Här är tipsen från NA:s expert inför onsdagens trav på Fornaboda

Tips övriga lopp

Lopp 1: 1 Angel Kronos (Örjan Kihlström) – 2 Acclamation – 8 Orione Princess. Outs: 12 Dakota Zet.

Lopp 2: 1 Sebastian Hall (Emilia Leo) – 3 Barack La Marc – 2 Börge. Outs: 4 Rigel Face.

Lopp 3: 7 Ad Hoc (Carl Johan Jepson) – 2 Garrett Mix – 3 Zona O.K. Outs: 1 Kaiser Southwind.

Lopp 4: 8 Dixie Brick (Jorma Kontio) – 6 Imma Hanover – 7 Robloxia. Outs: 1 Sissy Face.

Lopp 5: 7 Valter Vald (Ulf Ohlsson) – 5 Zim Sala Bim – 11 Let´s Go Tooma. Outs: 6 Forza Del Hornline.

Lopp 11: 5 Southwind Queen (Rebecca Dahlén) – 4 Alaska Dany. Outs: 2 Global Anytime.

Lopp 6 V5-1

RANKING: 4 Vincero´Gar (Alessandro Gocciadoro) – 5 Hierro Boko – 1 Track Angle. Outs: 7 Final Dream.

Vincero´Gar felade senast på Bjerke, men körs denna gång av sin tränare vilket får ses som ett plus då han känner hästen väl. Femåringen har radat upp fina insatser på svensk mark i år, det mesta tyder på tidig ledning vilket gör att vi tror på spets och slut. Spikas! Hierro Boko kördes optimalt och snällt av Ulf Ohlsson senast i Norge, hästen slutade tvåa på en fin tid bakom Reigning Moni. Uffe får chansen bakom hästen igen, men han tar sig inte förbi vår spik sida/sida. Track Angle visade löpskalle vid segern senast i Eskilstuna då han vann säkert trots tredjespår sista varvet och plockade ner Aston D.K. via 1.13,8 sista rundan. Kan inte hålla upp spets från spår ett och behöver sedan tur för att ta tredje raka. Final Dream var tvåa senast på V75 efter en snäll resa i vinnarhålet, Linda Sedström tror den forne hemmahästen kommer vara ännu bättre den här gången med lopp i kroppen.

Lopp 7 V5-2

RANKING: 9 Dream Cash (Oskar J Andersson) – 8 Mago – 6 Vagabond Bi. Outs: 3 Testa Di Cavolo.

Dream Cash tog en välförtjänt seger senast på Färjestad när han kort innan mål fångade in dödenskrigande Global Writer. Hästen är startsnabb och kan tidigt sitta i spets från springspår, naturlig tipsetta på visad form. Mago var mycket duktig senast på Solvalla trots tung resa som tvåa bakom fine Burning Man. Ulf Ohlsson är vass från start och missar sällan från springspår. Vagabond Bi imponerade väldigt då han vann i Sverigedebuten på Boda i mitten av maj. Felade från just spår fyra i onsdags på Åmål så det föreligger stor galopprisk vill vi påpeka.

Lopp 8 V5-3

RANKING: 8 U.R.Amazing (Thorsten Tietz) – 7 Marlon Donvici – 10 Dexter Brick. Outs: 1 Desefinado.

U.R.Amazing har varit bra en längre tid, hästen har tagit fyra segrar i år och tjänat fina pengar. Sexåringen är härdad i tuff omgivning och kan vinna detta lopp även från dödens. Marlon Donvici gör årsdebut, men var fin i kvalet och är grundkapabel. Dessutom kommer hästen från ett riktigt formstall, så nonchalera honom inte trots avsaknad av lopp i kroppen. Dexter Brick har tre lopp i kroppen, står på tur för seger och vi anser att detta är loppets outsider. Desefinado har gjort två bra lopp för sin nye tränare Nicklas Westerholm, travade 1.14,5 sista 1 900 meterna senast efter galopp. Kan få loppet.

Lopp 9 V5-4

RANKING: 5 Vanesia Ek (Alessandro Gocciadora) – 1 Canari Match – 7 Elian Web. Outs: 4 Ajlexes Cubano.

Vanesia Ek gick bra som senast som tvåa bakom fina Mellby Free. Jagar årets första seger, möter tuffa hingstar med på visad form väljer vi att tippa henne. Canari Match vann Bergslagsloppet 2017, har bara gjort en start i år (mars) och var godkänd som trea då på Solvalla. Hävdar sig normalt väl i loppet. Elian Web var med i Elitloppet 2017 och kan verkligen flytta på sig bakom bilen och körande Jorma Kontio gillar ju som bekant att gasa från start. Ajlexes Cubano hade krafter kvar senast och såg fin ut. Detta är troligen den initiala ledaren av loppet, men är främst ett platsbud enligt oss.

Lopp 10 V5-5

RANKING: 4 Fossens Wally (Magnus Jakobsson) – 8 Mattie – 5 Livi Memory. Outs: 7 Saga Doc.

Fossens Wally är en häst Magnus Jakobsson håller mycket högt. Hon felade i ledningen i ett V75-lopp under Elitloppshelgen senast, men gick 1.12 sista 1 800 meterna i sin upphämtning och var läskigt bra. God chans på tidig ledning och sedan ska hon besegras. Mattie gick i tredjespår ett drygt varv i sin årsdebut, travade 1.13 sista 800 meterna som trea och var mycket duktig. Bättre läge den här gången och har lopp i kroppen, segeraktuell. Livi Memory besegrade Mattie sist, barfota runt om och bike slog väl ut. Hästen vann lätt från ledningen, men det blir inte lätt för henne att komma till spets igen och ta en längd sida/sida mot vår tipsetta.

Spiken

Vincero´Gar (V5-1) travade 1.12,5 sista 1 700 meterna vid sin imponerande seger på Solvalla i april. Hästen var tvåa från ledningen (målfotoslagen) av smygkörde Bucks To Burn under Elitloppshelgen, gör han en liknande prestation på onsdag lär han vinna från spets. Felade senast på Bjerke, men körs av sin tränare nu igen som känner hästen och det är ett plus. Spets och slut.

Liret

Southwind Queen (lopp 11) har imponerat på oss vid två billiga segrar på just Fornaboda. Hästen är rutinerad och segervan, Rebecca Dahlén sa efter förra loppet: ”Jag hade lätt kört 1.12,5 om jag pressat honom, vilken häst”. Springer hästen den tiden denna gång kommer han vinna och vi testar 200 kronor vinnare på Muscle Hill-avkomman.

Rysaren

Desefinado (V5-3) har gjort två starter för sin nye tränare Nicklas Westerholm som verkligen gillar hästen. Sist felade han från början, men gick 1.14,5 sista 1 900 meterna som positiv femma. Kan få loppet denna gång och vi tycker att det är på sin plats att varna för sjuåringen.

V86-förslaget

V86-1: 1 Kaiser Southwind, 2 Garrett Mix, 3 Zona O.K. 5 Wingmaster, 7 Ad Hoc. (Res: 6,9)

V86-2: 6 Imma Hanover, 7 Robloxia, 8 Dixie Brick. (Res: 1,4)

V86-3: 7 Valter Vald. (Res: 5,11)

V86-4: 4 Vincero´Gar. (Res: 5,1)

V86-5: 3 Testa Di Cavolo, 6 Vagabond Bi, 8 Mago, 9 Dream Cash, 14 Global Skipper. (Res: 13,11)

V86-6: 1 Desefinado, 4 Lady Palema, 7 Marlon Donvici, 8 U.R.Amazing, 9 Bag´s Simoni, 10 Dexter Brick, 12 Zaffiro G.Z.O. (Res: 11,6)

V86-7: 1 Canari Match, 5 Vanesia Ek, 7 Elian Web. (Res: 4,3)

V86-8: 4 Fossens Wally, 8 Mattie. (Res: 5,7)

Kostnad: 787 kronor.

V5-förslaget

V5-1: 4 Vincero´Gar. (Res: 5,1)

V5-2: 3 Testa Di Cavolo, 6 Vagabond Bi, 8 Mago, 9 Dream Cash, 14 Global Skipper. (Res: 13,11)

V5-3: 1 Desefinado, 4 Lady Palema, 7 Marlon Donvici, 8 U.R.Amazing, 9 Bag´s Simoni, 10 Dexter Brick, 12 Zaffiro G.Z.O. (Res: 11,6)

V5-4: 1 Canari Match, 5 Vanesia Ek, 7 Elian Web. (Res: 4,3)

V5-5: 4 Fossens Wally, 5 Livi Memory, 8 Mattie. (Res: 7,15)

Kostnad: 315 kronor.

Lopp 1

1 Angel Kronos - Kihlström Ö k 2 Acclamation - Ohlsson U k 3 Memento Vivere - Karhulahti V k5 17,0a 4 Janssons Frestelse - Karlsson P pkkk 5 Herr Melin - Pettersson T pk336 16,8 6 Indian Boy Tess - Alsén O ppk 7 Fredens Ragazzo - Söderholm L-Å pk 8 Orione Princess - Jansson T k0 17,1 9 L.L.Royal - Kontio J k 10 Titleist - Röcklinger B pk 11 Marengo - Jepson C J pk 12 Dakota Zet - Redén D k

Lopp 2

1 Sebastian Hall - Leo E 11121 12,4a 2 Börge - Erixon A 04d31 11,3a 3 Barack la Marc - Adolfsson S 2021d 13,7a 4 Rigel Face - Berås M 0d0d6 12,6a 5 Enjoy the Life - Pettersson E 007d3 11,9a 6 Bahama Mama Ås - Orsimo I 3d261 11,5a 7 Natosi Goj - Brunzell J 45001 11,7a

Lopp 3

1 Kaiser Southwind - Lindblom Å 05451 12,3a 2 Garrett Mix - Westholm J 40233 13,6a 3 Zona O.K.* - Gocciadoro A 4dd40 11,5a 4 Luce Axe* - Dahlén R 01100 12,9a 5 Wingmaster - Eriksson K 56655 11,4a 6 Riptide R.D. - Nyström P 03116 11,3a 7 Ad Hoc - Jepson C J 00215 12,9a 8 Global Wishmeluck - Widell K 2000d 12,2a 9 Ti Punch Broline - Kihlström Ö 65200 12,3a

Lopp 4

1 Sissy Face - Widell K d0020 14,5a 2 Bottnas Future - Kihlström Ö 4d056 15,4a 3 Dimanche Mearas - Andersson O J 2d0d6 14,4a 4 Arc en Ciel - Andersson M J 14d66 14,1a 5 Meya Palema - Eskilsson J 33304 14,4a 6 Imma Hanover - Ohlsson U 30d02 14,3a 7 Robloxia - Westholm J 30056 14,9a 8 Dixie Brick - Kontio J 31021d 13,3a 9 Data Link - Skoglund R N 00630 13,8a 10 Princess Cristal - Larsson F B 53400 15,1a 11 Fairchild - Karhulahti V 55420 14,1a 12 Canarsie* - Halme H 0305d 14,9a

Lopp 5

1 Wakulla Bell - Sedström L 70456 15,5a 2 Muscles Mustang - Widell K 00805 17,1a 3 First Gucci - Jussila K P k3300 16,5a 4 Francky des Molles - Lång G 30d46 15,6a 5 Zim Sala Bim - Kontio J 22577 14,9a 6 Forza del Hornline - Ehlers J 26023 14,4a 7 Valter Vald* - Ohlsson U 33321 15,4a 8 Miss Lovelace - Artursson L 1d30d 15,6a 9 Xanthis Daiquiri - Norman P G 56461 14,9a 10 Morning Star M.L. - Karlsson P 40515 16,2a 11 Let's Go Tooma - Jepson C J 00614 15,9a 12 Turbo Gertorp - Dalborg T 0600d 16,1a 13 Dinjo - Andersson M J 00006 15,0a 14 Kruses Chip In - von Krusenstierna J 02627 15,7a 15 Epic Victory - Otterström C 3d73d 14,6a

Lopp 6

1 Track Angle - Eriksson A 66d11 12,6a 2 Digital Performer - Skoglund R N 04617 12,7a 3 Vincent Chase - Lennartsson P 10d30 11,9a 4 Vincero' Gar* - Gocciadoro A 1112d 11,6a 5 Hierro Boko - Ohlsson U 21202 11,2a 6 Mellby Don Juan - Jepson C J 0d012 12,4a 7 Final Dream - Sedström L 11632 11,6a 8 Linda's Girl - Kylin Blom O 03130 12,3a 9 Mellby Fantom - Haugstad K 06300 12,1a 10 Ma Running - Andersson O J 65540 12,0a 11 Jaques Noir - Kihlström Ö 22250 11,8a

Lopp 7

1 Chill Out Joe - Andersson M J dddk3 17,4 2 Keinstein Viking - Leo E 705116 17,2 3160: 3 Testa di Cavolo - Haugstad K d03d7 15,4 4 Isn't it Ironic - Frick K K d3624 15,6 5 Malte All Over - Gorski K 20563 13,9 6 Vagabond Bi - Jepson C J 5010d 16,5 7 Kakan Gertorp - Dalborg T 27408 15,9 8 Mago - Ohlsson U d1102 15,9 9 Dream Cash - Andersson O J 33221 15,7 3180: 10 Perfect Beauty - Widell K 62506 15,7 11 Busy Doin' Nothing - Lilius M 00520 14,0 12 Missing the Blues - Kihlström Ö 55004 13,6 13 Captain Sisu - Persson S 00246 14,9 14 Global Skipper - Moberg J 2417d 15,0 15 Il Mio Hooligan - Eskilsson C 33330 13,6

Lopp 8

1 Desefinado - Westerholm N 07015 12,0a 2 Cool on Photos* - Kontio J 33470 12,5a 3 Misirlou - Andersen T 52d45 13,3a 4 Lady Palema - Andersson M J 53540 10,7a 5 Champion Chip - Sjöström C 06135 13,5a 6 Al's Orlando Boy - Jansson T 02126 12,3a 7 Marlon Donvici - Westholm J 4610k 12,3a 8 U.R.Amazing* - Tietz T 01227 12,8a 9 Bag's Simoni - Halme H 40314 11,6a 10 Dexter Brick - Djuse M 53366 13,6a 11 Västerbo HighScore - Röcklinger B 423d0 13,0a 12 Zaffiro G.Z.O.* - Gocciadoro A 253100 12,2a

Lopp 9

1 Canari Match - Kihlström Ö 13113 10,2a 2 Suricato Jet* - Taavela Ruocco J 0d010 12,4a 3 Unique Juni - Andersson O J d5330 10,2a 4 Ajlexes Cubano - Pettersson T 45040 10,1a 5 Vanesia Ek* - Gocciadoro A 23042 11,3a 6 In Vain Sund - Jepson C J 20540 09,6a 7 Elian Web* - Kontio J 10d03 10,2a 8 West Wing - Kylin Blom O 00403 10,9a 9 Nappa Scar - Lennartsson P 35224 10,4a

Lopp 10

1 Marcella - Leo E 63534 14,3a 2 Daughterofdarkness - Andersson O J 74100 16,2a 3 Lacoeur - Jussila K P 40716 14,1a 4 Fossens Wally - Jakobsson M 31225 13,2a 5 Livi Memory - Widell K 00251 13,9a 6 Jullan Palema - Andersson M J 22002 13,8a 7 Saga Doc - Tietz T 4d230 13,1a 8 Mattie - Kontio J 510d3 13,6a 9 Belle Godiva - Ohlsson U 03710 13,3a 10 Esta - Jepson C J 33171 12,6a 11 Clerys Spring D.T. - Haugstad K 20052 13,4a 12 Maremma Sock - Dalborg T 03310 13,7a 13 They don't Know - Westholm J 01035 13,8a 14 Prima Italia - Jansson T 202d5 12,7a 15 Poem in Motion - Eriksson A 41451 12,8a

Lopp 11

1 Matadoren Eme - Pettersson T kk322 14,2a 2 Global Anytime - Djuse M 42121 15,2a 3 Gerris Trix - Kihlström Ö 45044 12,3a 4 Alaska Dany* - Gocciadoro A 1113d 14,4a 5 Southwind Queen* - Dahlén R 11111 14,3a

