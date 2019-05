Resultat och snackisarna från Örebrotravet 4 maj

Dagens man var lätt att utse när Örebro stod som värd för V75-cirkusen. Jägersros Adrian Kolgjini hade lekstuga och tog en trippel på V75, med två hästar från egna stallet. Det kom drygt 4 600 personer denna lördag och vädret var lagom bra så folk på publiksplats lär ha njutit denna dag för det var bra travsport som bjöds.

Adrian Kolgjini tog tre V75-segrar. I V75-inledningen vann med egenägde Gideon H.Renka som levde upp till sin fina värmning. Fuxen tog ner moraliske Mr Clayton J.F och vann säkert och han verkar trivas ypperligt i Sverige.

Med Dante Boko var det full gasning hela vägen. Adrian ville verkligen tävla med nioåringen som mitt på upploppet kopplade grepp på favoriten Charrua Forlan trots dödens. Denne kontrade dock och med minsta möjliga marginal så hade Going Kronos-avkomman nosen först. Han är fortsatt obesegrad i Örebro efter två starter.

Hemmahästen Lucifer Lane såg segerfarlig ut i sista sväng men stumnade något och slutade fyra i sin gulddebut. Hästen var klart godkänd i sin andra start för året och travade 1.10.5 sista varvet.

– Hästen var på toppen av sin karriär 2016 nu har han hunnit bli nio år och är verkligen en mysig individ. Han har kommit tillbaka till högsta nivån även om detta guldlopp inte höll värsta klass. Det är en tacksam häst att köra och jag är extremt tacksam att han lyckades vinna idag, säger en glad Adrian Kolgjini.

Adrian fick en lånestyrning och rattade in flotta åttaåringen Shadow Gar säkert. Från ledningen travade hon 1.10.5 sista halvvarvet och vann plättlätt, i och med det tog Kolgini en trippel på V75-spelet.

Dagens största lopp Orebro Intn´l med 400.000 kr till segraren vanns av sexåringen Mack Dragan som rattades in av Carl Johan Jepson. Denne tog sig förbi mångmiljonären On Track Piraten med lätthet. Snyggt tränarjobb av amatören Morgan Wilhelmsson som var strålande glad i vinnarcirkeln.

Dagens bästa prestation var Ural, som trots dödens bara var bäst och tidigt hade grepp på ledaren Run Ceasar Run. Hästen svarade ärligt smygkörde Southwind Hydro och vann på nya rekordet 1.11.0 auto över kort distans.

I princip lika bra var snackhästen Sato som pulvriserade lampan Taiga Woodland. Med lätthet avgjorde snyggingen via en 1.12 sista halvvarvet tillsammans amatören Håkan E Johansson. Detta kan mycket väl vara en kandidat för Derbyt senare i höst. Precis som Ural vann Sato den tunga vägen.

Timo Nurmos fine Global Trust var gynnad av överpace i Silverdivisionen. Erik Adielsson som körde hästen för första gången hade en behaglig åktur bakom sexåringen, som fortsatt är obesegrad i Örebro. Kan han hållas fräsch, lär detta vara en följetång under sommaren, var så säkra.

Sofia Adolfsson levererade på sin förra hemmabana när hon iskallt red in favoriten Assault till en lätt seger via 1.13 sista 700 meterna, kort innan mål bjöd hon på en härlig segergest!

Allt flöt på bra och den stora publiken verkade stormtrivas denna lördag på Örebrotravet.

V75-fakta

Rätt rad: 7-5-5-5-4-4-8

7 rätt: 9 358 kr.

6 rätt: 72 kr.

5 rätt: Jackpot.

Omsättning: 99 557 819 kr.

Antal system: 1 309 868.

V5-fakta

Rätt rad: 5-5-4-4-8

5 rätt: 1 877 kr.

Omsättning: 2 249 812 kr.

Antal system: 47 716.

V4-fakta

Rätt rad: 7-4-8-11

4 rätt: 646 kronor.

Omsättning: 2 017 817 kr.

Antal system: 39 485.

V3-raden: 4-8

Utdelning:

DD-raden: 4-8

Odds: 14,45

LD-raden: 8-11

Odds: 23,50.

Tummen upp: Ural vann trots dödens på nya rekordet 1.11 blankt över kort distans. Sexåringen gjorde årets andra start och i vilket skick Susanne Richter visade upp honom… Svettig insats minst sagt.

Läckerbiten bara bäst: Sato har det alltid pratats väl om. Fyraåringen svarade för en svettig insats när han tog ner surrhästen Taiga Woodland. Amatören Håkan E Johansson kunde finåka över upploppet och vann plättlätt. Detta kan vara en häst för Derbyt i höst.

Obesegrad i Örebro: Dante Boko har gjort två starter i Örebro och vunnit bägge. Även denna gång i Guld, han tog ner favoriten Charrua Forlan den tunga vägen och vann med minsta möjliga marginal. Strongt gjort.

Dagens kusk: Adrian Kolgjini tog tre segrar på V75-spelet inget snack om att han var dagens tvåbente profil! Han vann med egentränade duon Gideon H.Renka och Dante Boko. Adrian ersatte Pietro Gubellini på bästa vis bakom Shadow Gar, som han styrde till spets i tidigt skede. Stoet travade 1.10,5 sista halvvarvet och vann busenkelt.

Segergest: Gjorde Sofia Adolfsson när hon passerade mållinjen med Assault som vann överlägset i montéloppet. Sofia lät hästen springa 1.13 sista 700 meterna och hon red med kyla bakom favoriten. Sofia bor numera i Halmstad, det gick inte att ta miste på att hon var väldigt nöjd att vinna på förra hemmabanan.

Lira nästa gång: Mr Clayton J.F. gick rejält i spåren och slutade tvåa, fyraåringen är verkligen värd en seger efter fina insatser på sistone. Håll koll på Stefan Arvidssons travare framöver, han vinner lopp när som helst.

Vass spurt: Hade Mack Dragan och Carl Johan Jepson, sexåringen tog sig förbi mer härdade On Track Piraten säkert och vann dagens största lopp Orebro Intn´l med 400 000 kronor till vinnaren. Extra kul för amatörtränaren Morgan Wilhelmsson som upplevde sig största dag på en travbana med råge.

Värt att notera: Fin sport rakt igenom och detta var en travdag som innehöll det mesta. 4 600 personer besökte Örebro denna lördag, såväl barn som vuxna såg ut att stortrivas.

Citatet: ”Det klirrar till rejält i kassan”. Adrian Kolgjini efter segern med egenägde Gideon H.Renka i V75-1.

Lopp 1. V4-1

RS Möblers montélopp. 4-åriga och äldre 300.001 - 950.000 kr. Körsvenskrav kat. 4. 2100 m. Monté. Autostart. 10 startande. Pris: 30.000-15.000-9.500-5.700-3.800- (2.700)-(2.700) kr.

1. Assault 14,1 (1,41) Adolfsson S, 2. Pathos O.M. 15,0 (17,53) Valstad Hagmann A, 3. Swimming Pool 15,3 (3,48) Leo E, 4. This is Alex 15,5 (25,76) Persson J, 5. Hallo Again 15,6 (53,75) Trudvang L V

Opl. Twin's Vici Lime d6g (37,77). Free to Party dug (24,51).

Struken: Supreme Court.

Segr. v 5 år e. Weingartner-Northern Gleam. Äg. Rautio&Pääjärvi Fastighetsförv.AB,mfl. Uppf. Väsjö Fastighets AB, Stockholm. Trän. Wikberg Daniel, Hackås. 9 längder. Odds. Vinnare: 1,41. Plats: 1,01-1,13-1,06. Tvilling: (3/7) 5,36. Trio: (7-3-8) 13,27.

Lopp 2. V4-2

ELONs lopp - Stolopp. 3-åriga och äldre svenska ston 50.001 - 360.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 120.001 kr Pris: 100.000-50.000- 25.000-13.500-8.500-5.500-3.500 (7 priser)

1. Dame Dream 14,3 (11,39) Svedberg M B, 2. Fruska Am 14,4 (6,66) Lindberg K, 3. Xanthis Amber 14,6 (10,61) Eriksson J S, 4. Calissa Rich 14,8 (57,82) Lennartsson P, 5. Undazzled Eyes 14,9 (5,94) Westholm J, 6. Celinn Palema 15,0 (23,96) Eriksson A, 7. Mogas Piggelin 15,6 (55,06) Oscarsson K

Opl. Monday Moon 16,0 (95,58). Woolies 16,5g (3,36). Zangone 16,7 (31,61). Mellby Gin 19,7g (16,07). Eye Candy V.R. dug (69,16). Maggie Cash dug (5,46).

Struken: Othella Marke.

Segr. s 6 år e. Pastor Stephen-Dame Arrow. Äg. B Westerbergs Skrot AB,mfl(Svedberg M). Uppf. Olofsson Ronny & Vanja. Trän. Svedberg Markus B, Strängnäs. En halv längd. Odds. Vinnare: 11,39. Plats: 3,23-3,07-2,95. Tvilling: (4/9) 29,58. Trio: (4-9-3) 860,74.

Lopp 3. V4-3

NIAB - Närke Isolering ABs lopp - Treåringslopp. 3-åriga 25.001 - 150.000 kr. Körsvenskrav kat. 4. 2100 m. Autostart. Pris: 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500- 5.500-5.500 (8 priser)

1. Juncio Boko 15,7 (2,60) Lennartsson P, 2. Nice and Quick 15,7 (8,84) Söderkvist S, 3. Matadoren Eme 15,8 (15,86) Adielsson E, 4. Secret Avenue 16,1 (11,90) Haugstad K, 5. Harper Seabrook 16,3 (3,97) Bergh R, 6. Jetstream Rapida 16,6 (12,59) Svensson C, 7. Jack in a Box Sox 16,9 (50,73) Nyström P, 8. Body Milk 17,7 (116,68) Ralfelt B

Opl. Galapagos Sisu d9g (5,78).

Struken: B.W.T.Echo.

Segr. h 3 år e. Donato Hanover-Vanessa Boko. Äg. L & B Jack AB, Kungsör. Uppf. Boko Stables Holland BV, Nederländerna. Trän. Lennartsson Per, Eskilstuna. Huvud. Odds. Vinnare: 2,60. Plats: 1,33-2,17-3,31. Tvilling: (8/9) 7,27. Trio: (8-9-4) 93,77.

Lopp 4. V4-4

Visions lopp - Bengt Nilssons Minneslopp - Lärlingslopp . 3-åriga och äldre 60.001 - 160.000 kr, körda av C-E- eller Flicensinnehavare. Körsvenskrav kat. 4. 2100 m. Autostart. Pris: 40.000-20.000-11.000- 7.500-5.000-(3.500)-(3.500) kr.

1. Maximus M.M. 13,9 (5,59) Eriksson A, 2. Moschino Degato 14,2 (5,09) Lilius M 3. Fast Food Hanover 14,4 (3,56) Riesterer I 4. Thirsty For More 14,7 (28,18) Holmskov J 5. Upside Down Cake 14,7 (55,29) Sedström A 6. La Mauresque 14,7 (19,44) Jussila K P

Opl. Mascarpone Doc 14,8 (33,57). Perfect Blackout 15,0g (29,88). Un Adri Master 15,1 (3,87). Hall of Fame Zon 15,9g (40,68). Gondul 15,9 (94,24). Valkyria K. 16,3g (16,75).

Segr. v 5 år e. Beanie M.M.-Tempt Me. Äg. Stall Sandemar. Uppf. Johansson Magdalena & Waage Morten. Trän. Waage Morten, Dalarö. 3.5 längd. Odds. Vinnare: 5,59. Plats: 1,68-1,57-1,51. Tvilling: (9/11) 14,71. Trio: (11-9-2) 154,22.

Lopp 5. V75-1

Riksbyggens lopp STL Klass I, Försök 6 i Meeting 3 (Final Solvalla 25 maj 2019). 3-åriga och äldre 250.001 - 500.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 2140 m. Voltstart. Pris: 125.000-62.500-31.000-16.000-10.000-7.000- 5.000 (7 priser)

1. Gideon H.Renka 13,3 (3,96) Kolgjini A 2. Mr Clayton J.F. 13,5 (4,36) Skoglund R N 3. Chapuy 13,9 (14,08) Lindblom Å 4. Pastorn 13,9 (13,88) Adielsson E 5. Liam Dana 14,0 (6,62) Westholm J 6. Ricke 14,1 (21,44) Jakobsson M 7. Leonas Sami 14,1 (40,23) Eriksson K

Opl. Tae Kwon Deo 14,6 (5,65). Wir Ideal 15,6g (16,03). SethMikael Blanche 16,1g (64,05). Olivia Cheri ug (13,30).

Struken: Go de Luxe.

Segr. v 6 år e. Quick Wood-Ulriek Ravestein. Äg. Adrian Kolgjini AB, Veberöd. Uppf. Knipscheer Rene C M, Nederländerna. Trän. Kolgjini Adrian, Veberöd. 1.5 längd. Odds. Vinnare: 3,96. Plats: 1,90-1,95-2,38. Tvilling: (5/7) 10,06. Trio: (7-5-12) 195,46.

Lopp 6. V75-2

NA:s lopp - STL Bronsdivisionen, Försök 6 i Meeting 3 (Final Solvalla 25 maj 2019). 3-åriga och äldre 500.001 - 900.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 1609 m. Autostart. Pris: 125.000-62.500-31.000-16.000- 10.000-7.000-5.000 (7 priser)

1. Ural 11,0 (1,82) Jansson T 2. Southwind Hydro 11,1 (24,64) Haugstad K 3. Mr Creation 11,4 (180,30) Hultman M 4. Ferry Boko 11,5 (54,97) Ohlsson U 5. Run Ceasar Run 11,5 (5,77) Eriksson C 6. New Steel 11,7 (37,65) Sjöström C 7. Cat's Klondike 12,2 (93,84) Jakobsson M

Opl. Smokey Herman 12,5 (66,04). Marvelous 13,5g (8,03). Earn n'Burn d6g (8,07). Overtimeosåfin d11g (15,79). Vincent Chase dug (38,53).

Segr. h 6 år e. Jaded-Kaviar. Äg. Hägg Kjell, Grängesberg. Uppf. Menhammar Stuteri AB, Ekerö. Trän. Richter Susanne, Grängesberg. Hals. Odds. Vinnare: 1,82. Plats: 1,44-3,48-11,32. Tvilling: (5/8) 18,95. Trio: (5-8-12) 509,47.

Lopp 7. V75-3

STL Gulddivisionen, Försök 5 i Meeting 3 (Final Gävle 18 maj 2019). 3-åriga och äldre lägst 900.001 kr. Körsvenskrav kat. 1. 1609 m. Autostart. 10 startande. Pris: 200.000-100.000-50.000-26.500-17.000- 10.000-6.000 (7 priser)

1. Dante Boko 10,9 (4,71) Kolgjini A 2. Charrua Forlan 10,9 (1,66) Leo E 3. Snowstorm Hanover 11,1 (64,30) Melander S 4. Lucifer Lane 11,1 (8,34) Nilsson J A 5. Nappa Scar 11,3 (45,46) Lennartsson P 6. Zack's Zoomer 11,7 (7,68) Ohlsson U

Opl. Fossens Bonus d7g (18,14). Final Oak d8g (120,86). Sliding Home dug (76,58).

Struken: Star Advisor Joli.

Segr. v 9 år e. Going Kronos-Margherita Rosa. Äg. Stall Be the Best. Uppf. Annemanna AB, Ekerö. Trän. Kolgjini Adrian, Veberöd. Nos. Odds. Vinnare: 4,71. Plats: 1,47-1,10-3,99. Tvilling: (4/5) 3,69. Trio: (5-4-6) 172,10.

Lopp 8. V75-4

STallpartners lopp - STL Klass II, Försök 6 i Meeting 3 (Final Solvalla 25 maj 2019). 3-åriga och äldre svenska 100.001 - 250.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 2100 m. Autostart. Pris: 125.000-62.500-31.000-16.000- 10.000-7.000-5.000 (7 priser)

1. Sato 13,2 (5,75) Johansson H E 2. Taiga Woodland 13,6 (2,13) Fiore C 3. No Limit Royalty 13,6 (46,12) Korpi J 4. Falcon Am 13,8 (31,86) Sjöström C 5. Quito Lane 14,0 (8,99) Bergh R 6. Firecracker 14,0 (33,27) Lennartsson P 7. Grand Illusion 14,2 (34,86) Skoglund R N

Opl. Master Blaster 14,8 (5,71). Iglesias Boshoeve distg (46,78). Gambit Brodde ug (10,65). Global Viscount dp8 (47,80).

Struken: Master Hill.

Segr. h 4 år e. Gift Kronos-Solo Mic. Äg. Johansson Håkan E, Vegby. Uppf. Johansson Håkan E, Vegby. Trän. Johansson Håkan E, Vegby. 3.5 längd. Odds. Vinnare: 5,75. Plats: 1,85-1,37-5,55. Tvilling: (4/5) 4,83. Trio: (5-4-7) 261,98.

Lopp 9. V75-5

Enoch Karlssons Minne - Stoeliten. 3-åriga och äldre ston lägst 500.001 kr. Körsvenskrav kat. 1. 2100 m. Autostart. Pris: 125.000-62.500-31.000-16.000-10.000- 7.000-5.000 (7 priser)

1. Shadow Gar 12,1 (2,02) Kolgjini A 2. Ginny Weasley 12,4 (10,11) Bergh R 3. Unique Juni 12,5 (8,11) Skoglund R N 4. In Toto Sund 12,6 (9,34) Adielsson E 5. Indoor Voices 12,7 (10,10) Haugstad K 6. Thai Goodwill 12,9 (131,30) Austevoll G 7. Donatella Center 13,1 (122,55) Karlsson M S

Opl. B.W.T.Burnin Alive 14,0 (50,10). Ultra Bright 14,6g (6,10). Butterfly Ima 15,1g (154,76). Thorn Bird d8g (61,41). Catch my Love dug (31,74).

Segr. s 8 år e. Pine Chip-Lady Killer Gar. Äg. Gubellini Pietro, Italien. Uppf. Allev. Garigliano S.R.L., Italien. Trän. Riordan Jerry, Halmstad. 3 längder. Odds. Vinnare: 2,02. Plats: 1,31-2,20-1,97. Tvilling: (4/9) 11,40. Trio: (4-9-11) 82,67.

Lopp 10. V75-6

STL Silverdivisionen, Försök 5 i Meeting 3 (Final Solvalla 25 maj 2019). 3-åriga och äldre 500.001 - 1.700.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. 2100 m. Autostart. Pris: 150.000-75.000-37.500-19.000-12.000-8.000- 5.000 (7 priser)

1. Global Trust 11,5 (1,40) Adielsson E 2. Eldorado B. 12,1 (31,67) Jansson T 3. Speedy Face 12,2 (11,54) Kolgjini A 4. Weekend Fun 12,2 (12,65) Skoglund R N 5. Tobacco 12,3 (35,68) Haugstad K 6. Flash Håleryd 12,5 (62,62) Ohlsson U 7. Frankie Brodde 12,7 (26,47) Eriksson C

Opl. Forecast 13,5 (144,54). M.T.Joinville 13,9g (29,28). Gigant Invalley 14,3 (8,50). Super Zantos u (85,86). Västerbo Grosbois dug (71,56).

Segr. v 6 år e. Yankee Glide-Refuse to Lose. Äg. Stall Esplanad (Nurmos Timo). Uppf. Global Farm AB, Nacka Strand. Trän. Nurmos Timo, Tullinge. 6 längder. Odds. Vinnare: 1,40. Plats: 1,15-3,11-2,25. Tvilling: (4/12) 21,63. Trio: (4-12-6) 273,55.

Lopp 11. V75-7

Orebro Intn'l - Stayerlopp (Gr II Int). 3-åriga och äldre lägst 250.001 kr. Körsvenskrav kat. 1. 3140 m. Tillägg 20 m vid vunna 650.001 kr, 40 m vid 1.400.001 kr Pris: 400.000-200.000-92.000-42.000-22.000- 12.000-8.000 (7 priser)

1. Mack Dragan 13,8 (6,64) Jepson C J 2. On Track Piraten 13,4 (3,37) Skoglund R N 3. Enzo Am 14,6 (19,88) Nilsson P 4. Balfour 13,9 (15,54) Bergh R 5. My Dream Art 15,0 (24,40) Westholm J 6. Perfect Dynamite 14,7 (11,63) Ingves P 7. R.K.King 15,1 (91,87) Söderkvist S

Opl. Floris Baldwin 15,1 (41,61). Corroded 16,0 (36,32). Love de Villeneuve 15,5 (148,41). Bo C. 18,2 (34,58). Mellby Club ug (4,15). Monark Newmen u (10,33). Kövras So Far dug (19,06).

Struken: Queer Fish.

Segr. v 6 år e. Zola Boko-Stoms Nettan. Äg. Vilhelmsson Morgan, Kvänum. Uppf. Vilhelmsson Morgan, Kvänum. Trän. Wilhelmsson Morgan, Kvänum. 1.5 längd. Odds. Vinnare: 6,64. Plats: 2,43-1,51-3,13. Tvilling: (8/12) 12,86. Trio: (8-12-6) 267,63.

Lopp 12. V3-3

Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp. 3-åriga svenska högst 25.000 kr som ej segrat. Körsvenskrav kat. 4. 2140 m. Voltstart. Pris: 50.000-25.000-17.500- 12.500-8.000-5.500-5.500-5.500 (8 priser)

1. Bryderi 16,8 (54,32) Göstas R 2. Mellby Harissa 16,9 (1,82) Bergh R 3. Cherry Oh Baby 17,1 (8,78) Lindblom Å 4. Ganette Am 17,1 (24,44) Haugstad K 5. Heavy Duty 17,2 (8,58) Kolgjini A 6. Bailamos 17,3 (20,70) Lindberg K 7. Amphibolite 17,6 (12,43) Jansson T 8. Ring of Fire 18,8 (6,91) Ohlsson U

Opl. Ediara 20,0 (112,52). Opticoin 20,8g (58,12). Lumbermans Kalle dug (26,30).

Struken: Lisa Marke.

Segr. v 3 år e. Zola Boko-Quandary. Äg. Poidifer Invest, Åland. Uppf. Menhammar Stuteri AB, Ekerö. Trän. Göstas Ralf, Åland. Hals. Odds. Vinnare: 54,32. Plats: 8,23-1,47-2,07. Tvilling: (2/4) 50,94. Trio: (2-4-3) 554,12.

Mårten Eriksson