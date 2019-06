Expertens tips inför torsdagens lunchtrav i Örebro: ”Tror hästen tar karriärens första seger”

V4-förslaget

V4-1: 1 Athos Race, 3 Chapter N.Deo, 5 Fairplay Pellini, 8 Smokey Herman, 10 Soccer. (Res: 9,11)

V4-2: 2 Zagor Grif, 6 Dark Steed, 12 Deede Star. (Res: 4,5)

V4-3: 2 Bottnas Easy Cash, 8 Caesar´s Dream. (Res: 4,10)

V4-4: 6 Green Mamba, 7 Mama America, 13 Indian Front, 15 O.M.Dont Cry. (Res: 1,9)

Kostnad: 240 kronor.

V5-förslaget

V5-1: 3 Apeman, 5 My Sea, 7 Bravo Revansch, 8 Domino Brick, 11 Zsa Zsa Kronos. (Res: 2,6)

V5-2: 3 Bobby Brick, 8 Olivinia, 12 Indira O.E. (Res: 1,6)

V5-3: 1 Ubangi Broline, 7 Patricks Princess, 8 She Fallow Me, 10 Darko, 11 Tonique. (Res: 2,9)

V5-4: 2 Global Approval. (Res: 3,9)

V5-5: 2 Oui Cherie, 8 Runaway Bride Ås, 13 Lady Nadine, 14 Vavin Love, 15 Ailihphilia. (Res: 9,1)

Kostnad: 375 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 5: 12 Alaska Kronos (Carl Johan Jepson) – 2 Cheap Thrills – 7 Mellby Howlit. Outs: 11 Airy Fary.

Lopp 6: 7 Bravo Revansch (Carl Johan Jepson) – 5 My Sea – 3 Apeman. Outs: 11 Zsa Zsa Kronos.

Lopp 7: 8 Olivinia (Jorma Kontio) – 3 Bobby Brick – 12 Indira O.E. Outs: 1 Daisy Westwood.

Lopp 8: 1 Ubangi Broline (Ulf Ohlsson) – 7 Patricks Princess – 11 Tonique. Outs: 8 She Fallow Me.

Lopp 9: 2 Global Approval (Magnus Jakobsson) – 3 Dugarry Zet – 9 Romeo Dana. Outs: 5 Motorpsycho.

Lopp 10: 14 Vavin Love (Ulf Ohlsson) – 13 Lady Nadine – 8 Runaway Bride Ås. Outs: 15 Ailihphilia

V5-spiken

Global Approval (V5-4) fick en fin resa senast på Årjäng i ett taktiklopp, hästen avslutade bra som trea och travade 1.11 sista halvvarvet med full fart över mål. Får bara Magnus Jakobsson iväg hästen felfritt ska segerchansen vara mycket god. Vi tror hästen tar karriärens första seger!

Liret

Caesar´s Dream (lopp 3) kördes snällt av Nicklas Westerholm i comebacken med gick fint som tvåa och vi tror han kommer vara betydligt bättre med tempo i kroppen. Hästen har två segrar på tre försök i Örebro, han tappar ettan längst upp i raden så vi misstänker att Nicklas kommer vara offensiv trots spår åtta. 200 kronor liras på femåringen.

Rysaren

Mama America (V4-4) är den troliga ledarinnan i V4-avslutningen. Hon möter hårda hästar som står 20 meter bakom henne så förhoppningsvis blir stoet inte så hårt betrodd. Femåringen trivs i ledningen, har 2 av 4 i den positionen och 3 av 5 med sin tränare Per Lennartsson. Troligen blir det första rycktussar på henne, pass upp!

Lopp 1 V4-1 Auto.

2100: 1 Athos Race - Lindblom Å 1dd30 12,2a. 2 Digital Circle - Svanstedt R 60036 13,1a. 3 Chapter N.Deo - Jepson C J d7214 11,7a. 4 Tahiti Journey - Ohlsson U 60340 12,7a. 5 Fairplay Pellini - Kontio J 65333 12,3a. 6 Cinnamon Prince - Nilsson K L 074d5 12,1a. 7 Conrads Wilhelm - Lindberg K 04435 12,6a. 8 Smokey Herman - Jakobsson M 52002 11,4a. 9 Talassio - Haugstad K 20343 11,5a. 10 Soccer* - Gentz V 06222 12,6a. 11 Mr Creation - Johansson P C 16345 11,4a. 12 Quite Nice - Lennartsson P 35674 11,8a.

RANKING: 3 Chapter N.Deo (Carl Johan Jepson) – 1 Athos Race – 5 Fairplay Pellini. Outs: 10 Soccer.

Chapter N.Deo har haft ett fint år, men har inte startat på två månader och kan vara i behov av lopp i kroppen. Första gången med Jepson är intressant, lär få ett fint lopp från detta startspår. Athos Race har inte startat sedan mitten av april, men brukar göra bra lopp direkt efter frånvaro. Är startsnabb och trivs på hemmaplan där hästen har sju segrar. Kan Åke Lindblom svara upp startblixten Smokey Herman är segerchansen god. Fairplay Pellini travade 1.12,5 sista varvet näst senast som trea trots en tung resa. Senast på Boda slutade hästen åter trea, men kom aldrig in i loppet då Lord Flax var så överlägsen. Lever på sin styrka och gynnas om det blir överpace på loppet.

Lopp 2 V4-2 Auto.

2100: 1 MacGyver - Svanstedt R 33300 15,3a. 2 Zagor Grif - Jepson C J 41422 14,1a. 3 Glide Marke - Pettersson R 66125 15,2a. 4 Joe Frazier Boko - Lennartsson P 00015 15,2a. 5 Sugar Man - Jakobsson M 51166 14,1a. 6 Dark Steed - Eriksson K 07012 15,7a. 7 Pegasus All Over - Ohlsson U 30661 15,0a. 8 Absurd - Haugstad K 126d0 14,0a. 9 Free Fall Web - Nilsson P 46137 15,6a. 10 Chimbai - Andersson M J 53130 15,3a. 11 Kryptonite Zon - Larsson F B 310d7 15,2a. 12 Deede Star - Kontio J 114d1 15,3a.

RANKING: 2 Zagor Grif (Carl Johan Jepson) – 6 Dark Steed – 12 Deede Star. Outs: 4 Joe Frazier Boko.

Zagor Grif gör en mycket spännande Sverigedebut. Fyraåringen är mycket startsnabb och det givna spetsbudet i loppet. Medeldistans är inget plus för Varenne-avkomman, men han kan spåra hela vägen om Carl Johan Jepson får trolla bort lite av racet i spets. Dark Steed har höjt sig med barfotabalans och trivs utmärkt med formkusken Kim Eriksson. Deede Star vann trots dödens på Boda och plockade ner en sådan kapabel häst som Dream Cash. Hästen har fyra segrar på sex starter och Jorma Kontio synar nog dödens senast varvet kvar med talangen. Joe Frazier Boko travade inte som bäst senast, hästen är bara tre år gammal och möter äldre hästar. Per Lennartsson kör nog snällt med honom den här gången, främst ett platsbud.

Lopp 3 V4-3 LD-1 Auto.

2100: 1 Albert G. - Partanen J 10120 13,5a. 2 Bottnas Easy Cash - Ohlsson U 10736 13,0a. 3 Oboy C.D. - Andersen T 03500 13,1a. 4 You to Neat - Svedberg M B 7d410 14,2a. 5 Pomeroll Am - Haugstad K 532d0 13,2a. 6 Max Pro - Modig T 40014 14,0a. 7 Raja Piraya - Pieters D 34036 12,7a. 8 Caesar's Dream - Westerholm N 113d2 14,1a. 9 Ivan Pavlov A.T.* - Lennartsson P 24d06 12,2a. 10 Rob Dyrdek - Svanstedt R 33126 13,3a. 11 Speedy Tilly - Andersson M J 44130 13,2a. 12 Åsens Aragon - Jepson C J 10460 14,8a.

RANKING: 8 Caesar´s Dream (Nicklas Westerholm) – 2 Bottnas Easy Cash – 4 You To Neat. Outs: 10 Rob Dyrdek.

Caesar´s Dream gick bra i comebacken som tvåa och kommer vara betydligt bättre med tempo i kroppen tror vi. Hästen trivs i Örebro, har två av tre på banan. Tappar en etta längst upp i raden och troligen är Nicklas Westerholm offensiv med femåringen, rolig tipsetta! Bottnas Easy Cash trivs i ledningen där han har fyra segrar, är inte helt att lita på men Ready Cash-avkomman är högkapabel. You To Neat är obesegrad i Örebro, blandar och ger i sina prestationer men läget går inte att klaga på i alla fall.

Lopp 4 V4-4 LD-2. Volt.

2140: 1 Whitestripe Maid - Smith J 12600 14,6. 2 H.P.R.Dominica - Aarum D 44700 14,9. 3 Gigantic Boko - Pettersson R 80060 15,1. 4 Livi Limit - Ohlsson U d0400 15,4. 5 Snella Doc - Partanen J 80d56 16,1. 6 Green Mamba* - Gentz V 41dd3 14,0a. 7 Mama America - Lennartsson P 15145 16,4. 8 Maj Doll - Sedström L 24d73 16,6. 9 Alize Katzner - Andersson M J 11040 15,7.

2160: 10 Celinn Palema - Ralfelt B 06350 14,5. 11 Saint Gerda - Karlsson A I 36616 13,8. 12 Barbouze Lascaux - Kontio J 55204 13,8 13 Indian Front - Jepson C J 40053 15,2. 14 Anne Royal - Svanstedt R 204d3 13,7. 15 O.M.Dont Cry - Westerholm N 13106 14,3.

RANKING: 15 O.M.Dont Cry (Nicklas Westerholm) – 7 Mama America – 6 Green Mamba. Outs: 13 Indian Front.

O.M.Dont Cry travade 1.10 sista 400 meterna senast på V75 och lämnade ett härligt intryck efter sig. Ensamt springspår på tillägg, kan tidigt sitta bra på det. Man kan inte vara allt för offensiv med henne, men stämmer det bara någorlunda under vägen kan hon speeda till seger. Mama America är spetsbudet i loppet, har två segrar från den positionen och troligen blir det första rycktussar på stoet vilket hon svarat bra på i jobben säger Per Lennartsson. Green Mamba är en duglig häst som gör Sverigedebut. Hästen är inte van med voltstart, så det är inte givet att Victor Gentz kommer bra på det trots springspår.

MÅRTEN ERIKSSON