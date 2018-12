NA:s travexpert om heta rysaren: ”Pass upp för treåringen trots att hon möter äldre hästar”

Rubrikerna

Spiken

Cyprus A.T. (V65-3) har gjort två starter på svensk mark, i debuten blev hästen generad till galopp in i första sväng. Sist vann han från ledningen fullständigt överlägset utan att körande Per Lennartsson pressade honom det minsta. Per tycker detta är en Jager Oaks-kopia och tror hästen har snabba pengar att tjäna. Bra läge bakom bilen, Jepson upp det mesta tyder på tidig ledning. Omgångens i särklass mest sunda vinnare = spik!

Rysaren

Alva Palema (V65-1) kommer inte bli så hårt betrodd då Campell J.P har tre raka och finns med i loppet. Alva Palema har två lopp i kroppen, läge för spets med startsnabbe Mikael J Andersson från bricka ett. Hästen har en seger i karriären, den togs från just front, pass upp för treåringen trots att hon möter äldre hästar.

Liret

Lindsey D.E. (lopp 7) visade sin startsnabbhet bakom bilen näst senast just i Örebro. Vann senast till ett glatt odds och kommer till denna start med fin form. Förstärks med Partanen, kort distans ser vi som ett plus för femåringen. Vi tror på spets och slut och lirar 200 kronor vinnare på denne tyske häst.

Lopp för lopp

Lopp 1, V65-1

2 140:

1 Alva Palema - Andersson M J 15065

2 Pim Pim Joli - Widell K 60858

3 Novene Step - Göstasson A 0076d

4 Campell J.P. - Jepson C J 77111

5 Prunella Wilde - Karlsson P 0d0d4

6 Hot Carrot - Erixon L 07k46

7 Edit Lixarve - Wiman J 82026

8 Bahia Blanca - Kontio J 60007

9 Lady Micha - Walterström S 0d600

10 Gentille - Larsson F B k0500

11 Optimum Dragonfly - Ohlsson U 64200

12 Happy Confess - Lindblom M 35000

13 Astrodome* - Korpi J 45007

14 Iggi - Karlsson A I 03260

15 Ester Joy - Hultman M 04060

Rankning: 4 Campell J.P (Carl Johan Jepson) – 1 Alva Palema – 11 Optimum Dragonfly. Outs: 7 Edit Lixarve.

Campell J.P. har tre raka och kommer bli favorit. Jepson upp, klarar hemmahästen bara sitt luriga startspår kan det åter bli seger, naturlig tipsetta. Alva Palema har två lopp i kroppen, perfekt läge med startsnabbe Micke J Andersson. Enda segern i karriären är tagen från spets. Optimum Dragonfly har gjort bort sig med galopp i sina två senaste starter. Hävdar sig bra i denna konkurrens felfri. Edit Lixarve har fin form, men är fortsatt segerlös efter 27 starter, främst ett platsbud från springspår och på bra position.

Lopp 2, V65-2

2 140:

1 Ridgehead Ice - Bergström N 2d442

2 Mogas Money - Molin A k5430

3 Kanon Sånna - Götesson A 62246

4 SamiswhoIam - Erixon A 05k35

5 Incredible Sånna - Almgren M 0d00d

6 Alex Ås - Melberg N 55636

7 Minnestads Calais - Ivehag J 0226d

8 Persimmon Face - Olsson Jacobsen S 55k20

9 You to Neat - Gondet K 4d707

10 K.B.Millanson - Adolfsson S 03221

11 Greece Boko - Hammarskjöld M 30000

12 NY DiamondInTheSky - Smedeby S 66456

13 Eastar Rapida - Werder S J 065d5

14 Fred Cobra - Leo E 700d3

15 Alvena Valva - Riedl M 63301

Rankning: 10 K.B.Millanson (Sofia Adolfsson) – 11 Greece Boko – 15 Alvena Valva. Outs: 8 Persimmon Face.

K.B.Millanson var tapper senast då han plockade ner ledande och segervane Laza Magic via 1.15,2 sista varvet. Duktiga Sofia Adolfsson åter i sadeln, hemmahästen ska ses med god segerchans. Greece Boko är hästen i loppet, segerlös i år men van tuff omgivning. Gjort tre montéstarter, en andraplats och ett tredjepris vid dessa. Alvena Valva var mycket rejäl vid segern i Gävle, skor är dock ett minus för henne.

Lopp 3, V65-3

2 100 auto:

1 Fleuron d'Ormoy - Widell K 05123

2 Woodland's Larry - Jansson D 7601k

3 Vicadi - Karlsson P 1206d

4 Cyprus A.T.* - Jepson C J 15141

5 Pink Diamond - Lindblom M 01630

6 Pastorns Lady - Partanen J pk116

7 Valle E.W. - Ohlsson U 5ddk1

8 Moondance - Mäkinen C 64622

9 Hjalle Palema - Andersson M J 21103

10 Karamell A.E. - Wallin T 10770

11 Hades di Quattro - Modig T 62175

12 Prodigy Shark* - Kontio J 42643

Rankning: 4 Cyprus A.T. (Carl Johan Jepson) – 9 Hjalle Palema – 7 Valle E.W. Outs: 1 Fleuron d´Ormoy.

Cyprus A.T. håller Lennartsson högt, felade i Sverigedebuten, generad till galopp då. Senast vann han från ledningen överlägset via 1.16 sista varvet utan att Per pressade honom. Bra läge bakom bilen, vi tror Jepson som kör honom för första gången är offensiv och tidigt placerar fyraåringen i ledningen, vi spikar! Hjalle Palema är kapabel, men har haft en halsinfektion efter förra loppet och körs nog relativt snällt. Valle E.W. skötte sig äntligen senast och vann överlägset från ledningen med sparat. Möter äldre hästar denna gång. Fleuron d´Ormoy har form, men felade från samma startspår senast så Widell kör nog på säkerhet första biten.

Lopp 4, V65-4

2 100 auto:

1 Notre Dame Broline - Karlsson P 24070

2 Sten Åke - Jepson C J d0135

3 Insoglio* - Partanen J 24d06

4 Arctic Agent* - Korpi J 15007

5 Irish Cream Zon - Widell K 40040

6 All Star Man - Ivarsson M 03707

7 U.B.Cool - Lindblom M 5d013

8 Better Boss* - Kontio J 54d60

9 Global U.Turn - Ohlsson U d3d45

10 No Limit Casino - Andersson M J 61604

11 Dancing Vilma - Karlsson M S 56144

12 American Accent - Karlsson A I 77386

13 Dontstopbelievin - Andersen T 0kk33

14 Joycelyn - Sedström J 00300

15 Xanthis Business - Witasp L 40d02

Rankning: 9 Global U.Turn (Ulf Ohlsson) – 7 U.B.Cool – 8 Better Boss. Outs: 15 Xanthis Business.

Global U.Turn är jämn och säker, vinner inte så ofta men får tipsettan i ett öppet lopp då han är jämnheten själv. Ohlsson upp är ett plus. U.B.Cool var den häst som fixade Åke Lindbloms tusende tränarseger, den gången från spets. Senast avslutade han vasst som trea på Valla. Better Boss är svår att sätta in i loppet, kan se tillbaka på ett fint år med tre segrar. Första gången med Kontio är spännande. Xanthis Business fick press i ledningen senast, gjorde det bra som tvåa men kunde inte stå emot en smygkörd Knaborgs Folke.

Lopp 5, V65-5

2 100 meter auto:

1 Gobo's Flyover - Ohlsson U 22562

2 S.H.T.Thornofroses - Kontio J d3511

3 Requiem fora Dream - Svedberg M B 4d030

4 Running Like Hell - Carlson L D 51755

5 Forsman - Witasp L 40476

6 Ninepoints Lover - Andersson O J 33240

7 Firebird Scoop - Lindblom M 10617

8 Esther Lixarve - Wiman J 50176

9 Lidaz Katzner - Andersson M J 64256

10 Global Wildcat - Erixon L 03651

11 One Relation - Lundahl E 75584

12 Turmalin Yankee - Widell K 57236

Rankning: 1 Gobo's Flyover (Ulf Ohlsson) – 2 S.H.T.Thornofroses – 6 Ninepoints Lover. Outs: 3 Requiem Fora Dream.

Gobo's Flyover gjorde det bra från dödens som tvåa sist men kom inte förbi Cupra. Segern togs från ledningen och från spår ett bakom bilen lär Ulf Ohlsson göra allt vad han kan för att hålla upp innerspår. S.H.T.Thornofroses har två raka segrar och visat bra inställning till sitt arbete vid dessa. Möter hingstar denna gång, första gången med Kontio och perfekt läge bakom bilen. Ninepoints Lover jagar karriärens första seger, har inlett sitt tävlande på ett bra vis och Love You-avkomman kan göra en hel del på egen hand.

Lopp 6, V65-6

2 100 meter auto:

1 Bobbery - Schützer D 43606

2 Cinnamon Prince - Nilsson K L 30d35

3 Hachiko - Peterson A 06310

4 Cosmo Light - Karlsson P d0843

5 Alvena Uni - Widell K 34025

6 Global Newsletter - Ohlsson U 25k00

7 Dulco di Quattro* - Kontio J 31056

8 Dreamcatcher E.P. - Jepson C J 70k00

9 Seek and Destroy - Hultman M 66310

10 Urgent Call - Andersson O J 10002

11 Enjoy the Life - Andersson M J 71505

12 Stall Warning - Bergh R d1004

Rankning: 10 Urgent Call (Oskar J Andersson) – 7 Dulco di Quattro – 4 Cosmo Light. Outs: 1 Bobbery.

Urgent Call har två lopp i kroppen, kördes snällt i comebacken näst senast i Örebro. Sist kom han aldrig till spets, Oskar J Andersson valde då vinnarhålet. Hästen avslutade vasst när han fick fritt och tog in på vinnande Sangrita Ås och gick med full fart över mållinjen. Vann V75 från ledningen i Örebro i maj, vettig segerchans trots bakspår. Dulco di Quattro har inte startat sedan augusti, är väldigt grundkapabel så han kan vinna trots avsaknad av lopp i kroppen. Cosmo Light travade 1.11,5 sista 700 meterna senast som trea bakom Bucks To Burn. Bobbery kan få loppet, såg smällfin ut senast med mycket sparat.

Förslagen

V4-förslaget

V4-1: 4 Cyprus A.T. (Res: 9,7)

V4-2: 2 Sten Åke, 3 Insoglio, 4 Arctic Agent, 7 U.B.Cool, 8 Better Boss, 9 Global U.Turn, 10 No Limit Casino, 11 Dancing Vilma, 13 Dontstopbelievin, 15 Xanthis Business. (Res: 5,6)

V4-3: 1 Gobo´s Flyover, 2 S.H.T.Thornofroses, 3 Requiem Fora Dream, 6 Ninepoints Lover. (Res: 5,4)

V4-4: 4 Cosmo Light, 7 Dulco di Quattro, 10 Urgent Call. (Res: 1,5)

Kostnad: 240 kronor.

V65-förslaget

V65-1: 1 Alva Palema, 4 Campell J.P. 11 Optimum Dragonfly. (Res: 7,12)

V65-2: 8 Persimmon Face, 10 K.B.Millanson, 11 Greece Boko, 14 Fred Cobra, 15 Alvena Valva. (Res: 4,12)

V65-3: 4 Cyprus A.T. (Res: 9,7)

V65-4: 3 Insoglio, 4 Arctic Agent, 7 U.B.Cool, 8 Better Boss, 9 Global U.Turn, , 11 Dancing Vilma, 13 Dontstopbelievin, 15 Xanthis Business. (Res: 2,10)

V65-5: 1 Gobo´s Flyover, 2 S.H.T.Thornofroses, 6 Ninepoints Lover. (Res: 3,5)

V65-6: 7 Dulco di Quattro, 10 Urgent Call. (Res: 4,1)

Kostnad: 720 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 7: 1 Lindsey D.E. (Juhani Partanen) – 4 Edwin Henna – 2 Wild Pooh Bear. Outs: 9 Bon Natal.

Lopp 8: 8 Vollanfaks (Per Ludvig Nilsen) – 7 Arragon – 9 Aston. Outs: 4 Bork Odina.

Lopp 9: 6 Optimum Concinnity (Ulf Ohlsson) – 2 Filidor d´Odyssee – 11 What A Creation. Outs: 4 B.B.S.Balou.

MÅRTEN ERIKSSON