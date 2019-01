Expertens tips inför V64 på Örebrotravet: ”Naturlig spik”

V64-förslaget

V64-1: 2 Jamie Oliver, 5 Callmesally. (Res: 7,3)

V64-2: 1 Åskar Hebre, 11 Åsens Aragon, 14 Dontstopbelievin. (Res: 5,10)

V64-3: 8 Deede Star. (Res: 7,6)

V64-4: alla 15 hästar. (Res: 15,5)

V64-5: 8 Deep Sea, 9 Horatio Fortuna. (Res: 2,1)

V64-6: 5 Mr Perfect, 6 Felix V.M. 10 Rafiki Fri. (Res: 7,3)

Kostnad: 540 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 8 Deede Star. (Res: 7,6)

V4-2: alla 15 hästar. (Res: 15,5)

V4-3: 2 Mex Hörsta, , 8 Deep Sea, 9 Horatio Fortuna. (Res:1,3)

V4-4: 5 Mr Perfect, 6 Felix V.M. 10 Rafiki Fri. (Res: 7,3)

Kostnad: 270 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 9 Silvertona (Mika Forss) – 3 Cheese Action L.W. – 2 Raj´s Oh Lord. Outs: 10 Chinovnik.

Lopp 2: 5 Dolly Streamline (Ralf Karlstedt) – 9 Piece Of Cake D.E. – 12 Demain Fatigue. Outs: 8 Linnea Burge.

Lopp 3: 5 Dracula (Rickard Svanstedt) – 3 Star´s Fighter – 9 Nydalenssuperraffe. Outs: 6 Pine Chocolate.

Lopp 10: 5 Bird Parker (Kim Eriksson) – 11 Fossy Band – 12 Jesper Sånna. Outs: 2 Lolita Tooma.

Spiken

Deede Star (V64-3) är obesegrad och vann senast på ett rejält vis från ledningen och svarade lätt ut Syria A.T. sista biten. Vi tror Jorma Kontio som är offensivt lagd är resolut trots spår åtta och tidigt forcerar fyraåringen till spets. Hästen möter lättare konkurrenter än senast, naturlig spik!

Rysaren

Fancy Nancy (V64-4) gör första starten för sin nye tränare Thomas L Nilsson. Springspår och första gången med Carl Johan Jepson som är en erkänt bra startkusk är spännande. Loppet är vidöppet, men vi är inne på att sexåringen kan skrälla.

Liret

Dontstopbelievin (lopp 5) gjorde bara fyra lopp 2018, slutade trea i samtliga starter. Vi anser inte att hästen har tveksam moral. Ensamt springspår, första gången med formstarke Rikard N Skoglund och en häst som står på tur en seger. Vi tycker han möter lämpligt motstånd och segerchansen bör vara god, vi lirar 200 kronor vinnare på sexåringen.

Lopp 4 V64-1

Auto. 2100: 1 Spotlite Son M.L. - Karlsson M S 36246 12,9a. 2 Jamie Oliver* - Spangenberg D 30704 13,6a. 3 Lea Chip - Partanen J 73030 12,3a. 4 Cessna S.S. - Svantesson P-O 66740 12,6a. 5 Callmesally - Andersson M J 52101 13,6a. 6 Iller Tooma - Skoglund R N 504d6 13,0a. 7 Fairyman - Hultman M 242d2 12,6a. 8 Khalid* - Tietz T 56460 13,0a. 9 Princess Time - Eriksson K 00502 13,1a. 10 Full Fart - Kontio J 6084d 13,5a. 11 Paul - Smedeby E 55dd0 13,7a. 12 Superman Tour - Nilsson K L k8708 12,3a.

RANKING: 2 Jamie Oliver (Dennis Spangenberg) – 5 Callmesally – 7 Fairyman. Outs: 3 Lea Chip.

Jamie Oliver är hästen i loppet, gick bra senast som fyra efter startgalopp. Perfekt läge bakom bilen och känns som en naturlig tipsetta i V64-inledningen. Callmesally vann trots dödens senast och stred ner ledande Simb Ratita. Stoet möter hingstar, men har läge för spets en position hon har fem segrar ifrån. Kan spåra hela vägen! Fairyman har gjort det bra en längre tid, men har lite svårt att vinna lopp och från spår sju är han i första hand ett platsbud för oss. Lea Chip är en kapabel hemmahäst, men hon hade inget bra fjolår. Hon är startsnabb och som vi läser loppet kan sjuåringen få vinnarhålet.

Lopp 5 V64-2

2640: 1 Åskar Hebre - Kontio J 02275 16,8.

2660: 2 Nikita Scarlet - Karlsson A I 55606 17,2. 3 Gondul - Karlsson P 4010d 16,6. 4 Jolly Tooma - Karhulahti V 50030 16,7. 5 My Open Art - Sedström L 82105 17,0. 6 Kamikaze Tooma - Forss M 21564 18,3. 7 Make It Again - Jansson D S 73635 16,0. 8 Mellby Devil - Svensson S 0770 15,1.

2680: 9 Mogas Money - Oscarsson K 43080 15,0. 10 Othellos Magi - Kylin Blom O 0dd4d 16,1. 11 Åsens Aragon - Jepson C J 12135 15,6. 12 Ekvator Lok* - Matveev N 06500 16,5. 13 Bullsängs MånaLisa - Andersson M J 00505 15,6. 14 Dontstopbelievin - Skoglund R N k3333 16,2.

RANKING: 14 Dontstopbelievin (Rikard N Skoglund) – 11 Åsens Aragon – 1 Åskar Hebre. Outs: 5 My Open Art.

Dontstopbelievin står verkligen på tur för en seger efter ett antal fina prestationer på sistone. Ensamt springspår och Rikard N Skoglund upp för första gången gör att formkortet tidigt kan sitta bra på det. Vår vinnare i detta öppna lopp. Åsens Aragon avslutade bra senast som femma på Solvalla och visade att skotvånget inte är något minus. Trivs i Örebro och med körande Calle Jepson. Åskar Hebre jagar karriärens första seger, leder länge kanske hela vägen? My Open Art har höjt sig hos Anna Sedström, hästen var femma på V75 senast och möter helt andra hästar den här gången.

Lopp 6 V64-3. V4-1.

Auto. 2100: 1 Singoalla S.I.R. - Ohlsson U 85660 16,9a. 2 One Relation - Lundahl E 55846 16,3a. 3 Glimra Guld - Dahlén R 56014 16,9a. 4 Edmund - Sundgren J L 225d0 16,6a. 5 Niras Coconut Kiss - Oscarsson K d0870 16,6a. 6 Fleuron d'Ormoy - Eriksson J S 12315 16,4a. 7 Frode Sisu - Forss M 10533 17,0a. 8 Deede Star - Kontio J k111 15,3a. 9 Yum Yum Bay - Karlsson P 8d376 15,8a. 10 Another Way to Pay - Andersson O J 63731 17,8.

RANKING: 8 Deede Star (Jorma Kontio) – 7 Frode Sisu – 6 Fleuron d´Ormoy. Outs: 10 Another Way To Pay.

Deede Star är alltjämt obesegrad, hästen har tre raka segrar. Trots spår åtta tror vi Jorma Kontio kör som senast, nämligen att han forcerar hästen till spets. Är han lika bra som vid segern på Solvalla 19/12 har vi svårt att se honom förlora detta, spik! Frode Sisu hoppade bakom bilen i Eskilstuna, han spurtade in som trea via 1.13,5 sista 800 meterna. Förste utmanare till vår vinnare. Fleuron d´Ormoy lever på sin styrka och är obesegrad i Örebro, tränarkörd denna gång det är ett litet minus men Jörgen S Eriksson har väldigt bra snurr på sitt stall för dagen ska påpekas.

Lopp 7 V64-4, V4-2.

2140: 1 Jessie Jovalley - Andersson M J 10d05 16,2. 2 Sissy Face - Karlstedt T 07876 16,3. 3 Bette Streamline - Karlstedt R 40776 17,3. 4 Lilltösen Launcher - Sedström L 40245 16,2. 5 Global Upside Down - Kontio J 87043 16,6.

2160: 6 A Smart Choice - Jansson D S 0765d 15,1. 7 Francisfromheaven - Ulriks.-Siminski M 33034 15,6. 8 Canary - Rudqvist H 06d56 15,2. 9 Expona - Nilsson H 10543 14,8. 10 Mogas Piggelin - Oscarsson K 00505 13,9. 11 Iggi - Karlsson P 26047 15,2. 12 Fancy Nancy - Jepson C J 6555d 14,2. 13 Amber Brick - Skoglund R N 63330 14,7. 14 Jasmin Band - Sundgren J L 32047 16,5. 15 Symphonie Teemer - Leo E 0kk11 16,0.

RANKING: 15 Symphonie Teemer (Emilia Leo) – 5 Global Upside Down – 12 Fancy Nancy. Outs: 14 Jasmin Band.

Symphonie Teemer spurtade mycket rappt när hon väl fick fritt senast och vann på målfoto före V75-hästen Bottnas Explosive. Stoet är obesegrat med formstarka Emilia Leo (2 av 2), trots bakspår på tillägg väljer vi att tippa duon. Global Upside Down har lilla springspåret och man kommer med henne ända från Halmstad, lita på att man gästar Örebro i angeläget ärende. Fancy Nancy gör en spännande debut för sin nye tränare Thomas L Nilsson. Springspår och första gången med startsnabbe Jepson är intressant. Jasmin Band vinner lopp när som helst, pass upp!

Lopp 8 V64-5, V4-3, V3-1, DD-1.

Auto. 2100: 1 Ridgehead Mikko - Forss M 01521 14,8a. 2 Mex Hörsta - Widell K 3d131 14,6a. 3 Prototype Hanover - Oscarsson K 65120 14,0a. 4 Victory Road - Fromell T 24450 15,7a. 5 S.O.S.O'Malley - Hedblom S 140d1 15,7a. 6 Sten Åke - Karlsson P 13500 13,7a. 7 Jas S.S. - Svantesson P-O d0610 13,7a. 8 Deep Sea - Kontio J 110dd 14,5a. 9 Horatio Fortuna* - Matzky R 11314 15,3a. 10 Cendrillon - Ohlsson U 10002 15,5a. 11 No Limit Casino - Andersson M J 16046 14,2a. 12 Bazooka de Hulu - Jepson C J 01070 15,4a.

RANKING: 8 Deep Sea (Jorma Kontio) – 9 Horatio Fortuna – 2 Mex Hörsta. Outs: 1 Ridgehead Mikko.

Deep Sea felade bort segern näst senast och sist gjorde han bort sig med startgalopp. Bilstart är ett plus och hästen har en av två med Jorma Kontio. God segerchans trots startspåret. Horatio Fortuna lever på sin styrka och gick bra som fyra efter galopp senast. Bra startryggar, hästen kan vinna detta på hårdhet. Mex Hörsta vann senast från spets via 1.14,5 sista 800 meterna. Hästen har tre av sex från ledningen, så Kaj Widell lär gasa maximalt bakom bilen. Ridgehead Mikko är en stor och ståtlig travare, vann från ledningen på Solvalla, men stannade av sista 50 och det intrycket gillade vi inte. Får tufft att svara ut Mex Hörsta i spetskörningen.

Lopp 9 V64-6, V4-4, V3-2, DD-2.

Auto. 2100: 1 NY DiamondInTheSky - Karlstedt T 64560 10,9a. 2 Cinnamon Prince - Nilsson K L d3566 12,1a. 3 Orne As - Widell K 00406 13,2a. 4 Sid the Kid - Leo E 50781 12,2a. 5 Mr Perfect - Oscarsson K 25367 10,4a. 6 Felix V.M. - Johansson H 61221 12,1a. 7 Tarabuso Jet* - Karhulahti V 2541 12,7a. 8 Red Hot Snapper - Eriksson K 60664 11,3a. 9 K.A.Online - Andersson M J 45004 11,0a. 10 Rafiki Fri - Karlsson A I 32037 11,7a. 11 Max Not Sand - Hultman M 00735 13,6a. 12 Carpenter on Tor - Wallin T 50675 11,6a.

RANKING: 10 Rafiki Fri (Anna Isabelle Karlsson) – 5 Mr Perfect – 6 Felix V.M. Outs: 7 Tarabuso Jet.

Rafiki Fri travade 1.10,7 sista 800 meterna som sjua på V75 på Romme. Hemmahästen står på tur för en seger och är spurtstark. Han brukar göra fina lopp i Örebro och är en naturlig tipsetta för oss! Mr Perfect är härdad i stenhårda sällskap, ner i klass och spår mitt bakom bilen passar perfekt. Kan höja sig moralmässigt i denna omgivning. Felix V.M. är ett riktigt formkort, hästen är grymt startsnabb och har fem segrar på tio försök från ledningen. Har inte sin bästa bit till slut, så Örebros korta upplopp passar honom. Tarabuso Jet var blek i lördags efter ett smörlopp, men fick i alla fall tempo i kroppen eftersom han inte startat sedan mitten av november innan det.

MÅRTEN ERIKSSON