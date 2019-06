Så var nationaldagstravet på Fornaboda: ”Hade varit besviken om han inte vunnit”

V5-fakta

Rätt rad: 6-11-5-5-5

5 rätt: 1 699 kr

Omsättning: 369 414 kr.

Antal system: 7 912.

V4-fakta

Rätt rad: 5-5-10-8

4 rätt: 2 689 kr.

Omsättning: 223 283 kr

Antal system: 4 884.

V3-raden: 10-8-12

Utdelning: 4 053 kr.

Tummen upp: Åke Lindblom hade en kanondag på Fornaboda. Han vann på egen hand med Kaiser Southwind och barfotadansande Tonique som trots dödens vann plättlätt. Sofia Adolfsson rattade in stallets Happy Confess som vann säkert i V5-avslutningen.

Dödenskross: Femårige Bo.C var utan tvekan dagens prestation. Carl-Erik Lindblom satt i sulkyn och körde 1.10,8 sista 1 000 med bamsingen som lätt plockade ner ledande Porthos Race. Intrycket var läckert och kul att se Calle i vinnarcirkeln på Boda igen!

Tränare i fokus: Fredrik Wallin som tog en dubbelseger på V5-spelet, Carl Johan Jepson satt bakom Ies Juvel och Oh Lord. Den förstnämnda vann lätt efter en smörresa signerad Calle. Oh Lord har två segrar i karriären, bägge på Fornaboda och han avgjorde lätt när Jepson lät hästen spela ut sin speed.

Årets första seger: Kaiser Southwind har startat i tuff konkurrens i år, Åke Lindblom lät fyraåringen möta beskedligare hästar denna soliga torsdag. Resolut sände han Maharajah-avkomman tidigt till ledningen trots dubbla tillägg. Hästen tog årets första seger säkert via 1.14 sista varvet före bra avslutande stallkamraten Bordeaux Doc.

Fin debutant: Toppstammade debutanten Be The One var lite extra till häst. Stoet vann från dödens hur lätt som helst på 1.16,6 över medeldistans med 1.14,2 sista varvet. Denna Nurmoshäst kan vara något för de större loppen senare i år, det är känslan!

Lira nästa gång: True Vision var enormt bra från ledningen. Stoet fick press i ledningen i omgångar, trots det var hon tapper tvåa. Sexåringen är utan seger i år och över kort distans borde denna startblixt fixa en triumf inom kort!

Värt att notera: Kapable My Tambourine Man var smällfin i kvalloppet, hästen joggade 1.13 sista varvet med 1.11 sista halvvarvet i kraftfull stil. Nicklas Westerholm var väldigt belåten med hästen och siktar på start inom kort i Boden, den hästen lär ha god segerchans oavsett motstånd!

Citatet: "Det är en annan klass på honom och jag hade varit besviken om han inte vunnit detta lopp”

(Calle Lindblom efter den imponerade segern med Bo C. som vann trots dödens)

Lopp 1: 1) 1.Slotts Grond (Andreas Andersson), 32,4 (27,71) 2) 2.G.G.Pugh, 32,4 (4,40) 3) 3.Lill Madde, 32,7 (17,66) 4) 6.Guli Birk, 31,8 (18,14) 5) 4.O.K.Vega, 32,4 (9,96) 6) 9.Titans Hild, 32,7 (23,57) Odds: 27,71. Plats: 8,25-1,94-4,96. Tvilling (1/2): 52,83. Trio (1-2-3): 308,57. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 4.Be the One (Ulf Ohlsson), 16,6 (1,57) 2) 3.Global Wonderland, 17,2 (4,10) 3) 6.Dreamlines, 18,1 (10,70) 4) 7.Gateruds Nylon, 18,2 (33,13) 5) 5.Enjoy's Elegans, 18,5 (16,77) 6) 10.One is Enough, 18,1 (57,02) 7) 9.Suppressing Fire, 18,5 (99,66) Odds: 1,57. Plats: 1,16-1,22-1,74. Tvilling (3/4): 1,90. Trio (4-3-6): 28,79. Strukna: -.

Lopp 3: 1) 6.Kaiser Southwind (Åke Lindblom), 15,3 (2,18) 2) 4.Bordeaux Doc, 16,0 (29,66) 3) 2.Running Like Hell, 16,2 (3,89) 4) 3.Au Gratin, 16,3 (6,58) 5) 5.Whataboutyou Zaz, 15,7 (7,89) Odds: 2,18. Plats: 1,53-4,74. Tvilling (4/6): 32,04. Trio (6-4-2): 78,75. Strukna: -.

Lopp 4: 1) 11.Ies Juvel (Carl Johan Jepson), 14,1 (12,29) 2) 3.Ailihphilia, 14,3 (6,20) 3) 10.Mon Ami Lane, 14,8 (63,57) 4) 12.Elvy Palema, 15,1 (83,51) 5) 7.Robloxia, 15,3 (3,97) 6) 5.Kiss Sånna, 15,3 (6,69) 7) 6.Uptown Girl, 15,4 (14,31) Odds: 12,29. Plats: 3,39-1,72-7,25. Tvilling (3/11): 31,65. Trio (11-3-10): 979,29. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 5.Bo C. (Carl-Erik Lindblom), 14,5 (2,26) 2) 6.El Cantante, 15,0 (28,20) 3) 1.Porthos Race, 15,0 (3,19) 4) 10.On Track Piraya, 14,4 (21,66) 5) 7.Quantum Outlook, 14,7 (8,23) 6) 9.Västerbo Hard Cash, 14,7 (8,32) 7) 8.Melker, 14,8 (20,98) Odds: 2,26. Plats: 1,52-3,60-1,61. Tvilling (5/6): 23,42. Trio (5-6-1): 43,79. Strukna: -.

Lopp 6: 1) 5.Oh Lord (Carl Johan Jepson), 15,4 (4,23) 2) 3.Chanel D.E., 16,4 (6,65) 3) 1.Jinx'em, 16,5 (2,13) 4) 11.Untilwemeetagain, 15,2 (19,42) 5) 13.St No More War, 15,3 (46,99) 6) 15.Sugar Man, 16,2 (14,08) 7) 4.Agnes Lixarve, 17,7 (129,48) Odds: 4,23. Plats: 1,61-1,34-1,25. Tvilling (3/5): 15,30. Trio (5-3-1): 46,32. Strukna: 6, 9, 10.

Lopp 7: 1) 5.Happy Confess (Sofia Adolfsson), 12,4 (2,87) 2) 4.True Vision, 12,6 (3,04) 3) 12.Anne Royal, 12,7 (45,50) 4) 11.B.T.'s Viclando, 12,7 (16,97) 5) 7.Prediction, 13,0 (7,14) 6) 9.Goliath Boko, 13,3 (29,10) 7) 3.Hunter Mahan, 13,6 (24,83) Odds: 2,87. Plats: 1,53-2,21-4,35. Tvilling (4/5): 5,75. Trio (5-4-12): 178,45. Strukna: 1.

Lopp 8: 1) 10.Tonique (Åke Lindblom), 17,1 (2,79) 2) 6.Lumbermans Kalle, 18,1 (10,06) 3) 7.Alexangela M.J., 18,2 (8,79) 4) 2.O.C.Marafto, 18,9 (47,58) 5) 3.Starbec's A.to Z., 19,3 (27,52) 6) 5.Jadde Dulc, 19,5 (65,20) 7) 8.Denzel, 19,8 (17,20) 8) 9.Musk Ehwaz, 20,9 (46,12). Odds: 2,79. Plats: 1,53-1,88-2,16. Tvilling (6/10): 10,03. Trio (10-6-7): 126,72. Strukna: 1.

Lopp 9: 1) 8.Persephone Face (Sara Lundkvist), 15,4 (17,35) 2) 6.Suspect Brodde, 17,4 (14,38) 3) 11.Look Santana Eck, 16,7 (6,72) 4) 12.No Respect, 17,5 (28,72) 5) 14.Puccini, 17,8 (47,37) 6) 2.Axelia, 18,7 (21,94) 7) 3.Silver One, 19,4 (69,33) 8) 7.Carlos C., 20,4 (87,16) Opl: 13.Alex Ås, (23,97) 10.Fame Suspect, (36,61) 15.Ridgehead Ice, (17,00). Odds: 17,35. Plats: 3,75-2,60-3,00. Tvilling (6/8): 47,60. Trio (8-6-11): 233,28. Strukna: 9.

Lopp 10: 1) 12.One Direction (Anders Göstasson), 16,1 (5,66) 2) 4.Forza del Hornline, 16,4 (6,18) 3) 14.Bear Beautiful, 16,7 (32,10) 4) 11.Vici Supreme, 16,8 (5,72) 5) 13.Cute Life, 16,9 (41,45) 6) 1.Lansen S.S., 16,9 (39,64) 7) 9.Daisy Westwood, 17,3 (9,51) 8) 7.Jennie Jovalley, 17,4 (44,49) Opl: 10.Hades di Quattro, (21,96) 6.Lella Syster, (49,95) 8.Kruses Wilhelm, (16,38). Odds: 5,66. Plats: 4,47-3,37-10,91. Tvilling (4/12): 18,60. Trio (12-4-14): 782,74. Strukna: -.

MÅRTEN ERIKSSON