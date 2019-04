Travtips inför torsdagen V64 i Örebro: ”Detta är en skjutare”

V64-förslaget

V64-1: 3 Call Me Keeper, 4 Gareth Boko, 6 Monark Newmen, 7 Perfect Spirit. (Res: 1,5)

V64-2: Mascate Match. (Res: 3,4)

V64-3: 1 Custom Colt, 2 Criterion, 9 Bythebook. (Res: 4,7)

V64-4: 1 Västerbo Highscore, 2 Khalid, 3 Thought Hanover, 5 Tzatziki, 6 Ginotonic, 8 Dictionary, 11 Kissmeinceagain, 12 Hijack´em. (Res: 4,10)

V64-5: 5 Conrads Rödluva. (Res: 8,3)

V64-6: 1 Night Brodde, 2 Jaguar Dream, 3 Devil Sound, 4 Global Withdrawl, 6 Evaluate, 10 Baritone Artist. (Res: 8,11)

Kostnad: 576 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 1 Custom Colt, 2 Criterion, 9 Bythebook. (Res: 4,7)

V4-2: 1 Västerbo Highscore, 2 Khalid, 3 Thought Hanover, 5 Tzatziki, 6 Ginotonic, 8 Dictionary, 11 Kissmeinceagain, 12 Hijack´em. (Res: 4,10)

V4-3: 5 Conrads Rödluva. (Res: 8,3)

V4-4: 1 Night Brodde, 2 Jaguar Dream, 3 Devil Sound, 4 Global Withdrawl, 6 Evaluate, 10 Baritone Artist. (Res: 8,11)

Kostnad: 288 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 3 The Special Man F. (Rikard N Skoglund) – 11 Rocking Flax – 5 Explosive Dancer. Outs: 10 Sunettan Palema.

Lopp 2: 5 Father Allan Lay (Mika Forss) – 6 Frozen Elsa – 9 Stand By O.O. Outs: 1 Lionel Brodde.

Lopp 3: 4 Defintif Launcher (Kajsa Frick) – 6 East Doris – 9 Zeta Wise As. Outs: 3 Milles Fighter.

Lopp 10: 6 Rally Frans (Kajsa Frick) – 2 Campell J.P. – 9 Greenbank. Outs: 1 Matrix Again.

Lopp 11: 10 M.T.Master Don (Rikard N Skoglund) – 12 Höwings Unbeatable – 6 Jolly Frost. Outs: 1 Ninepoints Lover.

Spikarna

Mascate Match (V64-2) gjorde Pekka Korpi alla möjliga fel med i årsdebuten, hästen räddade honom och vann överlägset via 1.12,2 sista varvet. Stort plus med litet fält, detta är en skjutare!

Conrads Rödluva (V64-5) gör årsdebut, allt talar för att Örjan Kihlström tidigt forcerar henne till spets en position Rödluvan är obesegrad i.

Rysaren

Devil Sound (V64-6) är kusligt startsnabb och vi gillade intrycket på honom senast på Solvalla som fastlåst femma. Hästen trivs i Örebro (2 av 3) och från spets kan Anders Zackrisson spåra detta hela vägen!

Liret

M.T.Master Don (lopp 11) står verkligen på tur för en seger efter flera toppinsatser i rad. Rikard N Skoglund upp för första gången kan vara den effekt som gör att det blir seger. Hästen har ett lurigt femtespår och möter bra motstånd så vi räknar med runt fyra gånger pengarna på honom. Vi lirar 200 kronor på formkortet!

Lopp 4 V64-1. Auto.

2100: 1 Going for Gold Zaz - Westerholm N 0203d 09,7a. 2 Suricato Jet* - Taavela Ruocco J 60000 12,4a. 3 Call Me Keeper - Adielsson E 12242 10,6a. 4 Gareth Boko - Lugauer C 430k2 10,1a. 5 Mind Your Face - Kontio J 61507 11,1a. 6 Monark Newmen - Persson F 02207 11,4a. 7 Perfect Spirit - Kihlström Ö 21112 09,2a. 8 Snowstorm Hanover - Melander S d0470 10,4a.

RANKING: 7 Perfect Spirit (Örjan Kihlström) – 3 Call Me Keeper – 6 Monark Newman. Outs: 4 Gareth Boko.

Perfect Spirit vann Hambletonian 2017 och Sprintermästaren 2018, klasshästen har tjänat drygt nio miljoner. Han gör årsdebut och rapporterna på honom är bra, hästen siktas mot Oslo Grand Prix så detta är bara ett led i matchningen. Från spår sju garderar vi honom. Call Me Keeper kommer från samma stall som tipsettan, även han gör årets första start. Nioåringen är obesegrad med Adielsson och trivs i Örebro. Monark Newman hade en mellansäsong i fjol, sexåringen är redo för årsdebut och Fredrik Persson gör inte resan från Kalmar om han inte ställt i ordning. Gareth Boko är en unghäststjärna som varit skadad, han gjorde nyligen comeback på Axevalla och travade 1.12 sista varvet och kördes snällt, men det var bra puts på honom och hästen kommer från ett riktigt formstall…

Lopp 5 V64-2. Auto.

2100: 1 Definitif - Kontio J 43320 15,0a. 2 Mingait Tooma - Eriksson K d5213 15,9a. 3 Sheeza Trixie - Lennartsson P 16432 14,6a. 4 Scarlet Hello - Andersson O J k2216 15,7a. 5 Mascate Match* - Korpi P k111 15,0a. 6 Maiken Tooma - Forss M 45644 15,9a. 7 Jamaica Boko - Widell K pk43d 18,1. 8 Kentin Day - Sjöström C 31474 15,5a. 9 Global Allegiance - Djuse M 33322 16,9a.

RANKING: 5 Mascate Match (Pekka Korpi) – 3 Sheeza Trixie – 4 Scarlet Hello. Outs: 1 Definitif.

Mascate Match har gjort tre starter i karriären och vet ännu inte hur det är att torska. I årsdebuten blev hästen störd dryga halvvarvet från mål, trots det travade hon 1.10 sista 600 meterna och sättet hon avgjorde på var enormt läckert. Litet fält är ett stort plus, vi kan bara inte gardera med intrycket senast i minne. Sheeza Trixie travade i ledningen senast, men det var rejäl motvind på upploppet så hästen gav nog upp lite mentalt sista biten såg det ut som, hon slutade tvåa. Startsnabb och Per Lennartsson kör nog hästen till front igen. Scarlet Hello har gjort allt rätt än så länge, bra läge bakom bilen men det är lite upp till bevis för henne hur bra hon står sig i tuff konkurrens.

Lopp 6 V64-3 V4-1. Auto.

2100: 1 Custom Colt* - Höitomt E 22101 14,2a. 2 Criterion - Skoglund R N 31d2d 14,8a. 3 Marvellous Tooma - Andersson O J 83342 17,1a. 4 Zola Key - Ohlsson U 53611 16,5a. 5 Secret Avenue - Haugstad K 55403 15,2a. 6 Libertin - Djuse M 04230 13,2a. 7 Qvidja's Aapo* - Korpi P 210437 16,0a. 8 Joe Frazier Boko - Lennartsson P 34310 15,6a. 9 Bythebook - Adielsson E 14111 12,7a.

RANKING: 9 Bythebook (Erik Adielsson) – 2 Criterion – 1 Custom Colt. Outs: 4 Zola Key.

Bythebook hade en grym tvåårssäsong och hade övervintrat på bästa vis. Han vann i årsdebuten från dödens och sättet han plockade ner Belker på var läckert, hästen travade 1.12,8 sista 800 meterna och vann hur lätt som helst. Erik Adielsson har kört hästen två gånger och vunnit bägge gångerna han suttit upp. Criterion är mycket startsnabb och loppets trolige ledare i små fält är spets guld värt… Custom Colt vill nog också nå ledningen, i årsdebuten spetsade hästen från två och vann sedan lätt i lite flegmatisk stil. Zola Key är obesegrad i spets (3 av 3) och körs för första gången av Ulf Ohlsson. Förra segern från ledningen i Eskilstuna var billig och ska inte överskattas.

Lopp 7 V64-4 V4-2. Auto.

2100: 1 Västerbo HighScore - Skoglund R N 20423 13,0a. 2 Khalid* - Spangenberg D 524d2 12,6a. 3 Thought Hanover - Oscarsson K 21240 13,5a. 4 Je Reve d'Amour - Söderberg F 135d3 13,1a. 5 Tzatziki - Jansson T 314d5 13,0a. 6 Ginotonic - Kontio J 42330 12,3a. 7 Wake up America - Ohlsson U 73430 12,6a. 8 Dictionary - Djuse M d020d 14,5a. 9 Catchdrivers Dream - Eskilsson C 75610 13,5a. 10 Fairyman - Hultman M 0310d 12,6a. 11 Kissmeonceagain - Nilsson P 35001 12,7a. 12 Hijack'em* - Forss M 34741 11,9a.

RANKING: 2 Khalid (Dennis Spangenberg) – 3 Thought Hanover – 1 Västerbo Highscore. Outs: 5 Thatziki.

Khalid är en häst man gärna vilar ögonen på, han spurtade storstilat som tvåa på Solvalla senast bakom Mellby Fantom. Bra läge bakom bilen och chanstippas i ett öppet lopp. Thought Hanover blandade och gav förra året, hästen gör här årsdebut. Kevin Oscarsson har kört hästen tre gånger, varit 1-2-4 vid dessa tillfällen. Västerbo Highscore värmde inte som bäst senast, men travade trots att han inte tävlade på topp 1.12,5 sista 800 meterna som trea i spåren. Har inte startat på en dryg månad och lär vara i bättre skick denna gång, första gången med Rikard N Skoglund är intressant. Thatziki travade 1.09,4 sista 800 meterna som femma på Solvalla lite i skymundan, ska räknas tidigt med lopp i kroppen.

Lopp 8 V64-5 V4-3 DD-1. Auto.

2100: 1 Digital Track - Lennartsson P 11202 14,6a. 2 Run a Mile - Andersson O J 23722 15,7a. 3 Ti Punch Broline - Sjöström C 25165 12,3a. 4 S.G.Maleficent - Haugstad K 111d6 14,4a. 5 Conrads Rödluva - Kihlström Ö 21111 11,9a. 6 Twigs Florikash - Kontio J 42221 16,3. 7 Bechamel - Ohlsson U d0356 12,9a. 8 Ajabaja - Jansson T 130d3 12,9a. 9 Activated - Adielsson E 42551 12,7a. 10 Ilydia Boko - Lugauer C 11252 13,2a. 11 Estelle Brodda - Widell K 22123 15,3a. 12 Okaloosa Bell - Andersson M J 11202 13,0a.

RANKING: 5 Conrads Rödluva (Örjan Kihlström) – 8 Ajabaja – 3 Ti Punsch Broline. Outs: 10 Ilydia Boko.

Conrads Rödluva var landets bästa treåriga sto utan tvekan förra året, sättet hon vann Oaks på med sparat var magiskt. Hon har inte startat sedan november, men när hon fick spår mitt bakom bilen väljer vi att spika. Hästen har respekt med sig och allt talar för att körande Örjan Kihlström tidigt forcerar henne till spets, hon har två av två från ledningen. Ajabaja gör debut i ny regi, hästen har kapacitet men besvärlig aktion. Ti Punch Broline kan vara loppets initiala ledarinna, hon trivs med Claes Sjöström. Ilydia Boko gick rejält i spåren i sin årsdebut och spurtade in som tvåa och reparerade en inledande galopp på bästa vis. Bra startrygg borgar för en fint lopp trots bakspår.

Lopp 9 V64-6 V4-4 V3-1 DD-2. Auto.

2100: 1 Night Brodde - Lugauer C 10221 13,8a. 2 Jaguar Dream - Sjöström C 36214 12,0a. 3 Devil Sound - Zackrisson A 50525 11,8a. 4 Global Withdrawl - Adielsson E 611d1 12,2a. 5 Remarkable Feet - Andersson O J d2671 15,1a. 6 Evaluate - Kihlström Ö 20471 09,4a. 7 Brothers N.Arms - Oscarsson K 2d313 11,5a. 8 Religious* - Forss M 13462 13,6a. 9 Wingmaster - Eriksson K 62363 13,8a. 10 Baritone Artist - Svedberg M B 33220 12,4a. 11 Zeus Bi - Jansson T 1d030 11,1a. 12 Rossi Palema - Andersson M J 12122 13,6a.

RANKING: 6 Evaluate (Örjan Kihlström) – 1 Night Brodde – 3 Devil Sound. Outs: 2 Jaguar Dream.

Evaluate vann överlägset i sin Sverigedebut utan racerbalans. Tränaren sätter upp Örjan Kihlström det ser vi som ett tecken att loppet är viktigt, det kan bli rejäl körning i detta lopp och det skulle gynna jänkaren. Given tipsetta med senaste loppet i åtanke. Night Brodde avgjorde på ett snyggt vis via en långspurt på Solvalla, hästen är bäst i ledningen där han har 4 av 6 och han har öppnat fort från spår ett bakom bilen tidigare. Räknas från ledningen/vinnarhålet. Devil Sound är också mkt startsnabb och vår spetsfavorit i loppet, hade en hel del sparat senast på Solvalla som femma efter en resa i vinnarhålet. Jaguar Dream var med i flera stora finalen i fjol, gör årsdebut och gynnas om det blir överpace i loppet.

MÅRTEN ERIKSSON