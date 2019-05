Expertens tips inför söndagens tävlingar på Fornaboda: ”Svårt att se hemmahästen torska detta”

V4-förslaget

V4-1: alla 12 hästar. (Res: 6,4)

V4-2: 2 Chivalry. (Res: 11,14)

V4-3: 6 Vagabond Bi, 11 Hercules T. (Res: 2,12)

V4-4: 1 Phototoy, 2 Hope Of Joy, 6 Lamino, 8 Love de Villeneuve, 10 Chipen Boy. (Res: 4,11)

Kostnad: 240 kronor.

V5-förslaget

V5-1: 3 Joker Band, 5 Colin Mcrae, 6 Miracle Of Love, 8 Gamma Light, 9 Turboline, 10 Chris Carambole. 11 J.L´s Ladybug (Res: 7,4)

V5-2: 3 Balto d´Huon, 4 Ringhio O.K. 6 Brake To Vacate, 8 Thomas O´Malley, 12 Gurra Knight. (Res: 11,7)

V5-3: 3 Bebop´s Tuva Lee, 4 Vo´via, 6 Free Fall Web. (Res: 1,9)

V5-4: 9 Sten Åke, 10 Upside Down Cake, 11 Cadillac Dimanche. (Res: 3,5)

V5-5: 4 Danois Simoni. (Res: 3,11)

Kostnad: 315 kronor

Tips övriga lopp

Lopp 5: 4 Episod (Jakob Smith) – 7 Bear Lassie – 6 Win It Launcher. Outs: 1 Tove Vingboons.

Lopp 6: 5 Colin Mcrae (Rikard S Jansson) – 6 Miracle Of Love – 10 Chris Carambole. Outs: 3 Joker Band.

Lopp 7: 8 Thomas O´Malley (Emma Lindkvist) – 6 Brake To Vacate – 4 Ringhio O.K. Outs: 12 Gurra Knight.

Lopp 8: 6 Free Fall Web (André Bood) – 3 Bebop´s Tuva Lee – 4 Vo´via. Outs: 1 Garland Frazer.

Lopp 9: 9 Sten Åke (Anna Isabelle Karlsson) – 11 Cadillac Dimanche – 10 Upside Down Cake. Outs: 3 New Hope A.T.

Lopp 10: 4 Danois Simoni (Jimmi Ehlers) – 3 Leo Sånna – 11 J.L´s Apache. Outs: 2 Imakemyjokes.

Lopp 11: 9 The Perfect One (Emma Smedby) – 8 Jesper Sånna – 2 Dancing Vilma. Outs: 6 Jumpinjackofjoy.

V4-spiken

Chivalry (V4-2) har en seger i karriären den är tagen från ledningen. Hästen möter beskedlig omgivning, bara fyra hästar på startvolten så det mesta tyder på att Kevin Oscarsson som kör fyraåringen för första gången frontar med honom. Vi ser inte vem som sedan ska sätta upp tempot i dödens, det bör vara spets och slut på honom!

V5-spiken

Danois Simoni (V5-5) är snygg som en tavla och möter i princip bara sig själv. Felfri har vi svårt att se hemmahästen torska detta, från spår mitt bakom bilen tror vi Jimmi Ehlers kör på extrem säkerhet då han felade från samma läge i Örebro. Timoko-avkomman är kapabel och stallet håller honom högt vet vi.

Liret

Hercules T (lopp 3) har gjort två lopp i år, dödens i årsdebuten och blev stum till slut. Gick 1.12 sista 700 senast på Mantorp efter en inledande galopp. Hästen är i poängbehov och vi vet att Peter G Norman var nöjd med hästen i ett banjobb nyligen och lirar 200 kronor vinnare på Scarlet Knight-avkomman.

Lopp 1 V4-1. Auto.

2140: 1 Jas S.S. - Svantesson P-O 00d0d 13,7a. 2 Sachmet Carjan - Karlsson A I 53366 14,5a. 3 Bear Seat - Andersson J-son N d0d08 15,1a. 4 Hot Shot - Berås M d6dd2 14,5a. 5 Gullbergsraggaren - Jansson R S 06043 13,6a. 6 Prototype Hanover - Oscarsson K 04037 14,0a. 7 Athletic Division* - Daggert H 05500 14,3a. 8 Sprucefields Go On - Nilsson H 70200 12,7a. 9 Cosmo Frazer - Fromell T 07008 15,0a. 10 Kiboshi - Strandberg E d0100 15,0a. 11 Vellum Paper - Balogh M 05003 13,4a. 12 Oban Boe - Jansson R 30300 14,5a.

RANKING: 6 Prototype Hanover (Kevin Oscarsson) – 4 Hot Shot – 11 Vellum Paper. Outs: 10 Kiboshi.

Prototype Hanover hade ett fint fjolår med tre segrar. Hästen har inte fått till det i år, men senast loppet i tuff konkurrens var helt klart ett steg i rätt riktning. Körs av överlägset bästa kusken i loppet. Hot Shot har fin form och bra läge bakom bilen, man måste nog köra hästen lite på chans nu när han blivit elva år gammal. Vellum Paper är bäst när hon får spara sin speed i det längsta, hästen är van tuffare omgivning än hon möter denna gång.

Lopp 2 V4-2. Volt.

2140: 1 Sågfallets Dahlia - Lindkvist E 00470 16,2. 2 Chivalry - Oscarsson K 8d2d4 17,2. 3 Notera - Nykvist R 04740 17,1. 4 Lady Micha - Walterström S 00066 16,8.

2160: 5 Chicon - Adler H 03360 16,4. 6 Stig One - Bengtsson M 47560 14,2. 7 Arrow Avon - Jansson R S 00040 16,1. 8 Vikens Gozo - Carlsson E 27000 14,6. 9 Västerbo Jeppe - Gorski K 07836 15,7.

2180: 10 Che Boko - Göstasson A 00670 14,4. 11 Falcon Scott - Hell K 07062 13,6. 12 Gateruds Galon - Ehlers J 2dk07 13,7. 13 Valnes Doris - Karlsson M S 54006 12,9. 14 Calvados In - Gustafsson T J 57500 14,5. 15 Vanessa Streamline - Lundgren L 80000 16,1

RANKING: 2 Chivalry (Kevin Oscarsson) – 11 Falcon Scott – 14 Calvados In. Outs: 7 Arrow Avon.

Chivalry blev generad till galopp senast och gick fullt godkänt som fyra. Segern i karriären är tagen från ledningen, Kevin Oscarsson kör fyraåringen för första gången. Det mesta talar för tidig spets och sedan tror vi duon får styra som de önskar i täten, spik! Falcon Scott har fungerat bra barfota runt om på sistone, senast avslutade hemmahästen 1.13 sista 800 meterna som tvåa bakom mer härdade Colonello. Calvados In gör jämna tider mest hela tiden, men är i första hand ett platsbud från dubbla tillägg.

Lopp 3 V4-3. Auto.

2140: 1 Dragon Sund - Skoglund A 00800 15,0a. 2 Västerbo Gerrard - Siirtonen J 37057 13,5a. 3 Jasmine Coger - Gustafsson S 68000 13,0a. 4 Zazo Rod - Fromell T 07080 14,1a. 5 Iggi - Karlsson A I 07850 14,0a. 6 Vagabond Bi - Claesson F 0dd50 13,8a. 7 Malte All Over - Gorski K 02056 12,8a. 8 Van Morrison - Mäkinen C 00680 12,7a. 9 Ridgehead Karisma - Modig T d6d50 13,3a. 10 Jenna E. - Strandberg E 40567 14,2a. 11 Hercules T. - Pace J-C 00005 11,2a. 12 Yrsa Brick - Johansson P T 05d30 12,6a.

RANKING: 11 Hercules T. (Jean-Claude Pace) – 6 Vagabond Bi – 2 Västerbo Gerrard. Outs: 12 Yrsa Brick.

Hercules T. travade 1.12 sista 700 meterna i spåren efter en startgalopp på Mantorp som femma. Vi vet att hästen varit fin i ett banjobb nyligen och fungerat bra med norskt huvudlag. Bra segerchans trots bakspår. Vagabond Bi gör en intressant Sverigedebut, hästen är segervan och hävdar sig väl i denna konkurrens. Västerbo Gerrard är jämn och säker, fick ett fint läge bakom bilen men har bara en seger i karriären på 31 försök så är ett platsbud i första hand för oss.

Lopp 4 V4-4. Auto.

2140: 1 Phototoy - Lövdal A 0d402 13,7a. 2 Hope of Joy - Göstasson A 0d000 11,8a. 3 Grappa Boe - Jansson R 00080 13,5a. 4 Blabar - Smedeby E 46077 13,0a. 5 Quantum Striking - Carlsson E 50348 12,2a. 6 Lamino - Siirtonen J 02050 10,9a. 7 Kimbee Star - Karlsson T 28000 12,0a. 8 Love de Villeneuve* - Skutnabb T 52000 12,7a. 9 King Classic - Ivarsson E d0047 12,4a. 10 Chipen Boy - Karlsson A I 3d050 13,3a. 11 Smirre Creek - Gustafsson T J 600d0 12,8a. 12 Drive Launcher - Sedström A 45405 11,9a.

RANKING: 1 Phototoy (Andreas Lövdal) – 8 Love de Villeneuve – 6 Lamino. Outs: 2 Hope Of Joy.

Phototoy såg ut att gå mot segern senast i Eskilstuna men fick ge sig kort innan mål mot Tracks. Är obesegrad på Fornaboda och tippas på grundklass trots att hästen får svårt att hålla upp sitt innerspår bakom bilen. Love de Villeneuve går duktigt ner i klass och kan vinna detta lopp på hårdhet. Lamino har bara två segrar men 17 andraplatser i karriären, sådan lutning i resultatlistan talar om att moralen inte är den bästa hos Love You-avkomman. Måste nog köras på chans. Hope of Joy är startsnabb och från ledningen kan det hålla hela vägen.

MÅRTEN ERIKSSON