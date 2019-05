Tips inför V5 på Örebrotravet: ”Står på tur för en seger”

V5-förslaget

V5-1: 7 Guiseppe Boko, 11 Donatella Center, 12 Pointillist. (Res: 6,14)

V5-2: 9 Roll The Dice. (Res: 11,4)

V5-3: 4 Imakemyjokes, 5 Zanthe Hebre, 6 New Hope A.T. 8 Edwin Henna, 10 Moolger, 11 B.T´s Viclando, 13 Kenwitj. (Res: 14,2)

V5-4: 1 Puketorps Ikaruz, 2 Strawberrydaiquiri, 3 Västerbo Estello, 5 Sten Åke, 6 St No More War, 9 Hot Shot. (Res: 11,12)

V5-5: 4 Dashing Kimberley, 8 Djorkaeff Sisu, 9 Hachiko. (Res: 12,5)

Kostnad: 378 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 1 Puketorps Ikaruz, 2 Strawberrydaiquiri, 3 Västerbo Estello, 5 Sten Åke, 6 St No More War, 9 Hot Shot. (Res: 11,12)

V4-2: 4 Dashing Kimberley, 8 Djorkaeff Sisu, 9 Hachiko. (Res: 12,5)

V4-3: 10 Lady L.S. (Res: 8,3)

V4-4: 2, Inshallah, 3 Feel Speed, 4 Mr Zyzek, 8 Fanny Band, 9 Yetsye, 10 Västerbo Kattla, 11 Bahia Blanca, 12 Jolie Chanel. (Res: 1,6)

Kostnad: 288 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 3 Jilla May (Jonas Eriksson) – 4 Adora – 7 Motorpsycho. Outs: 12 Demain Fatigue.

Lopp 2: 3 Inge B.Svärlig (Petter Lundberg) – 9 Vidi Amavi A.L. – 6 Zaritasmalina M.J. Outs: 4 Colin Mcrae.

Lopp 8: 10 Lady L.S. (Linda Sedström) – 8 Cabriolet – 3 Maja Bus. Outs: 1 Combonumberfive.

Lopp 9: 4 Mr Zyzek (Magnus S Karlsson) – 8 Fanny Band – 9 Yetsye. Outs: 11 Bahia Blanca.

Lopp 10: 7 Livi Memory (Markus B Svedberg) – 9 Enjoy My Doll – 12 Cyborg. Outs: 14 Pastell Tilly.

Spiken

Roll The Dice (V5-1) har tre lopp i kroppen, fin näst senast vid segern. Höll klart godkänt sist från dödens. Hästen har tre lopp i kroppen, är obesegrad i Örebro och möter väldigt lämplig omgivning. Sund vinnare som normalt ska vara hårdast och tuffast i detta lopp!

Liret

Lady L.S. (lopp 8) har inte startat sedan mitten av februari och är segerlös och har bakspår över kort distans. Att detta är fältets kapablaste häst är vi övertygade om, första gången med Linda Sedström är intressant och 200 kronor vinnare testas på stoet.

Rysaren

Kenwitj (V5-3) har gjort flera fina insatser på slutet och står verkligen på tur för en seger. Hästen har fyra segrar i karriären, två av dessa är tagna i Örebro. Det krävs nog lite tur med löpningsförloppet för att gamlingen ska segerstrida från bakspår på tillägg, men med minsta klaff kan nioåringen ta årets första triumf.

Lopp 3 V5-1 Volt.

2640: 1 Timetoleaveagain - Smedeby E 0588d 16,8. 2 Krut Knut - Sedström L 78dd0 14,8. 3 Sabina Memphis - Lövdal A 4dd0d 15,5. 4 Make It Again - Jansson D S 08600 16,0. 5 Lex Alme - Gustafsson M 80080 17,2

2660: 6 Geting Akema - Wieselgren D 07826 16,5.

2680: 7 Guiseppe Boko - Modig T 66300 15,3. 8 Saint Gerda - Karlsson A I 00366 13,8. 9 Wirano Chip - Svedberg M B 57008 14,2

2700: 10 This is Alex - Jansson D 05040 13,8. 11 Donatella Center - Karlsson M S 00705 12,1. 12 Pointillist - Oscarsson K 50300 13,6. 13 Gigant Proud - Smedman J d0000 12,4. 14 Westline - Malmrot V 00000 13,4.

RANKING: 11 Donatella Center (Magnus S Karlsson) – 12 Pointillist – 7 Guiseppe Boko. Outs: 6 Geting Akema.

Donatella Center hade sparat senast som femma i tuff konkurrens och såg fin ut. Möter helt annat motstånd den här gången, hemmahästen har god segerchans! Pointillist svarade för en bra insats i liknande konkurrens i Örebro i april trots mkt grovjobb under vägen, slutade trea den gången. Hävdar sig mycket väl i breddlopp… Guiseppe Boko kan vinna med lite klaff under vägen, loppets outsider!

Lopp 4 V5-2 Auto.

2100: 1 Tempest - Lindelöf J 34656 15,5a. 2 Starspangledeyes - Oscarsson K d56d5 16,0a. 3 Cash - Granlund S 02646 15,1a. 4 Ugli - Jansson R 04570 15,2a. 5 Mellby Devil - Svensson S 00276 14,4a. 6 Arcticmidnight Sun - Hjort L 00548 14,8a. 7 Dallas S.I.R. - Hallén C 70660 13,6a. 8 Västerbo Jeppe - Gorski K 78360 15,4a. 9 Roll the Dice - Silvén J 0k018 15,4a. 10 Kick Off T.J. - Lichtenwörther R 85000 14,5a. 11 Vidar Palema - Klockar A 03046 14,3a. 12 Gullbergsraggaren - Jansson R S 60435 13,6a. 13 Midas Metan - Ek J 07040 14,7a. 14 Ileach C.C. - Hell K 04456 13,0a. 15 Racke V.O.P. - Karlsson V 276dd 14,6a.

RANKING: 9 Roll The Dice (Jan Silvén) – 11 Vidar Palema – 4 Ugli. Outs: 15 Racke V.O.P.

Roll The Dice är hästen i loppet och är obesegrad i Örebro. Oavsett vilken resa han får är segerchansen god, omgångens klart bästa spik! Vidar Palema gick bra senast som sexa efter startgalopp. Har fin form och har fungerat bra med barfotabalans på sistone. Ugli har en seger i karriären, den togs från ledningen så Roland Jansson är säkert aktiv bakom startbilen.

Lopp 5 V5-3 Volt.

2140: 1 Gamma Light - Lindkvist E 03007 17,7. 2 Ramseas Appearance - Carlström J d3030 17,5. 3 After All Flash - Granath O d0530 17,5. 4 Imakemyjokes - Axelsson B L 04057 17,2.

2160: 5 Zanthe Hebre - Sedström L 27008 15,9. 6 New Hope A.T. - Rudqvist H 68633 16,3. 7 Nebbiolo - Rodionovskaya E 3000d 17,0. 8 Edwin Henna - Karlsson A I 03075 14,7. 9 Onefourthree - Dahlén L 06550 17,6.

2180: 10 Moolger - Lilius M 56356 13,8. 11 B.T.'s Viclando - Jansson D d2060 14,5. 12 Jeppe Yamoz - Erlandsson S 05507 14,0. 13 Kenwitj - Schützer D 04425 14,9. 14 Van Morrison - Smedeby E 06804 15,0. 15 Lennart All Over - Jansson F 87075 15,5.

RANKING: 10 Moolger (Marcus Lilius) – 8 Edwin Henna – 13 Kenwitj. Outs: 6 New Hope A.T.

Moolger har bara två segrar i karriären på 67 starter. Trivs med kusken och hästen är van tuff omgivning. Tippas trots viss tvekan. Edwin Henna är inte sämre än tipsettan, men har inte startat på 1,5 månad så formen är oviss. Har en av två på hemmaplan. Kenwitj trivs i Örebro (2 av 4) och står på tur för en seger. New Hope A.T. gick klart godkänt som trea senast på Boda efter snäll resa, måste nog köras på väntan för att segerstrida.

Lopp 6 V5-4 V4-1. Auto.

2100: 1 Puketorps Ikaruz - Perner F 5d017 13,5a. 2 Strawberrydaiquiri - Carlfjord J 75430 13,9a. 3 Västerbo Estello - Sedström L 56342 13,8a. 4 Prince Calle - Bouvin M 74430 15,1a. 5 Sten Åke - Lindblom C-E 00224 13,7a. 6 St No More War - Hell K 50562 14,0a. 7 Camp Hill - Collander C 0660k 12,7a. 8 Notre Dame Broline - Karlsson C 1d5d0 14,7a. 9 Hot Shot - Aikio K 6dd24 14,5a. 10 Jangus - Pace J-C 00k07 15,5a. 11 Promotion - Brandel J 16600 14,7a. 12 Cityglow - Schützer D 33670 15,1a.

RANKING: 1 Puketorps Ikaruz (Frederic Perner) – 5 Sten Åke – 3 Västerbo Estello. Outs: 2 Strawberrydaiquiri.

Puketorps Ikaruz felade från start senast, travade sedan 1.17 sista 1 900 meterna som sjua på ett bra vis. Fin form och får som sämst vinnarhålet tror vi. Sten Åke har klart godkänd form, körs av den överlägset bästa kusken i loppet och det kommer man långt med i sådana här sammanhang. Västerbo Estello har bara en seger i karriären på 59 starter. Visade senast sin startsnabbhet bakom startbilen, offensiva Linda Sedström lär skicka sjuåringen från detta perfekta utgångsläge.

Lopp 7 V5-5 V4-2. Auto.

2100: 1 Bruiser Pace - Jansson D 00700 13,3a. 2 Pampero - Lindelöf J 05000 13,9a. 3 Quantum Blues - Hultman M 05d05 13,5a. 4 Dashing Kimberley - Sedström L ddk55 12,7a. 5 Charming Soldier - Gustavsson K P 00558 12,5a. 6 Rocking Simoni - Ebbink Y 70800 12,9a. 7 Viktor på Knecken - Svedberg M B 200dd 13,0a. 8 Djorkaeff Sisu - Moberg K 0dk20 12,1a. 9 Hachiko - Peterson A 00032 11,8a. 10 Vanity Blast - Magnusson E 04400 12,0a. 11 Free to Party - Svensson S 55dd6 13,7a. 12 Person of Interest - Oscarsson K 06705 12,9a. 13 Grinnebys Orion - Wickström J 00071 11,4a. 14 Amour Memory - Strandberg E 50200 11,9a. 15 Betel Am - Brandel J 08000 12,5a.

RANKING: 4 Dashing Kimberley (Linda Sedström) – 9 Hachiko – 8 Djorkaeff Sisu. Outs: 12 Person Of Interest.

Dashing Kimberley har gjort två lopp efter lång tävlingsfrånvaro och varit klart godkänd. Vi tror dessa lopp har varit mycket nyttiga för stoet som håller högt grundkunnande. Perfekt spår bakom bilen och Linda Sedström upp för första gången, fräck tipsetta! Hachiko har två lopp i kroppen, varit bra som trea och tvåa. Har fungerat bra barfota runt om och van tuffare motstånd än han möter denna gång. Djorkaeff Sisu tjänade fina pengar och vann tre lopp 2018, denna säsong har hittills varit en flopp. Hästen trivs i Örebro (1 av 2) och löper han upp till sitt högsta kunnande räds han ingen i detta race.

MÅRTEN ERIKSSON