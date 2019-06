Så var torsdagens lunchtrav i Örebro: ”Prestationen var mycket fin”

V5-fakta

Rätt rad: 6-8-7-2-13

5 rätt: 1 180 kr.

Omsättning: 448 616 kr.

Antal system: 7 423.

V4-fakta

Rätt rad: 3-12-11-7

4 rätt: 409 kr.

Omsättning: 2 377 815 kr.

Antal system: 42 361.

V3

7-2-13

Utdelning: 92 kr.

Tummen upp: Deede Star har inlett sin karriär lovande, på sju starter har det blivit fem segrar. Fyraåringen gjorde under denna soliga eftermiddag sitt bästa lopp hittills i karriären. Trots en resa i tredjespår sista varvet vann hästen lätta på nya rekordet 1.14,6 auto över medeldistans. Jänkarvagn för första gången slog väl ut, men vissa anser ju att vagnen inte spelar någon roll…

Tummen ner: Dark Steed var markant sämre än på slutet trots en perfekt styrning av Kim Eriksson. Skor runt om kontra barfota runt om som han tävlat på sistone var nog inte enda anledningen till den bleka insatsen!

Tränare i fokus: Daniel Redén hade många fina segerchanser på förhand denna lunch. Det blev tre segrar, förutom med Chapter N.Deo (läs nedan) vann han med debuterande Alaska Kronos som Jepson tidigt spetsade med trots spår tolv, hon gick undan på ett snyggt vis. Obesegrade Patrick´s Princess tog tredje raka segern, Carl Johan Jepson lät henne springa 1.15,2 sista varvet och treåringen vann säkert med sparat.

Dagens kusk: Mikael J Andersson tog en dubbel trots att han inte hade någon given segerchans på förhand. Egentränade Speedy Tilly gav han en ryggresa till sista kurvan, fyraåringen vann knappt före Caesar´s Dream. Bakom Turboline hade Micke J mycket tur, segern togs från vinnarhålet på ett säkert vis sedan ledande Apeman felat med segern på gaffeln in på upploppet. Jorma Kontio vann tre segrar, men det är i princip standard för finländaren i Örebro.

Vann mot hingstar: Daniel Redéns Chapter N.Deo fick nöta dödens i tufft tempo. Det bekom henne inte det minsta, trots att hon inte startat på två månader och mötte hingstar var hon bara bäst och vann på nya rekordet 1.13,1 auto över medeldistans. Prestationen var mycket fin!

Trivs med sin tränare och i spets: Gör Mama America som Per Lennartsson prickade exemplariskt med från springspår. Stoet vann lätt och tog sin femte seger i karriären, tre av dessa är tagna från spets. Per har kört femåringen sex gånger och har fyra segrar bakom Lavec Kronos-avkomman.

Lira nästa gång: O.M.Dont Cry är i sitt livs form, hästen hade rubbet sparat som tvåa och såg helläcker ut. Stoet behövde knappt duscha efter sin insats, Nicklas Westerholms sexåring vinner lopp inom kort det känns troligt!

Värt att notera: Det tävlas bara en gång i Örebro nästa månad, torsdag 11 juli. Däremot kör man flitigare på Fornaboda. På onsdag är det V86-tävlingar och årets största tävlingsdag på Boda, missa inte denna kväll…

Citatet: ”Det var en jättefin häst, hon fick avsluta fort sista 150 och vann med sparat”

(Calle Jepson efter segern med obesegrade Patrick´s Princess som vann från spets)

Lopp 1: 1) 3.Chapter N.Deo (Kim Eriksson), 13,1 (3,08) 2) 2.Digital Circle, 13,3 (30,29) 3) 11.Mr Creation, 13,3 (25,93) 4) 7.Conrads Wilhelm, 13,3 (25,49) 5) 9.Talassio, 13,4 (23,91) 6) 1.Athos Race, 13,4 (3,12) 7) 6.Cinnamon Prince, 13,4 (75,62). Tvilling (2/3): 29,50. Trio (3-2-11): 587,60. Strukna: 12.

Lopp 2: 1) 12.Deede Star (Jorma Kontio), 14,6 (2,29) 2) 7.Pegasus All Over, 14,7 (18,55) 3) 5.Sugar Man, 15,2 (25,80) 4) 2.Zagor Grif, 15,5 (3,07) 5) 3.Glide Marke, 15,5 (32,04) 6) 6.Dark Steed, 15,6 (6,30) 7) 9.Free Fall Web, 15,7 (48,81). Tvilling (7/12): 17,68. Trio (12-7-5): 159,43. Strukna: 4.

Lopp 3: 1) 11.Speedy Tilly (Mikael J Andersson), 14,2 (6,62) 2) 8.Caesar's Dream, 14,2 (4,95) 3) 9.Ivan Pavlov A.T., 14,3 (25,50) 4) 4.You to Neat, 14,5 (6,74) 5) 2.Bottnas Easy Cash, 14,5 (4,43) 6) 5.Pomeroll Am, 14,5 (12,53) 7) 6.Max Pro, 15,0 (50,33). Tvilling (8/11): 16,16. Trio (11-8-9): 417,22. Strukna: 10.

Lopp 4: 1) 7.Mama America (Per Lennartsson), 16,1 (4,86) 2) 15.O.M.Dont Cry, 15,5 (3,06) 3) 13.Indian Front, 15,6 (6,23) 4) 1.Whitestripe Maid, 16,3 (5,04) 5) 3.Gigantic Boko, 16,4 (92,14) 6) 14.Anne Royal, 15,7 (25,66) 7) 9.Alize Katzner, 16,5 (35,67) 8) 10.Celinn Palema, 15,9 (94,48). Tvilling (7/15): 6,11. Trio (7-15-13): 51,05. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 12.Alaska Kronos (Carl Johan Jepson), 16,7 (2,87) 2) 11.Airy Fary, 16,8 (7,07) 3) 7.Mellby Howlit, 17,0 (2,24) 4) 2.Cheap Thrills, 17,1 (9,53) 5) 3.Dansa, 17,1 (29,42) 6) 1.Käbb's Valente, 17,3 (57,74) 7) 9.Fly K.Bridge, 18,0 (73,12). Tvilling (11/12): 10,67. Trio (12-11-7): 51,44. Strukna: 4.

Lopp 6: 1) 6.Turboline (Mikael J Andersson), 16,6 (15,89) 2) 7.Bravo Revansch, 16,7 (3,12) 3) 11.Zsa Zsa Kronos, 16,8 (7,73) 4) 5.My Sea, 16,9 (25,77) 5) 8.Domino Brick, 16,9 (12,14) 6) 2.Charing Cross, 17,0 (8,31) 7) 4.Kicken V.O.P., 17,1 (76,73). Tvilling (6/7): 21,18. Trio (6-7-11): 139,12. Strukna: 9, 10.

Lopp 7: 1) 8.Olivinia (Jorma Kontio), 16,0 (4,78) 2) 15.Promotion, 16,0 (9,67) 3) 12.Indira O.E., 16,1 (3,49) 4) 9.Realistic, 16,3 (32,50) 5) 5.Bon Natal, 16,5 (6,59) 6) 6.S.O.S.O'Malley, 16,7 (7,52) 7) 2.Jussi Bryne, 16,8 (12,71) 8) 11.Jas S.S., 16,8 (27,18). Tvilling (8/15): 26,94. Trio (8-15-12): 181,53. Strukna: 3, 10.

Lopp 8: 1) 7.Patricks Princess (Carl Johan Jepson), 17,9 (1,56) 2) 2.Bailamos, 18,0 (8,90) 3) 10.Darko, 18,1 (41,12) 4) 12.The Trick Vick, 18,2 (42,54) 5) 6.Sixten R.P., 18,2 (27,06) 6) 1.Ubangi Broline, 18,3 (7,66) 7) 9.Amphibolite, 18,3 (25,49) 8) 8.She Follow Me, 18,4 (20,59). Tvilling (2/7): 7,25. Trio (7-2-10): 109,47. Strukna: 5.

Lopp 9: 1) 2.Global Approval (Magnus Jakobsson), 17,5 (1,80) 2) 15.Wishing Noon, 16,9 (25,30) 3) 4.Broadway Frazer, 17,6 (10,43) 4) 3.Dugarry Zet, 17,7 (5,08) 5) 6.Marres Diva, 17,8 (10,02) 6) 8.Nelson Vingboons, 17,9 (107,09) 7) 9.Romeo Dana, 17,2 (18,97) 8) 5.Motorpsycho, 17,9 (22,94). Tvilling (2/15): 24,74. Trio (2-15-4): 203,75. Strukna: 11, 14.

Lopp 10: 1) 13.Lady Nadine (Jorma Kontio), 13,7 (1,96) 2) 11.Cherie Lascaux, 14,6 (60,90) 3) 3.Winnie Blackfire, 15,8 (141,29) 4) 10.Lilltösen Launcher, 15,1 (54,59) 5) 2.Oui Cherie, 15,9 (24,16) 6) 15.Ailihphilia, 15,3 (4,64) 7) 12.Sabina Memphis, 15,3 (35,27) 8) 4.Tetu Båven, 16,3 (35,72). Tvilling (11/13): 59,03. Trio (13-11-3): 5967,98.

MÅRTEN ERIKSSON