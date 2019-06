Tipset inför torsdagens V4 på Fornabodatravet: ”Ett roligt vinnarspel”

V4-förslaget

V4-1: alla nio hästar. (Res: 4,8)

V4-2: 6 Acorn Shell, 7 Tiger Journey, 8 Attaboy. (Res: 3,12)

V4-3: 6 Global Wise Guy. (Res: 9,8)

V4-4: 2 Young Da Vici, 3 Yankee Boy, 4 Lord Flax, 7 Pierre, 9 Eurythmic Sisu, 10 Fairplay Pellini. (Res: 5,11)

Kostnad: 324 kronor.

V5-förslaget

V5-1: 9 Nika, 10 Dixie Brick, 12 Argbiggan. (Res: 6,7)

V5-2: 2 Dear Matrix, 5 Önas Nancy, 6 El Gumpert. (Res: 11,8)

V5-3: 2 Turboline, 3 Never Stop, 5 Check Me, 7 Cash Cow Pellini, 9 I Am Rapida, 10 Pyrit. (Res: 6,1)

V5-4: 5 Lisa Sånna. (Res: 8,4)

V5-5: 1 Diamant Norrgård, 4 Rivermere, 5 Snella Doc, 6 Honey Bunny, 7 St No More War. (Res: 2,3)

Kostnad: 270 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 5: 7 Binoculars (Torbjörn Jansson) – 8 Civilon – 5 Italiano Boko. Outs: 1 Mayha.

Lopp 6: 10 Dixie Brick (Jorma Kontio) – 9 Nika – 12 Argbiggan. Outs: 6 Chimbai.

Lopp 7: 6 El Gumpert (Jorma Kontio) – 5 Önas Nancy – 2 Dear Matrix. – 11 Deliver.

Lopp 8: 9 I Am Rapida (Jorma Kontio) – 5 Check Me – 7 Cash Cow Pellini. Outs: 3 Never Stop.

Lopp 9: 5 Lisa Sånna (Pasi Aikio) – 8 Ajusco – 4 Raj´s Messiah. Outs: 1 Skyscraper.

Lopp 10: Honey Bunny (Jörgen S Eriksson) – 4 Rivermere – 7 St No More War. Outs: 1 Diamant Norrgård.

Spiken

Global Wise Guy (V4-3) hade en fin debutsäsong och kvalade bland annat in till Kriteriet. Hästen gör här årsdebut och är väl förberedd inför detta säger vår kontakt i stall Nurmos. Fyraåringen har en seger över lång distans (Kriterieförsök) och bör vara tuffast i denna mediokra omgivning.

Rysaren

Lord Flax (V4-4) har inte startat sedan oktober och kan vara i behov av lopp i kroppen, men hästen brukar leverera i sina comebacker. Love You-avkomman är startsnabb och har fyra segrar de fem gånger han travat i ledningen, spår mitt bakom bilen är idealiskt. Åttaåringen är obesegrad på Boda och Benzon är offensivt lagd av sig så vi räknar med att han testar i spets om han kommer dit.

Liret

Blownaway (lopp 1) är segerlös och har inte visat så mycket än, men vi tror det finns mycket i treåringen. Hon öppnade fort i en bilprov inför förra loppet, men fick dödens i själva loppet och klarade inte av det mentalt. Första med bike fungerade bra i Eskilstuna och denna gång blir det förhoppningsvis barfota runt om. Kort distans är plus, kan spåra hela vägen. Roligt vinnarspel, 200 kronor vinnare liras på Sjöströms From Above-avkomma.

Lopp 1 V4-1 Auto.

1640: 1 Zola T.P. - Gustafsson T J 46125 17,9. 2 Listas Matrix - Svanstedt R 37046 15,7a. 3 Tullibardine Boe - Eriksson J S k1712 16,0a. 4 Blownaway - Sjöström C d6449 15,2a. 5 Dolly Dream - Stolt K 53520 15,5a. 6 Hera Eck - Eriksson K 58425 16,7a. 7 Young Spirit - Lennartsson P 26120 14,5a. 8 Southwind Queen* - Vilkin A 11111 17,1a. 9 Goodwin Cass* - Ohlsson U 47567 17,0a.

RANKING: 4 Blownaway (Claes Sjöström) – 8 Southwind Queen - 7 Young Spirit. Outs: 3 Tullibardine Boe.

Blownaway har ingen seger än, fungerade bra i jänkarvagn för första gången senast. Hästen är startsnabb och kort distans är ett plus, vi hoppas få henne till spets och chanstippar treåringen. Southwind Queen gör en intressant Sverigedebut, hästen har gjort 20 starter och segrat 17 gånger. Möter tuffare motstånd denna gång än normalt och från spår åtta bakom bilen över sprinterdistans är inte Muscle Hill-avkomman en given vinnare. Young Spirit håller Per Lennartsson relativt högt och stoet ska räknas tidigt i detta lilla fält.

Lopp 2 V4-2 Auto.

1640: 1 Keinstein Viking - Benzon N 170511 14,9a. 2 Perfect Blackout - Modig T 53100 14,3a. 3 Macabeo - Lindblom Å 41227 15,8a. 4 Valnes Ior - Svanstedt R 10302 14,6a. 5 After Eight - Eriksson K 45043 13,8a. 6 Acorn Shell - Widell K 20361 14,9a. 7 Tiger Journey - Ohlsson U 41415 14,8a. 8 Attaboy - Kontio J 12114 15,2a. 9 Erik K. - Jakobsson M 26650 15,4a. 10 Big Marke - Jansson T 60320 14,8a. 11 Jeppas Sputnik - Sjöström C 27624 13,8a. 12 Simba - Koskela J 45d12 15,9a.

RANKING: 8 Attaboy (Jorma Kontio) – 6 Acorn Shell – 7 Tiger Journey. Outs: 3 Macabeo.

Attaboy vann i tävlingsdebuten på Boda som jättefavorit. Alla segrar i karriären är tagna från spets, hästen gör en intressant årsdebut och rapporterna på honom är goda från stall Nurmos. Kan vinna detta race på ren grundklass. Acorn Shell är väldigt startsnabb och den trolige ledaren av loppet. Var markant bättre barfota runt om senast då han vann över kort distans på en fin tid från spets. Har inte sin bästa bit till slut. Tiger Journey har inte startat på drygt tre månader, men normalt hävdar sig Muscle Hill-avkomman väl i detta lopp. Första med Ulf Ohlsson är intressant. Macabeo har inte den bästa tekniken, men Åke Lindblom har gjort ett bra tränarjobb med honom och förbättrat hästens aktion.

Lopp 3 V4-3 LD-1. Volt.

2640: 1 Pases Amigo - Widell K 46675 16,2. 2 Expresso Doc - Jansson T 42600 15,1. 3 Young King - Lennartsson P 24136 14,8. 4 Toreador - Ericsson S 62303 17,2.

2660: 5 Castleman - Svedlund K 08219 16,6. 6 Global Wise Guy - Kontio J 03300 15,7. 7 Lima Mermaid - Andersson J P 04420 14,7. 8 Spot Bi - Jakobsson M 463d2 14,2. 9 Concrete Dee - Haugstad K 32100 15,6. 10 Colonello - Gustavsson K P 40101 13,5.

RANKING: 6 Global Wise Guy (Jorma Kontio) – 9 Concrete Dee – 8 Spot Bi. Outs: 4 Toreador.

Global Wise Guy gör årsdebut och rapporterna på honom är bra inför detta. Hästen vann sitt Kriterieförsök före Berghs Rudisha över lång distans, det vittnar om hans höga grundkunnande. Bör vinna detta på klass, vi spikar! Concrete Dee är obesegrad över distansen, gick en fin tid i årsdebuten men insatsen var bara godkänd med tanke på det fina lopp han fick. Spot Bi var knappt slagen av Bambi Rozz senast, hästen är bäst när han får spara sin speed i det längsta. Toreador värmde lysande inför sin debut hos Svante Ericsson och gick bra som trea, men blev lite stum sista biten.

Lopp 4 V4-4 LD-2. Auto.

2140: 1 Valnes Doris - Partanen J 00624 13,0a. 2 Young da Vici - Lennartsson P d30d5 13,1a. 3 Yankee Boy - Jakobsson M 7d103 11,6a. 4 Lord Flax - Benzon N 11206 11,8a. 5 Grinnebys Orion - Sjöström C 00718 11,4a. 6 Butterfly Ima - Lindblom Å 40007 11,2a. 7 Pierre - Eriksson K 40303 11,0a. 8 Cinnamon Prince - Karlsson P d074d 12,1a. 9 Eurythmic Sisu - Ohlsson U 0500d 12,1a. 10 Fairplay Pellini - Kontio J 06533 12,3a. 11 Palermo Broline - Haugstad K 50020 12,1a. 12 Fideli Star - Modig T 42701 13,3a.

RANKING: 3 Yankee Boy (Magnus Jakobsson) – 10 Fairplay Pellini – 7 Pierre. Outs: 4 Lord Flax.

Yankee Boy fick gå sig rejält trött näst senast och därför var det naturligt att hästen kördes snällt senast i Eskilstuna. Hästen avslutade bra som trea via 1.12 sista 800 meterna och gick med full fart över mål. Första med Magnus Jakobsson är intressant och från detta fina läge bör hästen få fin resa. Fairplay Pellini kördes fram till dödens senast, men kunde inte utmana Ontrack He´s Black. Hästen har bra inställning och klarar tuffa upplägg. Pierre har höjt sig i år och står på tur för en seger, outsider! Lord Flax gör årsdebut, men brukar gå bra efter vila så det oroar inte. Hästen har bra statistik i ledningen (4 av 5) och är obesegrad på Boda, lär laddas maximalt för spets av Benzon.

MÅRTEN ERIKSSON