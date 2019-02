Expertens tips inför fredagens travtävlingar i Örebro: ”Är obesegrad”

V65-förslaget

V65-1: 3 Incredible Smart, 4 No Limit Royalty, 7 Leo Leo. (Res: 6,2)

V65-2: 2 Fast Food Hanover, 3 Gucci Boko, 4 Justice Rhyme, 9 Thunder Rick. (Res: 5,10)

V65-3: 1 Opera Avenue, 2 Isabelle Boko, 3 Zangone, 4 Rafale d´Inverne, 7 Virunga, 9 Bambi Rozz, 10 Pompano Euphoria, 11 Cikoria Frazer, 12 D´Laina. (Res: 5,6)

V65-4: 1 Karissa Bo, 6 Prince Yoda, 9 Tiger Journey. (Res: 8,5)

V65-5: 1 El Cantante, 12 Speed Delicious. (Res: 3,6)

V65-6: 5 Knifetown Lover. (Res: 8,11)

Kostnad: 648 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 1 Opera Avenue, 2 Isabelle Boko, 3 Zangone, 4 Rafale d´Inverne, 7 Virunga, 9 Bambi Rozz, 10 Pompano Euphoria, 11 Cikoria Frazer, 12 D´Laina. (Res: 5,6)

V4-2: 1 Karissa Bo, 6 Prince Yoda, 8 Davici, 9 Tiger Journey. (Res: 5,10)

V4-3: 1 El Cantante, 3 Spot Bi, 12 Speed Delicious. (Res: 6,7)

V4-4: 5 Knifetown Lover. (Res: 8,11)

Kostnad: 216 kronor.

Spiken

Knifetown Lover (V65-6) var tvåa i årsdebuten på V75 på Axevalla och med det loppet i kroppen räknar vi med att Love You-avkomman är segermogen. Det ska bli barfota fram på fredag meddelar Nicklas Westerholm som siktar på att kuppa hästen till spets i tidigt skede. Bra chans oavsett löpningsförlopp!

Rysaren

Justice Rhyme (V65-2) är segerlös, men kort distans tror vi är ett stort plus. Femåringen är startsnabb och körs av bästa kusken i loppet Niclas Benzon, det kan vara spets och slut. Felade bort en fin placering kort innan mål senast på Åby, bör avlägga maiden inom kort.

Liret

Cash Cow Pellini (lopp 8) vann från ledningen senast och hästen hade rubbet sparat säger Magnus Jakobsson. Magnus tror stoet kommer klara spåret och det är medvetet att han tar ut henne från tillägg, då det är lite vasst i henne. Magnus håller hästen högt och tror på god segerchans, vi gillade intrycket på henne senast och lirar 200 kronor vinnare på femåringen.

Tips övriga lopp

Lopp 7: 8 Bare Facts (Anders Svanstedt) – 5 Ludwig Van Lohr – 4 Västerbo Dazzel. Outs: 1 Rut Taxam.

Lopp 8: 10 Cash Cow Pellini (Magnus Jakobsson) – 4 Zacapa – 7 Demain Fatigue. Outs: 9 Kicki Tooma.

Lopp 9: 1 Mån Viktor (Mikael J Andersson) – 10 Neo Mollyn – 8 Tarragon Tabac. Outs: 9 Bessa A.C.

Lopp 10: 9 Christer (Erik Adielsson) – 11 Extase d´Inverne – 7 Love In Vain. Outs: 5 Hug Me Boko.

Lopp 1 V64-1

2640: 1 Campell J.P. - Karlsson P 07605 17,0. 2 Primus All Over - Jakobsson M 37171 18,0. 3 Incredible Smart* - Spangenberg D 0441d 16,6. 4 No Limit Royalty - Korpi J 51130 14,8. 5 Gondul - Benzon N 0dd00 16,6. 6 Dejvid Am - Andersson M J 60247 16,4. 7 Leo Leo - Jepson C J 21240 17,0.

RANKING: 7 Leo Leo (Carl Johan Jepson) – 3 Incredible Smart – 4 No Limit Royalty. Outs: 6 Dejvid Am.

Leo Leo gör årsdebut och hästen är väl förberedd inför detta berättar tränare Eric Martinsson för oss. Femåringen körs av startsnabbe Jepson och från springspår är han vårt spetsbud, bra chans för spets och slut. Incredible Smart tog karriärens första seger näst senast i Eskilstuna från ledningen via 1.14 sista 800 meterna. No Limit Royalty har inte startat sedan juli, hästen gjorde det bra som treåringen och är obesegrad i Örebro.

Lopp 2 V64-2

1609: 1 Splendid Jovijal - Fromell T k0404 15,3a. 2 Fast Food Hanover - Riesterer I 43231 15,4a. 3 Gucci Boko - Carlsson A 30310 18,0. 4 Justice Rhyme - Benzon N 2056d 16,7a. 5 Hades di Quattro - Jansson D 52076 15,5a. 6 Taste of Legend - Andersson A 20k00 15,6a. 7 Nice Broline - Karlsson C 33660 14,6a. 8 Global Temptation - Lokby M 64200 16,9a. 9 Thunder Rick - Sedström L d0130 17,2a. 10 Meya Palema - Lilius M d52d3 16,7a. 11 Linnea Burge - Sedström A 04445 17,5a. 12 Disney - Lihv G 60256 15,8a.

RANKING: 2 Fast Food Hanover (Ida Riesterer) – 4 Justice Rhyme – 3 Gucci Boko. Outs: 9 Thunder Rick.

Fast Food Hanover är speciell och fattar inte vad det hela går ut på än. Första gången med bilstart och över kort distans slog väl ut senast då han tog karriärens första seger via målfoto i Eskilstuna. Bra läge bakom och lämpligt motstånd. Justice Rhyme felade bort en fin placering senast på Åby. Han möter lättare motstånd denna gång, hästen är startsnabb och körs av duktige Niclas Benzon. Från ledningen kan karriärens första seger komma. Gucci Boko tog livets första seger näst senast från ledningen, men den insatsen ska man inte dra för stora växlar på. Thunder Rick har bra startrygg, gör årsdebut. Hemmahästen är obesegrad i Örebro (2 av 2) och har vunnit lopp med Linda Sedström.

Lopp 3 V64-3

2140: 1 Opera Avenue - Jakobsson M 4d543 16,1. 2 Isabelle Boko - Benzon N 5d340 15,2. 3 Zangone - Jansson T 20047 15,3. 4 Rafale d'Inverne - Jepson C J 11d10 16,4. 5 Maj Doll - Sedström J 06026 16,7. 6 Ester Joy - Gustavsson K P 02705 14,2.

2160: 7 Virunga - Adielsson E 4d0d3 14,8. 8 Valnes Doris - Karlsson M S 04005 12,9. 9 Bambi Rozz - Eriksson K 33006 13,5. 10 Pompano Euphoria* - Westerholm N 04064 14,8. 11 Cikoria Frazer - Karlsson P 00401 13,6 12 D'Laina - Sjöström C 50203 14,1.

RANKING: 4 Rafale d´Inverne (Carl Johan Jepson) – 7 Virunga – 12 D´Laina. Outs: 1 Opera Avenue.

Rafale d´Inverne gör årsdebut, gick banjobb för en vecka sedan och Martinsson var nöjd med hästen. Spåret kan ställa till det, felfri blir stoet att räkna med. Hon hade ett fint fjolår med fyra segrar och trivs med Jepson. Virunga trivs i Örebro, var nära segern sist men torskade på foto mot Earn N´Burn. Hon är svår från start, men spår ett på tillägg är bästa tänkbara. D´Laina har årsdebuten avklarad, ensamt springspår gör att Claes Sjöström tidigt kan sitta bra på det trots tillägg. Opera Avenue har två lopp i kroppen, var duktig senast från dödens som trea och Magnus Jakobsson låter sugen på att testa henne i spets.

Lopp 4 V64-4

1609: 1 Karissa Bo* - Spangenberg D 00256 13,5a. 2 Sweet Näs - Ehlers J 85620 13,8a. 3 Big Boy Blue - Karlsson P 31636 13,8a. 4 Onrush Face - Karlsson C 85202 14,6a. 5 U.B.Cool - Lindblom Å 01304 13,1a. 6 Prince Yoda - Mahony P 70302 15,8a. 7 Västerbo Eve - Lihv G 78642 14,3a. 8 Davici - Ljunghager K d3503 13,8a. 9 Tiger Journey - Jansson T 14141 14,9a. 10 Cadillac Dimanche - Jepson C J 30366 14,4a. 11 Notre Dame Broline - Ivarsson M 24070 14,8a. 12 Keinstein Viking - Christensen B 06317 14,9a.

RANKING: 9 Tiger Journey (Torbjörn Jansson) – 6 Prince Yoda – 1 Karissa Bo. Outs: 8 Davici.

Tiger Journey vann från ledningen senast på Solvalla via 1.16 sista varvet. Muscle Hill-avkomman är alltid hårt betrodd och är obesegrad i Örebro. Bakspår över kort distans gör det är givet att gardera honom. Hästen körs för första gången av Torbjörn Jansson. Prince Yoda var grym i årsdebuten från dödens som tvåa och moralisk, kort distans ser vi som ett plus. Karissa Bo har två lopp i kroppen, perfekt läge bakom bilen och trivs över kort distans (2 av 4). Davici var duktig i årsdebuten och första starten för Sofia Aronsson, men spår åtta bakom bilen över sprinterdistans gör att den forne hemmahästen i första hand är ett platsbud för oss.

Lopp 5 V64-5, DD-1

2640: 1 El Cantante - Andersson M J 1204k 13,6. 2 Werdelin - Jepson C J 000d6 14,8. 3 Spot Bi - Jansson T d0k04 14,2.

2660: 4 Digital Circle - Jakobsson M 56600 14,3. 5 Sogno di Volare - Benzon N k0600 15,9. 6 Bobbery - Sedström L 21210 14,1. 7 Tarabuso Jet* - Eriksson K 51440 13,3. 8 Royal Prince - Karlsson P 00006 14,1. 9 Orne As - Adielsson E 06620 14,2. 10 Macho Look - Aarum D 04504 13,9

2680: 11 Explosive de Vie - Oscarsson J 33073 12,7. 12 Speed Delicious - Westerholm N 700d6 13,4.

RANKING: 12 Speed Delicious (Nicklas Westerholm) – 1 El Cantante – 3 Spot Bi. Outs: 6 Bobbery.

Speed Delicious travade 1.09 sista 800 meterna i lördags som sexa i Guld. Nicklas Westerholm låter löjligt uppåt på hästen inför detta och siktar på att styra detta stayerlopp från dödens. Nioåringen har två lopp i kroppen och vi tror han har mycket god segerchans. El Cantante har varit skadad och inte startat sedan 2017, vi såg honom i kvalet då han ”vann” från ledningen och travade 1.12 sista halvvarvet. Hästen är obesegrad i spets (8 av 8) och har två av tre i Örebro. Över aktuell distans har nioåringen tagit sex segrar, lita på att Micke J Andersson vill köra sluggern i ledningen. Spot Bi avslutade bra senast på Eskilstuna som fyra och bara tre hästar på startvolten borgar för en fin resa.

Lopp 6 V64-6, DD-2

2100: 1 Real Doc - Karlsson P 22507 13,8a. 2 Blytung Am - Svedlund K 05105 12,1a. 3 Capone Sisu - Sjöström C 07100 12,6a. 4 Happy Confess - Lindblom Å 00585 14,0a. 5 Knifetown Lover - Westerholm N 20112 13,8a. 6 Mill Ultra - Benzon N 14150 12,6a. 7 Charlock Alma - Jakobsson M 35204 13,4a. 8 Velasquez Gar - Oscarsson J 000d1 14,3a. 9 Ugly Duckling - Andersson M J 60032 13,5a. 10 Pantheon Face - Jepson C J 00022 15,2a. 11 Deux En Un - Jansson T 11406 14,0a. 12 First Diamond - Andersson A 10003 13,2a.

RANKING: 5 Knifetown Lover (Nicklas Westerholm) – 8 Velasquez Gar – 11 Deux En Un. Outs: 2 Blytung Am.

Knifetown Lover var tvåa i årsdebuten på V75 och Westerholm tror hästen kommer vara markant bättre denna gång. Det ska bli barfota fram och Nicklas har taktiken klar för sig, att överta ledningen i tidigt skede från stallkompisen Blytung Am. Vi spikar Love You-avkomman som trivs i Örebro (2 av 4). Velasquez Gar vann ett billigt lopp i årsdebuten, hög klass i honom men spåret gör att han riskerar en tung löpning. Deux En Un har utvecklats häftigt i vinter och kan överraska vid överpace.

MÅRTEN ERIKSSON