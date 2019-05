Expertens tips inför onsdagens Örebrotrav: ”Bra segerchans oavsett resa”

V4-förslaget

V4-1: 3 Whisky Akema, 4 Urban Kronos, 5 Rache H.H.D. 6 Uppohoppa, 8 Monfalcone. (Res: 2,7)

V4-2: 2 Indian Front, 3 Ottens Dibaba, 4 Je T´Aime Lucky, 6 Dictionary, 7 Vis Dell´Olmo, 10 Vichy Grif, 11 O.M.Dont Cry. (Res: 8,5)

V4-3: 3 Solkattens Chiron. (Res: 4,6)

V4-4: 11 Porthos Race, 12 Einstein Sisu, 15 Enzo Am. (Res: 14,7)

Kostnad: 210 kronor.

V5-förslaget

V5-1: 2 Global Avenue, 3 Hera Eck, 4 Tuna Tartar W.F. 5 Klara Zonett, 6 Upontop, 9 Isa Sting. (Res: 8,7)

V5-2: 5 Strong Heartbeat. (Res: 6,4)

V5-3: 1 Fläsk Ken, 2 Ninepoints Lucky, 6 Salty Dog, 7 Margaretasjöhammar, 9 Endnu En Kåsgård, 10 Knifetown Hall, 11 Cherry Oh Baby, 12 Dwayne Zet. (Res: 4,3)

V5-4: 2 Spitz Ha, 5 I Like Likes, 6 Mister Hill. (Res: 1,9)

V5-5: 2 My Silver Lining, 8 Linda Sånna, 10 Robloxia. (Res: 14,11)

Kostnad: 432 kronor.

Lopp 6: 8 Linda Sånna (Ulf Ohlsson) – 2 My Silver Lining – 10 Robloxia. Outs: 14 Princess Corner

Tips övriga lopp

Lopp 1: 8 Award Kronos (Örjan Kihlström) – 3 Brave Dame Vivian – 4 Sunrize C.H. Outs: 10 Glide Devie.

Lopp 2: 4 Tuna Tartar W.F (Dwight Pieters) – 5 Klara Zonett – 2 Global Avenue. Outs: 9 Isa Sting.

Lopp 3: 5 Strong Heartbeat (Jörgen Westholm) – 6 Fajm Composite – 4 Valter Vald. Outs: 2 Forvard Lok.

Lopp 4: 6 Salty Dog (Tuomas Korvenoja) – 12 Dwayne Zet – 9 Endnu En Kåsgård. Outs: 7 Margaretasjöhammar.

Lopp 5: 5 I Like Likes (Anna Sedström) – 6 Mister Hill – 2 Spitz Ha. Outs: 1 Macgyver.

V5-spiken

Strong Heartbeat (V5-2) har bara gjort en start i karriären, treåringen som har toppstam vann från dödens på ett överlägset vis på Fornaboda. Intrycket var läckert, första gången med bilstart oroar inte då han såg så förnuftig ut. Bra segerchans oavsett resa.

V4-spiken

Solkattens Chiron (V4-3) har fyra raka segrar och jagar ett staket. Fyraåringen möter lämplig omgivning och vi blir inte förvånade om Jorma Kontio som kör From Above-avkomman denna gång tidigt sitter i ledningen med Mantorpshästen.

Liret

Linda Sånna (lopp 6) var oerhört bra då hon vann näst senast efter en mäktig svepning i spåren. Spår åtta i en spårtrappa är underskattat och vi tror offensive Ulf Ohlsson testar rejält från början. Ett odds runt fyra gånger känns rimligt och 200 kronor vinnare testas på sexåringen.

Lopp 7 V4-1. V86-2 V4-1. Auto.

2100: 1 Donatella Center - Partanen J 10070 10,8a. 2 Only One Winner - Blom N 0k242 10,7a. 3 Whisky Akema - Svensson C 3530d 10,8a. 4 Urban Kronos - Kihlström Ö d1205 10,3a. 5 Rache H.B.D.* - Paal W 11135 11,2a. 6 Uppohoppa - Aikio P 12150 10,9a. 7 Wollafur - Karlsson M S 60432 12,4a. 8 Monfalcone - Horpestad T 32262 12,3a.

RANKING: 5 Rache H.B.D.(Wilhelm Paal) – 6 Uppohoppa – 3 Whisky Akema. Outs: 4 Urban Kronos.

Rache H.B.D. har två lopp i kroppen, gick bra i Sverigedebuten i Halmstad som trea mot tuffa hästar. Tippas i ett öppet lopp då han har dokumenterad form, det har inte hans värsta konkurrenter. Uppohoppa har inte startat på drygt två månader och är tränarkörd denna gång. Hästen hade ett fint fjolår med fyra segrar och har en av två i Örebro. Whisky Akema har gjort bort sig med galopp i årets två starter. Sexåringen är startsnabb och har vunnit V75 i Örebro, han har fem segrar på banan. Urban Kronos väldigt grundkapabel, gör en spännande årsdebut.

Lopp 8 V4-2. V86-4 V4-2 V3-1. Auto.

2100: 1 Cikoria Frazer - Karlsson P 03363 12,0a. 2 Indian Front - Ohlsson U 14400 13,8a. 3 Ottens Dibaba - Jakobsson M 2114d 12,2a. 4 Je t'Aime Lucky - Adielsson E 01634 11,3a. 5 Barbouze Lascaux - Kontio J 00552 14,3a. 6 Dictionary - Djuse M 0d501 12,5a. 7 Vis Dell'Olmo* - Paal W 14243 11,0a. 8 Zenita Kronos - Kylin Blom O 03020 14,0a. 9 Fideli Star - Modig T 20427 13,3a. 10 Vichy Grif - Eklundh A 13105 12,4a. 11 O.M.Dont Cry - Westerholm N 55813 12,8a. 12 Vikens Fingerprint - Andersson O J 13710 13,7a.

RANKING: 4 Je T´Aime Lucky (Erik Adielsson) – 6 Dictionary – 10 Vichy Grif. Outs: 3 Ottens Dibaba.

Je T´Aime Lucky travade 1.11,5 sista 600 meterna senast som fyra, stallet säger att hästen är i väldigt bra ordning för dagen. Första med Erik Adielsson är intressant, bra läge bakom bilen och det kan bli kört för henne med många spetssugna i loppet, rolig tipsetta! Dictionary vann från ledningen på en topptid i Gävle, har höjt sig i regi Mattias Djuse. Mattias lär vara sugen på ledningen igen. Vichy Grif är spurtstark och trivs med André Eklundh (3 av 8), bra startrygg bakom kvicka Ottens Dibaba borgar för en fin resa. Stoet är obesegrat i Örebro. Ottens Dibaba är startsnabb och har sex av tio från ledningen. Hon tappar ofta travet till slut och kan få hård press av Dictionary tror vi.

Lopp 9 V4-3 V3-2. Auto.

2100: 1 Mascarpone Doc - Karlsson P 05850 13,5a. 2 S.G.Flying Diaval - Haugstad K 83030 13,8a. 3 Solkattens Chiron - Kontio J 31111 12,6a. 4 East Doris - Leo E 16514 14,0a. 5 Tale of Jacks - Widell K d1345 11,4a. 6 Kent's Laddie - Adielsson E d063d 13,1a. 7 Edfromed - Lindblom Å 4405d 13,6a. 8 Rothschild - Skoglund R N 35405 12,2a. 9 Borups Senator - Ohlsson U d265d 11,7a. 10 Dream Kåsgård* - Kihlström Ö 27520 14,3a. 11 Speedy Tilly - Andersson M J 74413 13,2a.

RANKING: 3 Solkattens Chiron (Jorma Kontio) – 4 East Doris – 6 Kent´s Laddie. Outs: 11 Speedy Tilly.

Solkattens Chiron har toppform och fyra raka segrar, hästen har visat väldigt bra inställning i slutstriderna på sistone. Bra läge bakom bilen och Jorma Kontio upp den här gången. Jorma brukar vilja göra klart loppen i tid, vi blir inte förvånade om han tidigt forcerar fyraåringen till spets. Oavsett resa är segerchansen god, spik! East Doris var ute i ett stenhårt stolopp senast och hängde med fint som fyra efter en invändig resa. Trivs med Emilia Leo (4 av 7) och är startsnabb, men möter hingstar denna gång ska påpekas. Kent´s Laddie har tre lopp i kroppen, van tuff konkurrens och detta är loppets outsider. Alla segrar i karriären är tagna med körande Erik Adielsson.

Lopp 10 V4-4 V86-8 DD-2 V4-4 V3-3. Volt.

2640: 1 Father Foura - Ivanov J 36570 16,4. 2 Lennart Sjöhammar - Adielsson E 4d055 15,8. 3 Victory Road - Göstasson A 34d10 16,1. 4 Beaks Manello - Berglöf E 627d3 15,5.

2660: 5 Leonas Sami - Svanberg O 32467 14,1. 6 Maclemore - Leo E d14d1 14,7. 7 Aston D.K. - Kylin Blom O 15110 15,1. 8 Vikens Dome - Sundgren J L 03216 15,8. 9 Azarayah Ridge - Eskilsson C 62411 14,4.

2680: 10 Mårten Marje - Blom N 45024 14,0. 11 Porthos Race - Lindblom Å 02602 12,2. 12 Einstein Sisu - Ohlsson U 31602 14,3. 13 Guiseppe Boko - Andersson M J 56630 15,3. 14 Alorac Mathbell - Westerholm N 65302 13,9 15 Enzo Am - Nilsson P 56513 14,6.

RANKING: 15 Enzo Am (Per Nilsson) – 11 Porthos Race – 12 Einstein Sisu. Outs: 14 Alorac Mathbell.

Enzo Am vann på V75 över lång distans näst senast. Var trea i ett storlopp i Örebro senast och endast besegrad av Mack Dragan och On Track Piraten, inga sådana hästar med i detta lopp. Från ensamt springspår kan Per Nilsson tidigt sitta bra på det, naturlig tipsetta! Porthos Race har inte startat på nästan ett år, men vi vet att Åke Lindblom är mycket nöjd med hästen inför detta. Hemmahästen trivs på hemmaplan (2 av 4) och har vunnit V75 i Örebro. Einstein Sisu har inte startat sedan början av februari och har oviss form. Hästen är van tuff konkurrens och trivs över lång distans.