Så var torsdagens V64 på Örebrotravet: ”En svettig prestation”

V64-fakta

Rätt rad: 5-11-6-3-9-6

6 rätt: 33 445 kr.

5 rätt: 313 kr.

4 rätt: 29 kr.

Omsättning: 4 990 947 kr.

Antal system: 118 740.

V4-fakta

Rätt rad: 6-3-9-6

4 rätt: 9 101 kr.

Omsättning: 636 915 kr.

Antal system: 15 374.

V3-raden

9-6-12

Utdelning: 959 kr.

DD-raden:

9-6

Odds: 16,70

Tummen upp: Horatio Fortuna var enormt bra, först en tappstart så hästen kom sist. Fuxen fick sedan vandra i tredjespår sista varvet, trots det vann han överlägset via 1.14,8 sista varvet. Detta var en svettig prestation…

Still going strong: Felix V.M är tio år gammal men levererar fortsatt på tävlingsbanan. Trots en rejäl spetskörning mot Mr Perfect hade hästen mod att stå emot hemmahästen Rafiki Fri som travade 1.12,5 sista 600 meterna som tvåa. Felix tog sin fjärde seger i Örebro!

Kusk i fokus: Roman Matzky körde två hästar denna kväll. Med Piece Of Cake vann han på styrka, hon tog karriärens första seger då hon vann knappt vann före Dolly Streamline. Haratio Fortuna vann på ett grymt övertygande vis, så Roman vann med bägge sina uppsittningar denna afton. Vi säger fortsatt syn på Matzkys köregenskaper, men denna kväll levererade han i alla fall!

Form på sitt stall: Jörgen S Eriksson har väldigt bra snurr på sitt stall för dagen. På sina 21 senaste starter, har han sex segrar. Från ledningen vann hans starke Fleuron d´Ormoy säkert och tog skalpen av obesegrade Deede Star.

Obesegrad i Örebro: Callmesally trivs i spets, det kostade 1.10 första halvvarvet för Micke J Andersson att forcera henne till front i V64-inledningen. Stoet vann på stumma ben väldigt säkert och vet inte hur det känns att förlora i Örebro. Hon har travat i ledningen åtta gånger och har sex segrar från den positionen.

Lira nästa gång: Jamie Oliver värmde strålande, men hoppade bakom bilen. Hästen gick bra som trea och vi tar med oss värmningsintrycket och varnar för honom framöver!

Värt att notera: Det tävlas en gång till i Örebro under januari, nästa söndag är det GS75-tävlingar på banan!

Citatet: ”Han var stark, vi fick ett fint lopp. Hästen var bara bäst”

(Carl Johan Jepson efter segern med Jesper Sånna i kvällens sista lopp)

Lopp 1. 1) Cheese Action L.W. 19,6 (6,17) Andersson O J. 2). Raj's Oh Lord 20,0 (11,99) Jansson D. 3) Silvertona 20,0 (1,77) Forss M. 4) Chinovnik 21,4 (23,43) Matveev N. 5) His Highness M.L. 21,6 (15,12) Karlsson M S. 6) Scarlett Lie Star 22,5 (66,98) Midutzki C. Tvilling: (2/3) 22,88. Trio: (3-2-9) 94,08.

Lopp 2. 1) Piece of Cake D.E. 16,4 (3,54) Matzky R. 2) Dolly Streamline 16,4 (2,29) Karlstedt R. 3) Stand By O.O. 17,3 (9,44) Jepson C J. 4) Viktorias Secret 17,5 (31,81) Nilsson K L. 4) Linnea Burge 17,5 (24,65) Partanen J. 6) Fiona L.R. 18,4 (77,90) Karlsson P. 7) M.T.Malcom 18,5 (14,06) Eriksson K. Tvilling: (5/9) 6,86. Trio: (9-5-11) 82,37.

Lopp 3. 1) Star's Fighter 19,9 (2,13) Jakobsson M. 2) Hillton Band 20,0 (6,72) Hellgren A. 3) Jennie Jovalley 20,1 (24,97) Mickelsson L. 4) Dracula 20,1 (4,23) Svanstedt R. 5) Pine Chocolate 20,2 (5,59) Andersson M J. 6) Triton Hall 20,3 (43,26) Lindblom P. 7) Kelly Jovalley 20,4 (47,35) Rudqvist H. Tvilling: (3/8) 10,61. Trio: (3-8-7) 113,78.

Lopp 4. V64-1: 1) Callmesally 16,2 (2,04) Andersson M J. 2) Iller Tooma 16,5 (24,71) Skoglund R N. 3) Jamie Oliver 16,6 (3,10) Spangenberg D. 4) Spotlite Son M.L. 16,7 (52,30) Karlsson M S. 5) Cessna S.S. 16,7 (62,68) Svantesson P-O. 6) Lea Chip 16,9 (67,35) Partanen J Tvilling: (5/6) 15,03. Trio: (5-6-2) 69,46.

Lopp 5. V64-2. 1. Åsens Aragon 17,8 (4,55) Jepson C J. 2) My Open Art 18,4 (11,61) Sedström L. 3. Dontstopbelievin 18,0 (3,46) Skoglund R N. 4) Ekvator Lok 18,0 (48,00) Matveev N. 5) Kamikaze Tooma 18,8 (6,60) Forss M. 6) Mogas Money 19,3 (58,71) Oscarsson K 7. Mellby Devil 19,9 (100,79) Svensson S Tvilling: (5/11) 28,03. Trio: (11-5-14) 126,13.

Lopp 6. V64-3: 1. Fleuron d'Ormoy 16,6 (8,11) Eriksson J S. 2) Glimra Guld 16,8 (19,23) Dahlén R. 3) One Relation 17,0 (120,04) Lundahl E. 4) Deede Star 17,0 (1,24) Kontio J. 5) Another Way to Pay 17,1 (20,95) Andersson O J. 6) Edmund 17,2 (60,47) Sundgren J L. Tvilling: (3/6) 44,07. Trio: (6-3-2) 1157,66.

Lopp 7. V64-4: 1) Bette Streamline 16,7 (34,02) Karlstedt R. 2) Sissy Face 17,1 (51,26) Karlstedt T. 3) Canary 16,6 (60,82) Rudqvist H. 4) Lilltösen Launcher 17,5 (76,05) Sedström L. 5) Jessie Jovalley 17,5 (3,66) Andersson M J. 6) Iggi 16,9 (72,55) Karlsson P. 7) Amber Brick 16,9 (57,21) Skoglund R N. Tvilling: (2/3) 398,68. Trio: (3-2-8) ,00.

Lopp 8. V64-5: 1. Horatio Fortuna 16,6 (3,99) Matzky R. 2) No Limit Casino 17,0 (52,47) Andersson M J. 3) Prototype Hanover 17,3 (8,41) Oscarsson K. 4) Ridgehead Mikko 17,3 (3,03) Forss M. 5) Victory Road 17,8 (83,33) Fromell T. 6) Mex Hörsta 17,8 (5,84) Widell K Tvilling: (9/11) 73,04. Trio: (9-11-3) 1499,82.

Lopp 9. V64-6: 1. Felix V.M. 14,4 (3,49) Johansson H. 2) Rafiki Fri 14,6 (3,03) Karlsson A I. 3) Mr Perfect 14,7 (2,92) Oscarsson K. 4) Red Hot Snapper 15,0 (50,35) Eriksson K. 5) Tarabuso Jet 15,2 (7,73) Karhulahti V. 6) Orne As 15,4 (42,53) Widell K. Tvilling: (6/10) 6,10. Trio: (6-10-5) 42,56.

Lopp 10. V3-3 1. Jesper Sånna 17,3 (5,81) Jepson C J. 2) Real Doc 17,4 (7,02) Karlsson P. 3) Hot Point 17,7 (40,92) Oscarsson K. 4) Chucky Mearas 17,9 (70,48) Schiller A. 5) Dear Farmer Henry 18,9 (33,28) Sedström L. 6) Cotton Club 18,1 (12,75) Andersson M J. 7) Allegro Brick 19,1 (8,99) Andersson R. 8) Lolita Tooma 19,3 (8,31) Forss M.