Expertens tips inför premiären på Fornaboda: ”Har toppform – trivs på sin hemmabana”

V65-förslaget

V65-1: 1 Frequency Am, 2 Dimanche Nearas, 5 Kissmeonceagain, 6 Sigel Doc, 8 Zenita Kronos, 9 Poem In Motion, 12 O.M.Dont Cry. (Res: 4,10)

V65-2: 1 Furderud Prinsessa, 4 Vinnas Titania, 8 Myllkärrs Ior, 10 Texida. (Res: 6,15)

V65-3: 1 Alfas Joystick, 2 Invite Boko. (Res: 6,3)

V65-4: 2 Livi Nike H.M. 8 Uakari, 9 Erik K. 12 Madjestic Man. (Res: 10,1)

V65-5: 2 Hipster, 9 Requiem Fora Dream, 10 Rocky Tilly. (Res: 4,5)

V65-6: 1 Final Dream. (Res: 4,2)

Kostnad: 672 kronor.

V4-förslaget

V4-1: alla 11 hästar. (Res: 2,1)

V4-2: 2 Livi Nike H.M. 8 Uakari, 9 Erik K. 12 Madjestic Man. (Res: 10,1)

V4-3: 2 Hipster, 9 Requiem Fora Dream, 10 Rocky Tilly. (Res: 4,5)

V4-4: 1 Final Dream. (Res: 4,2)

Kostnad: 264 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 7: 6 Strong Heartbeat (Jörgen Westholm) – 1 Zacapa – 10 Knight Single. Outs: 12 Vision d´Inverne.

Lopp 8: 2 Ashbury Park (Jennifer Persson) – 9 Angry Bird Am – 7 Je Reve d´Amour. Outs: 1 Digital Promise.

Lopp 9: 2 Global Avenue (Ulf Ohlsson) – 1 She Follow Me – 3 Girlpower Sisu. Outs: 8 Dear Matrix.

Lopp 10: 9 Lydia Sånna (Johan Brandel) – 6 Eli´s Surprise – 4 Kicken V.O.P. Outs: 3 Listas Snövit.

Invite Boko (lopp 3) gör en spännande årsdebut, gjorde två lopp förra året och galopperade i bägge men visade bra fartresurser. Hästen har varit fin i ett provlopp inför denna uppgift, bra spår bakom bilen och möter lämplig omgivning. Vi lirar 200 kronor vinnare på Yield Boko-avkomman.

Spiken

Final Dream (V65-6) har toppform, trivs på sin forna hemmabana. Fuxen har bara torskat en gång då han travat i ledningen (6 av 7). Sexåringen har öppnat fort från spår ett bakom bilen tidigare, det blir åter bike men lätta skor den här gången. Kort distans är ett plus för hästen anser vi, spets och slut!

Rysaren

Requiem Fora Dream (V65-5) har fin form, passande startrygg. Första gången med Jorma Kontio är mycket intressant. Kan få loppet och har bra segerchans trots bakspår över kort distans.

Liret

Lopp 1 V65-1. Volt.

2140: 1 Frequency Am - Kontio J 04160 16,7. 2 Dimanche Mearas - Andersson O J 172d0 15,0. 3 Dendrathema - Brandel J 20076 15,9

2160: 4 They don't Know - Westholm J d5dd0 14,4. 5 Kissmeonceagain - Nilsson P 001d5 13,7. 6 Sigel Doc - Widell K 54200 14,1. 7 Saint Gerda - Karlsson P 00036 13,8. 8 Zenita Kronos - Leo E 00302 15,0. 9 Poem in Motion - Ohlsson U 05414 14,2. 10 Misirlou - Andersen T 76005 14,.1 11 Zarah Zolide - Riesterer I 60100 14,4. 12 O.M.Dont Cry - Svedlund K 05581 14,3.

RANKING: 1 Frequency Am (Jorma Kontio) – 8 Zenita Kronos – 5 Kissmeonceagain. Outs: 9 Poem In Motion.

Frequency Am hade sparat senast och barfota runt om såg ut att fungera bra. Första gången med Jorma Kontio, bara tre hästar på start. God chans för spets och slut, segern i karriären är tagen från ledningen. Zenita Kronos travade 1.10 sista 800 meterna som tvåa i debuten för Oskar Kylin Blom. Stoet är van tuff konkurrens. Kissmeonceagain svarade för en rejäl avslutning senast som femma och är loppets outsider. Poem In Motion har två lopp i kroppen, trivs med Ulf Ohlsson och kan tidigt sitta bra på det från sitt springspår.

Lopp 2 V65-2. Volt.

2140: 1 Furderud Prinsessa * - Humborstad B 16063 31,6. 2 Ullis - Frick K 0d800 32,2. 3 Glimfaksa - Kontio J 0d36d 31,6. 4 Vinnas Titania - Jepson C J pk4d1 29,7. 5 O.K.Vega - Ohlsson U 27705 32,9

2160: 6 Neon Tabac - Wilhelmsson R 5255d 30,0. 7 Lysjö Wilma - Karlsson A I 000d8 30,8. 8 Myllkärrs Ior - Nyström P 06032 34,7. 9 Beck Jerven - Andersson O J 7dd06 32,2. 10 Texida - Eriksson I 21071 30,7. 11 Slotts Lynet - Ulriksson M 5040d 32,7. 12 Hedda Nanoq - Hallblom J 00883 32,0. 13 Burängens Petter - Widell K 0d6d5 31,3. 14 Lysjö Diva - Larsson K 30365 31,1

2180: 15 Mån Viktor - Andersson M J 33327 31,1.

RANKING: 4 Vinnas Titania (Carl Johan Jepson) – 1 Furderud Prinsessa – 8 Myllkärrs Ior. Outs: 10 Texida.

Vinnas Titania tog karriärens första seger senast från ledningen och vann lätt. Bra segerchans trots att hon möter äldre hästar. Furderud Prinsessa har årsdebuten avklarad, segern i karriären är tagen i Sverige. Myllkärrs Ior har gjort två lopp efter lång frånvaro, närmade sig Neslands Trine på Romme, knappt slagen. Kan fixa karriärens första seger med minsta klaff.

Lopp 3 V65-3 V4-1. Auto.

2140: 1 Alfas Joystick - Karlsson P 12002 16,7a. 2 Invite Boko - Partanen J k25 17,8. 3 Raj's Red Magic - Nyström P 04224 16,2a. 4 Pappajonnys Ilse - Andersson O J k3667 17,9. 5 Lona K. - Gorski K 00d7d 20,1a. 6 Lisa K. - Jansson D 17010 17,5a. 7 Pelas Pathos - Widell K d06d0 18,1a. 8 Chasmin Jawea - Fromell T 07k30 18,4a. 9 Super Hörsta - Erixon L 06050 19,9a. 10 Mr Caviaro - Kontio J d2100 16,7a. 11 Remember Sid - Ohlsson U 51640 23,6a.

RANKING: 2 Invite Boko (Juhani Partanen) – 1 Alfas Joystick – 6 Lisa K. Outs: 3 Raj´s Red Magic.

Invite Boko gör årsdebut, har varit fin i ett provlopp inför den här uppgiften. Felfri blir fyraåringen svårslagen, första gången med bilstart vi tror körsugne Juhani Partanen mest kör på säkerhet från början. Alfas Joystick travade i dödens senast, gjorde ett bra lopp men fick ge sig med liten marginal av smygkörda Delerious Rain. Lisa K. har två segrar i karriären, bägge från ledningen så Danne Jansson lär gasa maximalt med hemmahästen.

Lopp 4 V65-4 V4-2. Volt.

2640: 1 Fairplay du Mirel - Westholm J 51dd0 19,7.

2660: 2 Livi Nike H.M. - Kontio J k5211 17,6. 3 Dinjo - Andersson M J 53000 16,3. 4 Fastnet - Frick K 03022 15,8. 5 One Direction - Göstasson A 20538 16,2. 6 Timetobelucky - Widell K 33200 15,8. 7 Bear My Dream - Leo E d6206 16,5

2680: 8 Uakari - Karlsson P 31d02 15,5. 9 Erik K. - Jepson C J 21266 15,9. 10 Spotlight Brodde - Haugstad K 48086 17,2. 11 Quick C.D. - Jansson D 00450 15,3. 12 Madjestic Man - Ohlsson U 12112 16,8. 13 Mavericks Barbie - Andersson O J 34060 17,3. 14 McGarret - Stjernström M 67322 14,9. 15 St No More War - Hell K 14505 15,9.

RANKING: 12 Madjestic Man (Ulf Ohlsson) – 8 Uakari – 2 Livi Nike H.M. Outs: 9 Erik K.

Madjestic Man har toppform, bra på Solvalla som tvåa bakom kapable Master Hill. Obesegrad över distansen och första gången med Ulf Ohlsson, given tipsetta! Uakari gjorde minicomeback i Gävle, tappade lite från start men travade 1.16 sista två varven och var positiv som tvåa. Perfekt startspår. Livi Nike H.M. vann lätt från ledningen via 1.14,7 sista 700 meterna på Solvalla sist. Möter hingstar, gör debut över distansen så hon måste göra sitt bästa lopp i karriären för att vinna igen. Erik K. har tre segrar i karriären, två över lång distans och trivs ypperligt med körande Jepson.

Lopp 5 V65-5 V4-3 LD-1. Auto.

1640: 1 Right For Glory - Söderholm L-Å 13407 13,7a. 2 Hipster - Haugstad K 20150 12,2a. 3 Real Doc - Karlsson P 00241 13,8a. 4 Bombibitt S.I.R. - Andersson O J 11260 12,7a. 5 Beam Me Up Scotty - Ohlsson U 11470 14,6a. 6 Bonjour Hornline - Ådefors P 41506 13,1a. 7 Goliath Boko - Jansson R 44733 12,7a. 8 Mood Indigo - Nilsson P 12dk0 13,1a. 9 Requiem fora Dream - Kontio J 02136 12,3a. 10 Rocky Tilly - Westholm J 57d22 12,6a. 11 Stonecapes Pecca - Koskela J d3222 14,0a. 12 Hunter Mahan - Andersson M J 30024 14,6a.

RANKING: 2 Hipster (Kenneth Haugstad) – 9 Requiem Fora Dream – 10 Rocky Tilly. Outs: 4 Bombibitt S.I.R.

Hipster är startsnabb och bäst i ledningen. Kort distans och spetsfavorit i loppet, ska tävla barfota runt om den här gången. God segerchans trots att hon möter hingstar. Requiem Fora Dream har fin form, bra startrygg bakom vår tipsetta och första med Kontio kan göra många meters förbättring. Rocky Tilly har två lopp i kroppen, slutat tvåa i bägge starterna. Senast åkte han dit från ledningen av en smygkörd häst. Kan vinna med minsta klaff trots bakspår över kort distans.

Lopp 6 V65-6 V4-4 LD-2. Auto.

1640: 1 Final Dream - Sedström L 02211 11,6a. 2 Seek and Destroy - Nilsson P 02042 12,0a. 3 Cut Him Some Slack - Ohlsson U 0424d 11,3a. 4 Super Photo Bood - Bood A 17620 12,7a. 5 Brothers In Am - Kontio J 0500 10,9a. 6 Tyko Marje - Leo E 04626 11,6a. 7 Flash Hammering - Westholm J 707d6 11,3a. 8 Helios U.S. - Karlsson P 45d43 10,1a. 9 Valley Brodde - Haugstad K 44400 11,3a. 10 Donatella Center - Partanen J 31007. 10,8a 11 Rafiki Fri - Karlsson A I 66d04 11,7a.

RANKING: 1 Final Dream (Linda Sedström) – 4 Super Photo Bood – 2 Seek And Destroy. Outs: 11 Rafiki Fri.

Final Dream har knallform, vann plättlätt från ledningen på Mantorp med mkt sparat. Linda Sedström låter väldigt segersäker inför detta lopp, hästen har två av sex segrar på Fornaboda. Hästen har öppnat fort från spår ett tidigare, spets och slut tror vi och spikar! Super Photo Bood fick dödens senast men det mäktade han inte med. Hästen har gjort det bra i vår. Seek And Destroy var chanslös mot vår tipsetta senast, kort distans denna gång och det ser ut som vinnarhålet bakom Final Dream. Rafiki Fri är härdad av tuffa rikstotostarter, det behövs överpace för att sexåringen ska hinna fram till seger från detta läge över kort distans.