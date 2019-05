Resultaten och analyserna – så var söndagens Fornabodatrav

V5-fakta

Rätt rad: 10-6-6-11-10

5 rätt: 17 002 kr.

Omsättning: 268 883 kr.

Antal system: 5 145.

V4-fakta

Rätt rad: 7-2-6-11

4 rätt: 57 148 kr.

Omsättning: 428 916 kr.

Antal system: 8 646.

V3-raden: 11-10-6

Utdelning: 3 649 kr.

Tummen upp: Vagabond Bi vann i Sverigedebuten och var smällfin då han trots dödens i högt tempo segrade. Hästen travade 1.15,7 sista varvet och vann överlägset, Varenne-avkomman duger i klart bättre sammanhang än breddlopp i sommar.

Tummen ner: Balto d´Huon spelades till 19 för tian i sin montédebut. Den starke hästen kom smärtfritt till ledningen, men fungerade inte perfekt under sadel och slutade fyra. En stor besvikelse för många lirare.

VM på Boda: Nästa måndag är det V64-spel på Fornaboda, men framförallt avgörs en del i Kusk-VM på banan. Sveriges representant är Ulf Ohlsson, det ska bli roligt att se ett sådant etablerat namn som Yannick Gingras från USA köra kallblod för första gången. Blir vädret bara bra, lär det komma mycket folk till Fornaboda måndag 27 maj.

Dagens kuskprestation: Tobias J Gustafsson var fräck värre och körde Smirre Creek tidigt till spets trots spår elva bakom bilen. Det grundlade så att elvaåringen kunde fixa första segern sedan 2017. Denna seger ska dock till stor del tillskrivas Tobias.

Obesegrad i spets: Chivalry har travat i ledningen två gånger och vet inte hur det är att torska i spets. Kevin Oscarsson körde fyraåringen denna gång, hästen travade 1.17,3 sista varvet men fick segern först efter diskning av målettan Chicon.

Lira nästa gång: Hercules T. hamnade långt ner i köposition, femåringen gick en rejäl repa i vida spår på sista långsidan. Vi klockade honom till 1.15 blankt sista rundan, hästen slutade tvåa och var väldigt duktig. Peter G Normans häst tar årets första seger inom kort.

Värt att notera: Barfota runt om för första gången och jänkarvagn var växlar som gjorde att Chris Carambole kunde ordna karriärens första seger. Trots en resa i tredjespår sista varvet kunde sexåringen vinna säkert tillsammans med hemmakusken Jimmi Ehlers.

Citatet: ”Efter värmningen kände jag att detta vinner vi bara jag håller mig kvar i vagnen” Fredrik Claesson hade en behaglig åktur med fine Vagabond Bi som imponerade i första starten på svensk mark.

Lopp 1

1. Athletic Division 16,0 (40,89) Daggert H 2. Vellum Paper 16,1 (3,52) Balogh M 3. Kiboshi 16,5 (10,47) Strandberg E 4. Hot Shot 16,6 (24,15) Berås M 5. Gullbergsraggaren 16,7 (19,23) Jansson R S 6. Sachmet Carjan 16,9 (54,45) Karlsson A I 7. Cosmo Frazer 16,9 (81,33) Fromell T 8. Oban Boe 17,1 (119,32) Jansson R

Opl. Sprucefields Go On 17,5 (56,34). Jas S.S. 17,7 (21,84). Prototype Hanover 17,7g (1,79). Bear Seat distg (48,89).

Vinnare: 40,89.

Plats: 3,72-1,98-2,70.

Tvilling: (7/11) 58,96.

Trio: (7-11-10) 1141,55.

Lopp 2

1. Chivalry 18,9 (2,48) Oscarsson K 2. Valnes Doris 17,5 (8,47) Karlsson M S 3. Notera 19,0 (35,25) Nykvist R 4. Stig One 18,7 (65,22) Bengtsson M 5. Sågfallets Dahlia 19,5 (65,76) Lindkvist E 6. Che Boko 18,0 (73,07) Göstasson A 7. Gateruds Galon 18,1 (23,31) Ehlers J 8. Arrow Avon 18,9 (42,20) Jansson R S

Opl. Calvados In 18,2 (17,94). Lady Micha 20,1 (138,64). Vikens Gozo 19,5 (35,98). Vanessa Streamline 18,9 (411,08). Västerbo Jeppe 19,6g (10,60). Falcon Scott dug (7,21). Chicon dtr1 (5,26).

Vinnare: 2,48.

Plats: 1,54-2,92-6,67.

Tvilling: (2/13) 12,87.

Trio: (2-13-3) 363,45.

Lopp 3

1. Vagabond Bi 15,0 (2,79) Claesson F 2. Hercules T. 15,8 (2,48) Pace J-C 3. Malte All Over 16,3 (8,17) Gorski K 4. Van Morrison 16,4 (27,95) Mäkinen C 5. Ridgehead Karisma 16,8 (14,69) Modig T 6. Jasmine Coger 16,8 (68,13) Gustafsson S 7. Iggi 17,0 (23,59) Karlsson A I 8. Dragon Sund 17,7 (97,02) Skoglund A

Opl. Yrsa Brick 17,7g (12,76). Jenna E. 17,9 (37,78). Zazo Rod u (53,00). Struken: Västerbo Gerrard.

Vinnare: 2,79.

Plats: 1,50-1,38-1,93.

Tvilling: (6/11) 4,37.

Trio: (6-11-7) 36,24.

Lopp 4

1. Smirre Creek 15,3 (29,48) Gustafsson T J 2. Hope of Joy 15,7 (11,27) Göstasson A 3. Blabar 15,8 (34,11) Smedeby E 4. Love de Villeneuve 15,8 (1,92) Skutnabb T 5. Chipen Boy 15,8 (14,75) Karlsson A I 6. Quantum Striking 16,1 (51,27) Carlsson E 7. King Classic 16,1 (63,59) Ivarsson E 8. Drive Launcher 16,3 (25,34) Sedström A

Opl. Kimbee Star 17,8 (61,71). Grappa Boe 18,2g (141,25). Phototoy d6g (3,81). Lamino dug (12,99).

Vinnare: 29,48.

Plats: 5,44-3,58-6,26.

Tvilling: (2/11) 141,16.

Trio: (11-2-4) 6824,00.

Lopp 5

1. Bear Lassie 18,0 (2,78) Mäenpää T 2. Fanny V.D. 18,0 (10,00) Carlsson E 3. Tove Vingboons 18,7 (8,24) Kroon L 4. Episod 18,7 (3,81) Smith J 5. Starspangledeyes 19,0 (13,66) Riesterer I 6. Win it Launcher 19,0 (10,23) Lindblom C P 7. Max Majo 19,1 (23,47) Fredriksson R 8. Kensington Glide 19,3 (23,66) Gorski S

Opl. Extra Allt dug (12,87). Segr. s 5 år e. S.J.'s Caviar-Tough Lassie. Äg. Röcklinger Trav AB, Heby (Demmers M). Uppf. Alebäcks Stuteri AB, Lidköping. Trän. Röcklinger Björn, Heby. Nos. Odds.

Vinnare: 2,78.

Plats: 1,84-2,94-2,43.

Tvilling: (5/7) 13,43.

Trio: (7-5-1) 227,18.

Lopp 6

1. Chris Carambole 17,5 (5,27) Ehlers J 2. Turboline 17,5 (7,63) Svedin L 3. Chiron Petes 18,3 (4,89) Karlsson M S 4. J.L.'s Ladybug 18,6 (16,50) Karlsson A I 5. Kronbruden T.J. 19,0 (11,89) Modig T 6. Colin McRae 19,4 (9,08) Jansson R S 7. Gamma Light 19,5 (6,87) Lindkvist E 8. Lightning Star 19,5 (49,34) Linryd M

Opl. Suppressing Fire 19,7 (17,59). Miracle of Love 20,1 (28,13). Agni Manou 22,5 (53,89). Joker Band dug (8,30).

Vinnare: 5,27.

Plats: 3,19-2,30-2,06.

Tvilling: (9/10) 16,26.

Trio: (10-9-2) 2040,66.

Lopp 7

1. Brake to Vacate 16,7 (3,12) Andersson J 2. Donna Dixie 17,0 (23,90) Larsson A 3. K.B.Millanson 17,1 (16,58) Edqvist N 4. Balto d'Huon 17,3 (1,91) Orsimo I 5. Lennart All Over 17,5 (31,94) Gondet K 6. Gurra Knight 17,8 (11,02) Persson J 7. Imperial Valle 17,8 (51,56) Laursen S 8. Obama Fam 18,0 (53,25) Andersson-Lidén P

Opl. Ringhio O.K. 18,1g (17,97). Operating Limit 18,6 (60,97). Struken: Västerbo Brazilia. Thomas O'Malley.

Vinnare: 3,12.

Plats: 1,53-2,66-2,79.

Tvilling: (6/7) 27,42.

Trio: (6-7-11) 189,75.

Lopp 8

1. Free Fall Web 17,5 (3,54) Bood A 2. Cendrillon 17,6 (7,24) Stenquist N 3. Elvy Palema 17,8 (28,83) Modig T 4. Moondance 17,8 (5,77) Mäkinen C 5. Vo'via 17,9 (4,86) Ulriks.-Siminski M 6. Mellby Devil 18,5 (35,36) Walltin P 7. Garland Frazer 18,7 (8,83) Fromell T 8. Bebop's Tuva Lee 18,8 (14,03) Hammelev C

Opl. Ugli 18,8 (28,55). Lex Alme 18,8 (65,10). Unbalanced 20,2g (12,51). Struken: Nikita Scarlet.

Vinnare: 3,54.

Plats: 2,23-2,70-4,89.

Tvilling: (6/9) 17,48.

Trio: (6-9-11) 536,89.

Lopp 9

1. Cadillac Dimanche 16,6 (11,13) Stenquist N 2. Upside Down Cake 16,7 (2,03) Sedström A 3. New Hope A.T. 16,9 (11,96) Gustafsson T J 4. Sten Åke 17,4 (5,80) Karlsson A I 5. Snella Doc 17,4 (18,79) Karlsson M S 6. Dear Farmer Henry 17,5 (13,16) Claesson F 7. Kaggens Kitty 17,6 (17,34) Eriksson E 8. Bertil K. 17,9 (13,42) Fromell T

Opl. Joker C.E. 18,4 (106,97). Lotusamaro- ne 18,4 (19,48). Torpedo D.K. 19,3 (58,28). Struken: Triton Pride.

Vinnare: 11,13.

Plats: 2,01-1,51-1,89.

Tvilling: (10/11) 8,69.

Trio: (11-10-3) 223,61.

Lopp 10

1. Saphir d'Inverne 17,1 (11,54) Österdahl J 2. Danois Simoni 17,4 (2,39) Ehlers J 3. Gripen S.S. 17,5 (73,81) Gorski K 4. Kelly Jovalley 17,6 (15,25) Gustafsson T J 5. Jennie Jovalley 17,7 (48,69) Walterström S 6. J.L.'s Apache 17,7 (15,83) Karlsson A I 7. Imakemyjokes 17,8 (6,69) Lindberg I 8. Leo Sånna 18,0 (18,75) Nilsson H

Opl. Zelmer 18,1 (25,70). Carmen Lill 19,3 (163,10). Bear Joke 21,3 (43,54). Inside Boko d12g (4,17).

Vinnare: 11,54.

Plats: 4,22- 1,93-7,04.

Tvilling: (4/10) 10,67.

Trio: (10-4-9) 720,23.

Lopp 11

1. Jumpinjackofjoy 15,6 (9,15) Karlsson A I 2. St No More War 15,7 (7,72) Hell K 3. Expona 16,2 (16,56) Nilsson H 4. Ulf Eme 16,4 (22,61) Claesson F 5. The Perfect One 16,6 (4,12) Smedeby E 6. Ileach C.C. 16,6 (29,62) Eriksson K 7. Dancing Vilma 16,7 (3,89) Hägg J 8. Jesper Sånna 17,4 (9,78) Gustavsson J

Opl. New Elegance 18,5 (7,08). Lowe R.Ö.K. 19,6 (17,65). Struken: Red Miles. Tirunesh.

Vinnare: 9,15.

Plats: 3,76-5,97-2,69.

Tvilling: (6/11) 31,13.

Trio: (6-11-12) 444,77.

MÅRTEN ERIKSSON