 9.Furderud Svarten, 28,4 (10,17) 3) 6.Guli Tiger, 28,6 (4,43) 4) 1.Höstbo Irene, 28,7 (10,04) 5) 4.Mojerker, 28,7 (8,57) 6) 2.Blåstrupemoen, 28,8 (10,88) 7) 3.Haugestad Arne, 29,1 (19,53) 8) 8.Lysjö Wilda, 29,2 (15,87) 9) 5.Smeds Alva, 29,4 (12,62) 10) 11.Kometen, 29,6 (17,69) 11) 12.Trollklackan, 31,9 (35,38).

Odds: 4,34.

Plats: 1,45-2,18-1,90.

Tvilling (9/10): 20,57.

Trio (10-9-6): 222,74.

Strukna: -.

Lopp 3

1) 6.Ebba Running (Claes Eskilsson), 18,5 (5,07) 2) 9.Beware, 18,7 (6,23) 3) 4.Lansen S.S., 18,9 (11,30) 4) 1.J.L.'s Ladybug, 19,2 (11,68) 5) 2.Linda de la Copa, 19,3 (20,27) 6) 11.Pierre S.L.G., 19,3 (6,31) 7) 12.Guidetti, 19,3 (49,52)

Opl: 8.Filippa W.F., (35,84) 5.Luscious Larry, (5,17) 7.Nonstop All Over, (5,45) 10.Staro Gasoline, (79,77).

Odds: 5,07.

Plats: 2,22-2,73-3,36.

Tvilling (6/9): 17,11.

Trio (6-9-4): 182,94.

Strukna: 3.

Lopp 4

1) 4.Anne (Rodney Gatt), 15,5 (9,37) 2) 1.Ilaria Sidney, 15,5 (11,63) 3) 7.Valkyria K., 15,7 (17,09) 4) 2.Jobie Storm, 15,9 (2,34) 5) 3.Alexia, 15,9 (5,88) 6) 11.Mon Ami Lane, 15,9 (36,88) 7) 8.Winning Mistress, 16,2 (14,39) 8) 12.Råsa Night, 16,3 (45,30) 9) 5.Addiction, 16,4 (8,71) 10) 6.Bear Anemone, 16,5 (48,53) 11) 10.Keinstein Viking, 16,6 (41,47) 12) 9.Gloria B.J., 16,6 (19,70).

Odds: 9,37.

Plats: 4,33-3,56-4,58.

Tvilling (1/4): 31,70.

Trio (4-1-7): 789,79.

Strukna: -.

Lopp 5

1) 9.Ior Tooma (Matthew Williamson), 16,8 (23,18) 1) 11.Saphir d'Inverne (Yannick Gingras), 16,8 (6,23) 3) 2.Enjoy's Top Gun, 17,1 (3,97) 4) 8.Raj's Messiah, 17,7 (15,94) 5) 7.Daysofourlives, 17,8 (78,82) 6) 12.Kicken V.O.P., 18,2 (33,00) 7) 5.Bear Lassie, 18,7 (7,65) 8) 3.Herman Laday, 18,8 (7,31) 9) 10.Pennybridge, 22,0 (38,11).

Odds: 11,59/3,11.

Plats: 6,56/2,59-2,27.

Tvilling (9/11): 61,51.

Trio (9-11-2): 750,22 (11-9-2): 477,73.

Strukna: -.

Lopp 6

1) 3.Track Angle (Anders Eriksson), 14,3 (3,23) 2) 9.Kövras So Far, 14,5 (2,08) 3) 6.Wizard Simoni, 14,7 (36,89) 4) 5.Cinnamon Prince, 14,8 (40,32) 5) 10.Conrads Wilhelm, 15,0 (7,21) 6) 11.Pablo Andover, 15,0 (21,59)

Opl: 1.Royal Prince, (63,26) 8.Benji Dana, (41,40) 2.Inchgower Level, (51,12) 4.Montana Crown, (10,87).

Odds: 3,23.

Plats: 1,29-1,31-2,96.

Tvilling (3/9): 3,79.

Trio (3-9-6): 82,94.

Strukna: 7.

Lopp 7

1) 8.You to Neat (Doug McNair), 16,4 (9,50) 2) 4.Albert G., 16,4 (2,35) 3) 5.Absolutelynoexcuse, 16,5 (6,83) 4) 12.Showtimejackflower, 16,6 (11,81) 5) 7.Beauty Taste, 16,8 (38,61) 6) 11.Look Santana Eck, 16,9 (57,69) 7) 3.Zolo Sensation, 16,9 (20,04) 8) 10.Ridgehead Ice, 17,3 (77,27) 9) 9.Noble Dancer, 17,9 (12,74) 10) 2.Zenone R.L., 20,9 (6,41) 11) 1.Ridgehead Mateo, 21,1 (13,20).

Odds: 9,50.

Plats: 2,61-1,47-2,09.

Tvilling (4/8): 8,89.

Trio (8-4-5): 190,61.

Strukna: 6.

Lopp 8

1) 11.Deede Star (Eirik Höitomt), 16,6 (5,25) 2) 2.Dream Cash, 16,7 (2,36) 3) 10.Eaja Composite, 17,0 (38,56) 3) 6.Thirsty For More, 17,0 (20,29) 5) 1.Leo Leo, 17,1 (14,16) 6) 7.Untilwemeetagain, 17,1 (35,25) 7) 5.Västerbo Whistler, 17,2 (7,39) 8) 12.Jas Ribb, 17,7 (81,32) 9) 9.Jaguar Tooma, 18,1 (6,81) 10) 8.Celeber, 18,1 (76,27) 11) 4.Meshan, 18,2 (23,82).

Odds: 5,25.

Plats: 1,62-1,32-2,41/1,89.

Tvilling (2/11): 8,17.

Trio (11-2-6): 61,07 (11-2-10): 67,03.

Strukna: -.

Lopp 9

1) 10.Hungarian Hotwax (Kaj Widell), 17,1 (4,41) 2) 12.Captain Sisu, 17,3 (67,05) 3) 4.Il Mio Hooligan, 17,3 (6,55) 4) 5.S:t Raphael Decoy, 17,5 (10,28) 5) 3.Perfect Beauty, 17,5 (90,25) 6) 6.Goliath Boko, 17,5 (48,37) 7) 2.Vera Spiro, 17,5 (16,85)

Opl: 8.Fairyman, (81,33) 7.New Dawn, (3,21) 1.Elway Am, (6,50).

Odds: 4,41. Plats: 1,71-8,06-2,04.

Tvilling (10/12): 109,83.

Trio (10-12-4): 642,67.

Strukna: -.

Lopp 10

1) 11.Flying Garbo (Kristian Lindberg), 18,4 (8,13) 2) 8.Jessie Jovalley, 18,7 (13,01) 3) 15.Turbina C.F., 18,7 (12,16) 4) 13.Fairchild, 18,8 (5,20) 5) 6.Sweet Perfection, 19,0 (3,05) 6) 4.Red Alert W.F., 19,8 (38,51) 7) 5.Cry Wolf, 20,1 (22,91) 8) 9.Cilantro, 19,4 (49,22)

Opl: 10.Croquembouche, (61,48) 14.Alfas Joystick, (12,33).

Odds: 8,13.

Plats: 2,81-3,03-2,99.

Tvilling (8/11): 47,59. Trio (11-8-15): 893,82.

Strukna: 7, 12.

V64: 4 216 531 kr.

V4: 603 165 kr.

V3: 42 880 kr.

DD: 2 414 299 kr.

Vinnare: 1 068 862 kr.

Plats: 365 211 kr.

Tvilling: 815 689 kr.

Trio: 425 330 kr.

Totaloms: 9 951 967 kr.

MÅRTEN ERIKSSON