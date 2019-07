Så gick det när Bergslagsloppet avgjordes på Fornaboda: "Bergslagsloppet blev något av ett blufflopp"

V86–Fakta

Rätt rad: 7-2-8-5-8-9-4-7

8 rätt: Jackpot.

7 rätt: 237 364 kr.

6 rätt: 3 960 kr

V5–Fakta

Rätt rad: 5-8-9-4-7

Rätt rad: 319 073 kr

DD: 4-7

Odds: 239.77

Tummen upp: Hierro Boko som vann på fina 1.12,3 auto över kort distans. Marcus Lindgrens femåring vann trots dödens på ett säkert vis och plockade ner den största favoriten för kvällen Vincero´Gar, körande Ulf Ohlsson väntade till 100 kvar med det norska huvudlaget och hästen svarade bra på det!

Tränare i fokus: Veijo Heiskanen som sedan mitten av juni har varit svårt skadad på grund av en olycka i träning då han bröt höften. Stall Heiskanen tog en dubbelseger denna fina kväll, i montéloppet vann Barack La Marc efter en övertygade insats. Med minsta möjliga marginal vann Bag´s Simoni med tränarsambon Henna Halme, dessa framgångar gladde med garanti Veijo!

Bara bäst: Var kapable och fine Barack La Marc som i montéloppet vann överlägset från dödens med Sofia Adolfsson. Favoriten Sebastian Hall var tidigt slagen, Sofia red 1.13,8 sista varvet med sexåringen som segrade före Börge och Anna Erixon.

Surrhästen svek: Wingmaster blev ”allas drag” och vi har svårt att förstå varför. Hästen har speciell stil, kom till ledningen men var tidigt slagen och slutade sexa och oplacerad. Man spelade ner honom till 34 för tian och många lirare lär ha ångrat sina insatser.

Kört i halsen: Blev det för Ad Hoc, Carl Johan Jepson hittade andra par och tempot var högt. Hästen var nära att fela, men Calle stöttade fyraåringen exemplariskt som vann säkert via 1.14,2 sista rundan.

Lira nästa gång: Testa Di Cavolo travade i dödens i stor del av loppet. Han plockade ner ledande Dream Cash, men kunde inte svara Mago som fick ett betydligt bättre lopp. Hästen slutade tvåa och ska passas framöver!

Värt att notera: Bergslagsloppet blev något av ett blufflopp. Startsnabbe Ajlexes Cubano tog programenligt hand om ledningen. Hans värsta konkurrenter blev fast på innerspår och via 1.12,8 sista varvet vann Tomas Pettersson säkert med nioåringen och 100 000 kronor var bra betalt för denna prestation!

Citatet: ”Han fick göra allt grovjobb och var fantastiskt duktig”

(Ulf Ohlsson efter segern med Hierro Boko som plockade ner kvällens största favorit Vincero´Gar trots dödens)

Lopp 1: 1) 8.Orione Princess (Torbjörn Jansson), 17,4 (6,92) 2) 2.Acclamation, 17,7 (4,07) 3) 4.Janssons Frestelse, 17,9 (85,01) 4) 1.Angel Kronos, 18,0 (1,93) 5) 9.L.L.Royal, 18,0 (54,90) 6) 10.Titleist, 18,2 (83,26) 7) 5.Herr Melin, 18,4 (17,68) 8) 3.Memento Vivere, 19,1 (20,25) Opl: 11.Marengo, (16,75) 12.Dakota Zet, (32,10) 7.Fredens Ragazzo, (66,26) 6.Indian Boy Tess, (65,29). Odds: 6,92. Plats: 2,24-2,19-16,09. Tvilling (2/8): 16,08. Trio (8-2-4): 861,06.

Lopp 2: 1) 3.Barack la Marc (Sofia Adolfsson), 14,2 (3,21) 2) 2.Börge, 14,6 (12,51) 3) 7.Natosi Goj, 15,0 (9,76) 4) 4.Rigel Face, 15,0 (12,09) 5) 1.Sebastian Hall, 15,1 (1,83) Opl: 6.Bahama Mama Ås, (24,80). Odds: 3,21. Plats: 2,01-2,97-2,67. Tvilling (2/3): 13,51. Trio (3-2-7): 70,61.

Lopp 3: 1) 7.Ad Hoc (Carl Johan Jepson), 13,3 (2,89) 2) 1.Kaiser Southwind, 13,6 (7,78) 3) 9.Ti Punch Broline, 13,6 (21,01) 4) 3.Zona O.K., 13,6 (10,40) 5) 6.Riptide R.D., 14,0 (19,32) Opl: 5.Wingmaster, (3,42) 4.Luce Axe, (21,58) 8.Global Wishmeluck, (57,23). Odds: 2,89. Plats: 1,54-1,98-3,18. Tvilling (1/7): 9,47. Trio (7-1-9): 91,31.

Lopp 4: 1) 2.Bottnas Future (Örjan Kihlström), 16,1 (16,71) 2) 11.Fairchild, 16,2 (101,43) 3) 12.Canarsie, 16,6 (54,45) 4) 10.Princess Cristal, 16,8 (109,12) 5) 9.Data Link, 17,4 (28,39) 6) 4.Arc en Ciel, 17,9 (8,32) 7) 1.Sissy Face, 21,2 (29,30) Opl: 8.Dixie Brick, (1,94) 5.Meya Palema, (56,04). Odds: 16,71. Plats: 4,81-15,79-14,59. Tvilling (2/11): 372,43. Trio (2-11-12): 9863,24.

Lopp 5: 1) 8.Miss Lovelace (Linda Artursson), 16,8 (26,02) 2) 7.Valter Vald, 16,8 (1,93) 3) 4.Francky des Molles, 17,3 (14,72) 4) 9.Xanthis Daiquiri, 17,4 (14,26) 5) 6.Forza del Hornline, 17,6 (7,27) 6) 5.Zim Sala Bim, 17,8 (8,76) 7) 14.Kruses Chip In, 17,8 (75,53) 8) 10.Morning Star M.L., 18,0 (49,13) Opl: 13.Dinjo, (88,77) 2.Muscles Mustang, (76,39) 3.First Gucci, (98,39) 1.Wakulla Bell, (85,53) 12.Turbo Gertorp, (126,77) 11.Let's Go Tooma, (6,88). Odds: 26,02. Plats: 4,57-1,47-3,14. Tvilling (7/8): 24,26. Trio (8-7-4): 638,37. Strukna: 15.

Lopp 6: 1) 5.Hierro Boko (Ulf Ohlsson), 12,3 (8,36) 2) 4.Vincero' Gar, 12,4 (1,42) 3) 11.Jaques Noir, 12,5 (13,07) 4) 6.Mellby Don Juan, 12,6 (36,35) 5) 7.Final Dream, 12,6 (22,60) 6) 10.Ma Running, 12,7 (103,14) 7) 8.Linda's Girl, 12,8 (53,50) Opl: 1.Track Angle, (12,69) 2.Digital Performer, (20,23) 9.Mellby Fantom, (89,79). Odds: 8,36. Plats: 1,69-1,24-2,09. Tvilling (4/5): 4,75. Trio (5-4-11): 106,95.

Lopp 7: 1) 8.Mago (Ulf Ohlsson), 17,6 (4,53) 2) 3.Testa di Cavolo, 17,7 (8,29) 3) 11.Busy Doin' Nothing, 17,3 (25,33) 4) 9.Dream Cash, 17,8 (3,52) 5) 12.Missing the Blues, 17,4 (26,46) 6) 4.Isn't it Ironic, 17,9 (20,79) 7) 15.Il Mio Hooligan, 17,5 (12,85) Opl: 10.Perfect Beauty, (116,78) 14.Global Skipper, (15,11) 1.Chill Out Joe, (83,16) 5.Malte All Over, (140,59) 7.Kakan Gertorp, (135,52) 13.Captain Sisu, (103,29) 2.Keinstein Viking, (111,41). Odds: 4,53. Plats: 2,04-2,94-4,26. Tvilling (3/8): 19,24. Trio (8-3-11): 239,08.

Lopp 8: 1) 9.Bag's Simoni (Henna Halme), 14,3 (8,10) 2) 10.Dexter Brick, 14,3 (8,81) 3) 8.U.R.Amazing, 14,3 (4,49) 4) 2.Cool on Photos, 14,3 (13,59) 5) 11.Västerbo HighScore, 14,4 (41,91) 6) 1.Desefinado, 14,4 (3,39) Opl: 4.Lady Palema, (12,21) 12.Zaffiro G.Z.O., (12,64) 5.Champion Chip, (23,33) 3.Misirlou, (35,53) 6.Al's Orlando Boy, (18,87) 7.Marlon Donvici, (24,60). Odds: 8,10. Plats: 2,06-2,44-1,94. Tvilling (9/10): 32,23. Trio (9-10-8): 318,65.

Lopp 9: 1) 4.Ajlexes Cubano (Tomas Pettersson), 11,6 (4,03) 2) 7.Elian Web, 11,6 (10,87) 3) 1.Canari Match, 11,7 (2,58) 4) 6.In Vain Sund, 11,8 (20,49) 5) 9.Nappa Scar, 11,8 (6,43) Opl: 5.Vanesia Ek, (6,81) 3.Unique Juni, (14,79) 2.Suricato Jet, (64,53) 8.West Wing, (64,37). Odds: 4,03. Plats: 1,59-2,07-1,30. Tvilling (4/7): 19,20. Trio (4-7-1): 153,33.

Lopp 10: 1) 7.Saga Doc (Thorsten Tietz), 15,3 (55,97) 2) 11.Clerys Spring D.T., 15,5 (28,78) 3) 4.Fossens Wally, 15,6 (3,20) 4) 9.Belle Godiva, 15,7 (12,41) 5) 15.Poem in Motion, 15,7 (34,81) 6) 3.Lacoeur, 15,7 (52,20) 7) 2.Daughterofdarkness, 15,8 (65,40) Opl: 13.They don't Know, (23,24) 12.Maremma Sock, (68,45) 6.Jullan Palema, (38,12) 14.Prima Italia, (44,26) 1.Marcella, (34,85) 10.Esta, (12,99) 8.Mattie, (3,87). Odds: 55,97. Plats: 8,06-6,14-1,89. Tvilling (7/11): 541,54. Trio (7-11-4): 8136,55.

MÅRTEN ERIKSSON