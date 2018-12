NA:s expert om Örebrotravet söndag 16:e december

GS75-fakta

Rätt rad: 8-2-1-5-6-4-2

7 rätt: 214 922 kr

6 rätt: 1 506 kr

5 rätt: 146 kr

Omsättning: 12 736 689 kr

Antal system: 199 797

V4-fakta

Rätt rad: 5-6-4-2

4 rätt: 6 329 kr

Omsättning: 1 311 563 kr

Antal system: 29 068

V3-raden: 6-4-2

Utdelning: 3 866 kr

DD-raden: 4-2

Odds: 74,45

Tummen upp: Hemmalaget som fixade fyra segrar denna sista tävlingsdag för året, mest imponerade Petter Karlssons Uakari som visade härlig löpskalle.

Trivs i Örebro: Just Wait And See vann Orebro Intn´l i maj och nu vann hästen från spets hur lätt som helst med André Eklundh som körde honom för första gången. Femåringen hade inte startat sedan augusti, men Håkan K Persson hade förberett honom på bästa vis, femåringen har gjort två starter i Örebro och alltså vunnit bägge.

Dagens kuskprestation: Petter Karlsson tog en dubbelseger denna eftermiddag. Med pappa Hans Chipen Boy satt Petter i spets trots 60 meters tillägg efter 700 körda, det grundlade triumfen som togs via 1.15 sista rundan. Läcker styrning av Petter… Med Uakari har Petter gjort ett bra tränararbete, hästen tog andra segern i tredje starten för Karlsson och på vilket vis han gjorde det. Maharajah-avkomman vandrade i tredjespår sista 1 200 meterna och sträckte snyggt på sig när Au Gratin utmanade. Han vann säkert via 1.14 sista 700 meterna den här kommer Petter få skoj med.

Årets första seger: Hemmahästen Cikoria Frazer som tränas av amatören Bernt Eriksson tog årets första seger, hon gjorde det med tussarna oryckta. Stoet ryggade härdade Romance Amok och tog sig retfullt enkelt förbi henne sista biten, körande Tobias J Gustafsson var påtagligt nöjd efter segern.

Överlägsen champion: Jorma Kontio ledde kuskligan i Örebro från start till mål. Denna avslutande tävlingsdag tog Jorma en dubbelseger, totalt fick han ihop 33 segrar. Calle Jepson och Ulf Ohlsson var tvåa och trea, totalt fick dessa toppkuskar ihop 34 fullträffar. Snacka om överlägsen seger för den trevlige finländaren.

Lira nästa gång: Eelis har två lopp i kroppen, travade 1.12 sista varvet bakom vinnande Indy Lane. Timo Nurmos fyraåring har haft ett bedrövligt år, men borde kunna fixa årets första seger i nästa start.

Värt att notera: Det här var årets sista tävlingsdag på Örebrotravet, nästa travdag körs 10 januari, alltså nästan en månad innan det körs travtävlingar i Örebro igen. I januari tävlas det två gånger på banan.

Citatet: ”Hon låg på en hel del, men höll bra hela vägen hem. Detta är en jättefin häst”. Juhani Partanen efter segern med egentränade Pastorns Lady som vann från ledningen och travade 1.15,5 sista 700 meterna.

Lopp 1

2140: 1:a14 Chipen Boy - Karlsson P 2:a 5 Deux En Un - Kontio J 3:a13 Lea Chip - Partanen J

Odds. Vinnare: 7,99

Plats: 2,40-1,76- 5,19

Tvilling: (5/14) 16,16

Trio: (14-5-13) 470,18

Lopp 2

2140: 1:a 8 Dixie Brick - Kontio J 2:a 2 Resava Princess - Nyström P 3:a 1 Vincitori Indika - Andersson M J

Odds. Vinnare: 2,61

Plats: 1,80-2,59- 4,43

Tvilling: (2/8) 10,20

Trio: (8-2-1) 124,07

Lopp 3

1609: 1:a10 Simba - Koskela J 2:a 3 Chi Å. - Riesterer I 3:a 1 Gamma Light - Lindkvist E

Odds. Vinnare: 11,12

Plats: 2,66-13,11- 7,66

Tvilling: (3/10) 110,49

Trio: (10-3-1) 2633,26

Lopp 4

2140: 1:a 9 Uakari - Karlsson P 2:a13 Au Gratin - Jepson C J 3:a10 Prince Yoda - Mahony P

Odds. Vinnare: 4,00

Plats: 2,06-2,17- 3,08

Tvilling: (9/13) 18,17

Trio: (9-13-10) 210,80

Lopp 5

3100 GS75-1: 1:a 8 Indy Lane - Kontio J 2:a 3 Eelis - Forss M 3:a 2 My Dream Art - Andersson O J

Odds. Vinnare: 1,41. Plats: 1,04-1,08- 1,11

Tvilling: (3/8) 2,56

Trio: (8-3-2) 8,69

Lopp 6

1609 GS75-2: 1:a 2 Cikoria Frazer - Gustafsson T J 2:a 3 Romance Amok - Kontio J 3:a 4 Sundsholms Fatima - Forss M

Odds. Vinnare: 4,40

Plats: 1,52-1,21- 1,26

Tvilling: (2/3) 10,23

Trio: (2-3-4) 66,47

Lopp 7

2140 GS75-3: 1:a 1 Our Girl - Andersson M J 2:a10 Ithaki Boko - Kontio J 3:a14 All Cash - Andersen T

Odds. Vinnare: 10,41

Plats: 3,17-2,15- 7,34

Tvilling: (1/10) 32,55

Trio: (1-10-14) 1003,50

Lopp 8:

2100 GS75-4: 1:a 5 Pastorns Lady - Partanen J 2:a 2 So Long Losers - Forss M 3:a12Västerbo Whistler - Mahony P

Odds. Vinnare: 8,89

Plats: 1,88-1,22- 4,63

Tvilling: (2/5) 5,62

Trio: (5-2-12) 642,22

Lopp 9

2140 GS75-5: 1:a 6 Just Wait and See - Eklundh A 2:a 5 Tobacco - Haugstad K 3:a 1 Rafiki Fri - Karlsson A I

Odds. Vinnare: 3,26

Plats: 1,48-1,99- 1,67

Tvilling: (5/6) 14,20

Trio: (6-5-1) 104,95

Lopp 10

2100 GS75-6: 1:a 4 Pomeroll Am - Haugstad K 2:a 9 O.M.Dustin - Forss M 3:a10 Åsens Aragon - Jepson C J

Odds. Vinnare: 3,91

Plats: 1,39-2,42- 2,08

Tvilling: (4/9) 16,17

Trio: (4-9-10) 137,99

Lopp 11

2100 GS75-7: 1:a 2 Ufo Jet - Eriksson K 2:a 4 Better Boss - Forss M 3:a12 Jolly Frost - Schiller A

Odds. Vinnare: 16,92

Plats: 1,90-1,50- 6,34

Tvilling: (2/4) 15,07

Trio: (2-4-12) 1221,09

MÅRTEN ERIKSSON