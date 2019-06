Eriksson vann Midsommarloppet – tog fyra segrar samma dag för första gången: ”Inte spelat någon roll hur jag kört”

Av: Mårten Eriksson

Rubrikerna

Tummen upp: Be The One vann i tävlingsdebuten och imponerade stort. Den här gången fick stoet göra jobbet i spåren sista 800 meterna, hon joggade undan och vann helt obesvärat på 1.16,6 auto över medeldistans med autostart. Denna toppstammade treåring är lite extra till häst …

Tummen ner: Global Wise Guy fick en bra resa av Kim Eriksson, men fjolårets Kriteriefinalist var blek och slutade femma i årets andra start och får inga överbetyg för sin prestation.

Tränare i fokus: Timo Nurmos tog fyra segrar förra tävlingsdagen och ville inte vara sämre denna gång. Det blev fyra segrar även denna soliga dag i Midsommarloppets final var han etta och tvåa med Amerindienne och Lexington Hall.

Dagens kuskprestation: Oskar J Andersson prickade snyggt från springspår på tillägg med Vikens Fingerprint som tidigt satt bra på det. Oskar forcerade hästen tidigt till spets och stoet vann busenkelt från sin önskeposition via 1.13,8 sista varvet men denna triumf grundlade Oskar J med sin prickning från början.

Kims fina eftermiddag: Kim Eriksson hade aldrig vunnit fyra lopp samma tävlingsdag tidigare, Nurmos gav honom fina segerchanser denna lördag. Kim förvaltade dessa på bästa vis och vann Midsommarloppets final lätt från ledningen med fine Amerindienne. Eriksson vann försöksloppen till Midsommarloppet med Amerindienne (dödens) och Lexington Hall (ledningen) och valde sedan att köra den förstnämnde i finalen.

Levde upp till namnet: Running Like Hell kördes resolut till ledningen av sin tränare Lars D Carlson, men fick sig en rejäl tryckare av Colonello kort därefter. Fyraåringen sträckte ärligt på sig när mer härdade Young Da Vici utmanade och vann säkert via 1.12,7 sista varvet på ett snyggt vis.

Värt att notera: Publiken (drygt 3 300) njöt i gröngräset denna midsommardag. Nästa onsdag den tredje juli körs årets största tävlingsdag på Fornaboda. Är vädret lika fint som denna tävlingsdag lär det bli tryck på publikplats även då.

Citatet: ”Det hade inte spelat någon roll hur jag kört, detta var en jättefin häst som var väldigt läcker” (Kim Eriksson hade en fin dag och var väldigt imponerad av fina Be The One som vann lekande lätt).

Siffrorna

V5-fakta

Rätt rad: 3-4-11-4-5.

5 rätt: 872 kronor.

Omsättning: 323 622 kronor.

Antal system: 7 808.

V4-fakta

Rätt rad: 11-5-8-6.

4 rätt: 346 kronor.

Omsättning: 944 549 kronor.

Antal system: 22 643.

V3-fakta

Rätt rad: 6-4-5.

Utdelning: 3 090 kronor.

Lunchdubbel-fakta

Rätt rad: 8-6.

Odds: 7,89,

Resultaten

Lopp 1: 1) 11.Vikens Fingerprint (Oskar J Andersson), 14,8 (3,43) 2) 9.Quarcia, 15,0 (13,94) 3) 5.Digital Speaker, 16,0 (34,49) 4) 3.Juvel Ribb, 16,2 (16,63) 5) 2.Body Gear, 16,4 (37,24) 6) 1.Bottnas Future, 17,0 (39,71) 7) 6.Mariah's Baby K.V., 17,2 (46,89) 8) 10.Hundredprocent Up, 18,0 (50,38) Opl: 8.La Mauresque, (18,36) 7.Feather Sisu, (22,44). Odds: 3,43. Plats: 1,59-3,35-7,35. Tvilling (9/11): 26,68. Trio (11-9-5): 1447,38. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 5.Running Like Hell (Lars D Carlson), 15,5 (4,43) 2) 14.Young da Vici, 14,6 (3,45) 3) 12.Seven Deadly Sins, 15,5 (30,32) 4) 15.Melker, 15,2 (27,59) 5) 8.Global Wise Guy, 16,2 (3,28) 6) 13.Djorkaeff Sisu, 16,4 (17,19) 7) 10.Moolger, 17,9 (50,43) Opl: 11.Colonello, (8,37) 9.Dontstopbelievin, (36,95) 1.Imakemyjokes, (72,86) 6.No Respect, (100,00) 3.Takata, (61,34) 7.Chamille, (100,00). Odds: 4,43. Plats: 1,80-1,76-4,51. Tvilling (5/14): 6,92. Trio (5-14-12): 188,73. Strukna: 2.

Lopp 3: 1) 8.Amerindienne (Kim Eriksson), 12,1 (2,65) 2) 3.Cool Canadian, 12,5 (2,47) 3) 1.Hungarian Hotwax, 13,0 (7,77) 4) 11.Misirlou, 13,5 (44,78) 5) 4.Andthedanceisover, 13,6 (30,70) 6) 10.Aifur, 13,7 (70,43) Opl: 5.Goliath Boko, (27,62) 6.Luce Axe, (32,30) 12.Van Morrison, (149,98) 9.Ridgehead Ice, (114,12) 7.Anddontsayitsover, (27,40). Odds: 2,65. Plats: 1,47-1,22-1,61. Tvilling (3/8): 3,56. Trio (8-3-1): 17,90. Strukna: -.

Lopp 4: 1) 6.Lexington Hall (Kim Eriksson), 12,2 (2,30) 2) 7.Forecast, 12,5 (7,80) 3) 9.Pablo Andover, 12,8 (5,71) 4) 5.Orne As, 13,0 (29,68) 5) 2.Earl Variera, 13,0 (6,60) 6) 10.Felix V.M., 13,2 (60,46) Opl: 3.Macho Look, (30,56) 8.Dream Lane, (19,32) 11.Tarabuso Jet, (70,58) 12.Global Unlimited, (10,55) 1.Colbert, (32,84). Odds: 2,30. Plats: 1,53-1,99-1,78. Tvilling (6/7): 9,18. Trio (6-7-9): 57,65. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 2.Iron Ant (Oskar J Andersson), 18,0 (14,63) 2) 11.United Broline, 18,0 (8,46) 3) 3.Legendaria Zon, 18,0 (3,96) 4) 1.Billie Holiday, 18,2 (8,36) 5) 4.Le Mare, 18,2 (66,90) 6) 8.Jasmine de Veluwe, 18,5 (6,02) 7) 12.Nydalens Finity, 18,6 (91,61) 8) 6.Imperials Elegance, 19,2 (75,54) Opl: 9.Gasette, (62,75) 5.Theresa May, (23,09) 7.Kalas, (48,32). Odds: 14,63. Plats: 3,75-2,91-1,89. Tvilling (2/11): 40,27. Trio (2-11-3): 469,26. Strukna: -.

Lopp 6: 1) 3.Be the One (Kim Eriksson), 16,6 (1,47) 2) 9.Conrads Eva, 17,0 (61,21) 3) 12.Pappajonnys Elsa, 17,0 (30,24) 4) 2.Tättman, 17,1 (10,29) 5) 1.Espri Launcher, 17,1 (40,00) 6) 10.Beware, 17,7 (50,20) 7) 5.Demain Fatigue, 18,8 (34,23) Opl: 6.S.G.Fallajah, (87,93) 11.Beat the Beast, (16,91) 8.Sunrize C.H., (36,06). Odds: 1,47. Plats: 1,43-4,04-4,10. Tvilling (3/9): 41,94. Trio (3-9-12): 251,41. Strukna: -.

Lopp 7: 1) 4.Stuve Sky (Kaj Widell), 29,6 (1,53) 2) 12.Rönningsholms Bryn, 28,9 (33,93) 3) 2.Bessa A.C., 31,3 (12,33) 4) 8.Väskinge Ruter, 30,5 (12,33) 5) 3.Lilloma, 31,4 (75,34) 6) 9.Frivoll Borken, 30,8 (17,33) 7) 11.Aasbrand, 30,2 (8,47) Opl: 10.Löpeld, (67,81) 7.Smeds Borken, (32,23) 6.Guli Tiger, (13,75) 1.Majgryning, (70,86) 5.Mulsta Kravall, (75,47). Odds: 1,53. Plats: 1,44-3,85-2,29. Tvilling (4/12): 15,56. Trio (4-12-2): 145,46. Strukna: -.

Lopp 8: 1) 11.Southwind Queen (Rebecca Dahlén), 14,3 (3,77) 2) 8.Ebba Running, 15,4 (20,59) 3) 4.Västerbo Puma, 15,5 (4,44) 4) 2.Evita Jaam, 15,7 (18,05) 5) 9.Felicienne, 16,3 (17,23) 6) 7.La Surprise Tooma, 16,4 (30,58) 7) 12.Blue Star Caviar, 17,1 (40,38) Opl: 1.Kristine Lilly, (12,74). Odds: 3,77. Plats: 2,35-4,11-1,98. Tvilling (8/11): 38,01. Trio (11-8-4): 218,10. Strukna: 3.

Lopp 9: 1) 6.Amerindienne (Kim Eriksson), 14,0 (1,60) 2) 8.Lexington Hall, 13,6 (6,00) 3) 1.Cool Canadian, 14,5 (10,17) 4) 3.Hungarian Hotwax, 14,5 (11,30) 5) 2.Misirlou, 14,8 (51,13) 6) 9.Pablo Andover, 14,3 (15,47) Opl: 11.Felix V.M., (82,10) 7.Orne As, (83,69) 12.Forecast, (20,44) 10.Earl Variera, (67,37) 4.Andthedanceisover, (69,19). Odds: 1,60. Plats: 1,30-2,15-1,78. Tvilling (6/8): 5,33. Trio (6-8-1): 47,32. Strukna: -.

Lopp 10: 1) 4.Get Winning (Isac Lindberg), 17,2 (14,58) 2) 9.Aria, 16,5 (2,59) 3) 5.Moondance, 17,6 (12,06) 4) 13.Hotter than Hell, 17,0 (6,23) 5) 6.Bertil K., 17,8 (15,72) 6) 7.Mogas Piggelin, 17,2 (10,52) 7) 8.Ineedyourmoneymum, 17,2 (18,34) 8) 12.Ileach C.C., 17,7 (100,00) Opl: 11.Ridgehead Karisma, (37,46) 3.Lady Micha, (47,61) 14.O.C.Banker E., (59,31) 1.Lex Alme, (91,89) 10.Zazo Rod, (55,67). Odds: 14,58. Plats: 2,80-1,43-4,06. Tvilling (4/9): 24,27. Trio (4-9-5): 252,04. Strukna: -.

Lopp 11: 1) 5.Judit Doc (Magnus S Karlsson), 16,2 (5,76) 2) 1.Chris Carambole, 16,2 (28,23) 3) 10.Motoyi Goj, 15,3 (45,44) 4) 13.Hugo Gustivar Boko, 15,3 (2,09) 5) 14.St No More War, 15,4 (43,51) 6) 7.M.T.Magic Dream, 15,4 (14,76) 7) 8.Vinnie Frontline, 15,4 (24,54) 8) 12.Kiss Sånna, 15,8 (66,42) Opl: 9.Prince Calle, (72,48) 15.Broslätts Vici, (114,95) 11.Star's Fighter, (33,45). Odds: 5,76. Plats: 3,63-5,32-7,38. Tvilling (1/5): 48,05. Trio (5-1-10): 4346,31. Strukna: 2, 6.