Vann smällfin med rubbet sparat: ”Ruskigt fin – hon duger i stora lopp bara hon får starta kontinuerligt”

Av: Mårten Eriksson

Rubrikerna

Tummen upp: Equine Am smällfin i sin årsdebut när hon sprang 1.12,5 sista varvet och vann med rubbet sparat. Den här hästen håller hög klass bara hon kan hållas fräsch.

Vann pliktskyldigt: Gjorde kapable Genesis som Per Nilsson tidigt hittade andra par utvändigt med trots tillägg. Hästen travade 1.13,5 sista 800 meterna och vann säkert på stumma ben före rappt avslutande Lilltösen Launcher.

Dagens kuskprestation: Magnus S Karlsson tog tre segrar och var huvudperson denna kväll. Den första kom efter en superfräckis, där han skickade fram Judit Doc till spets i tidigt skede trots spår tolv bakom bilen. Hemmahästen vann överlägset sedan enda hotet Jilla May felat i sista sväng, men detta var en kuskseger helt klart.

Första årssegern: Tog Anna Sedström med liten marginal i V5-avslutningen med Digital Diamond. Hästen gick rejält i spåren och vann knappt före hemmahästen Fideli Star. Nioåringen och Anna trivs ypperligt ihop, detta var duons femte seger tillsammans.

Trivs ihop: Gör Lisa K. och Danne Jansson. Danne har kört stoet fyra gånger och har två segrar med hemmahästen. Från ledningen vann fyraåringen på nya rekordet 1.17,5 auto över medeldistans lätt före Musk Ehwaz.

Lira nästa gång: Sten Åke travade 1.12 sista halvvarvet i sin comeback och fungerade bra med jänkarvagn och barfota runt om. Passa sexåringen i nästa start.

Värt att notera: Nu på torsdag är det topptävlingar i Örebro, Perfect Spirit och Conrads Rödluva väntas bägge göra årsdebut. Missa inte denna tävlingskväll som kommer hålla hög sportslig kvalitet.

Citatet: ”Hon var ruskigt fin, hon duger i stora lopp bara hon får starta kontinuerligt” (Markus B Svedberg efter segern med fina Equine Am).

Siffrorna

V5-fakta

Rätt rad: 2-4-11-11-9.

5 rätt: 7 912 kronor.

Omsättning: 208 473 kronor.

Antal system: 4 119.

V4-fakta

Rätt rad: 11-9-6-1

4 rätt: 1 910 kronor.

Omsättning: 145 763 kronor.

Antal system: 2 941.

V3-fakta

Rätt rad: 6-1-11.

Utdelning: 5 232 kronor.

Resultaten

Lopp 1: 1) 7.Lisa K. (Danne Jansson), 17,5 (10,65) 2) 6.Musk Ehwaz, 17,8 (10,53) 3) 4.Colin McRae, 18,5 (5,15) 4) 5.Joker Band, 18,6 (21,18) 5) 1.Wakulla Bell, 18,8 (60,14) 6) 10.Pinot Noir Broline, 19,1 (7,86) 7) 2.Demolition Man, 19,7 (28,84) 8) 9.Walerie Vingboons, 21,4 (20,62) Opl: 3.Simb Myway, (91,80) 8.Harper Seabrook, (1,71). Odds: 10,65. Plats: 2,37-1,76-1,96. Tvilling (6/7): 27,37. Trio (7-6-4): 48,23. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 12.Judit Doc (Magnus S Karlsson), 16,5 (14,88) 2) 1.Hot or Not, 17,4 (6,75) 3) 6.Adrian Lux, 17,6 (3,68) 4) 4.Dahlia Brick, 17,6 (12,91) 5) 7.Prince Amor, 17,6 (34,69) 6) 11.Vicke Hörsta, 17,9 (14,27) 7) 2.Jilla May, 19,4 (2,96) 8) 10.Valnes Jane, 24,7 (5,76). Odds: 14,88. Plats: 2,43-2,18-1,83. Tvilling (1/12): 71,64. Trio (12-1-6): 433,88. Strukna: 5, 8.

Lopp 3: 1) 2.Equine Am (Markus B Svedberg), 16,6 (2,61) 2) 8.Max Pro, 16,7 (29,49) 3) 6.Feel the Love, 16,8 (26,49) 4) 11.Tornado Jet, 16,8 (41,32) 5) 1.Bear by the Day, 17,0 (18,84) 6) 4.Livinginmydream, 17,0 (2,88) 7) 5.Easy Tiger Pellini, 17,1 (5,38) 8) 12.Van Morrison, 17,1 (64,23) Opl: 3.Real Doc, (39,28) 9.Sambuco, (8,64) 7.Robic Lane, (34,00). Odds: 2,61. Plats: 1,78-4,86-3,50. Tvilling (2/8): 90,02. Trio (2-8-6): 499,48. Strukna: 10.

Lopp 4: 1) 4.Broslätts Vici (Niklas Andersson J-son), 17,4 (3,30) 2) 5.Juicebox, 17,4 (8,88) 3) 8.Oban Boe, 17,4 (33,88) 4) 12.Medallion, 17,4 (3,21) 5) 10.Dear Farmer Henry, 17,5 (32,39) 6) 2.Västerbo Estello, 17,6 (7,06) 7) 9.Pomypom, 17,6 (13,89) 8) 6.Snella Doc, 17,8 (9,00) Opl: 11.Be Right Back, (57,32) 3.Gullbergsraggaren, (33,12) 1.Celtic, (16,35). Odds: 3,30. Plats: 1,97-1,98-5,97. Tvilling (4/5): 15,44. Trio (4-5-8): 152,85. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 11.Victory Road (Anders Göstasson), 16,0 (16,55) 2) 5.Hades di Quattro, 16,0 (2,80) 3) 2.Västerbo Cirkus, 16,0 (24,56) 4) 4.Maja Bus, 16,1 (45,78) 4) 13.Dalhem Express, 16,1 (39,08) 6) 3.Connectra, 16,1 (29,87) 7) 15.Maximum Endurance, 16,2 (28,41) 8) 12.Sweet Letter, 16,2 (7,25) Opl: 8.Steve Bull, (7,31) 7.Bahia Blanca, (94,67) 6.Garland Frazer, (6,17) 1.Bottnas Earl, (8,05) 14.M.T.Magic Dream, (16,18) 9.Episod, (22,93). Odds: 16,55. Plats: 4,38-1,89-4,35. Tvilling (5/11): 27,71. Trio (11-5-2): 1589,39. Strukna: 10.

Lopp 6: 1) 11.Genesis (Per Nilsson), 17,1 (1,95) 2) 1.Lilltösen Launcher, 17,9 (8,65) 3) 3.Champion Tour, 17,9 (41,75) 4) 12.Full Fart, 17,3 (25,36) 5) 9.Iggi, 17,4 (18,70) 6) 6.Motoyi Goj, 17,5 (22,35) 7) 8.Ed Force, 17,6 (48,68) 8) 5.Jolie Chanel, 18,4 (9,29) Opl: 10.Jasmine Coger, (91,76) 4.After All Flash, (94,69) 7.Ileach C.C., (50,65). Odds: 1,95. Plats: 1,36-1,72-8,73. Tvilling (1/11): 9,19. Trio (11-1-3): 250,07. Strukna: -.

Lopp 7: 1) 9.Digital Diamond (Anna Sedström), 14,5 (6,77) 2) 7.Fideli Star, 14,5 (10,40) 3) 12.Pointillist, 14,6 (2,98) 4) 1.Tracks, 14,7 (40,08) 5) 15.Get a Winner, 14,8 (8,00) 6) 5.Guiseppe Boko, 14,9 (11,45) 7) 11.King Classic, 15,0 (37,85) 8) 13.Mynta Broline, 15,7 (85,08) Opl: 14.Drive Launcher, (17,45) 4.Swift Success, (7,54) 2.Lennart All Over, (84,08) 8.Eastar Rapida, (31,23). Odds: 6,77. Plats: 2,57-2,61-1,93. Tvilling (7/9): 53,23. Trio (9-7-12): 343,30. Strukna: 6.

Lopp 8: 1) 6.Monark Amok (Roger Wineryd), 16,3 (2,32) 2) 2.Sten Åke, 16,5 (2,88) 3) 8.J.S.Alpha, 16,6 (13,87) 4) 1.Prince Calle, 16,7 (48,22) 5) 7.Kick Off T.J., 16,8 (42,82) 6) 3.Auchentoshan Boe, 17,7 (60,94) 7) 5.Ufos Wilda, 17,9 (15,37) 8) 10.Lex Alme, 18,2 (105,13) Opl: 11.Mellby Devil, (36,92). Odds: 2,32. Plats: 1,21-1,44-1,63. Tvilling (2/6): 5,33. Trio (6-2-8): 28,45. Strukna: 4.

Lopp 9: 1) 1.Flor de Rafaela (Magnus S Karlsson), 18,3 (5,34) 2) 9.Mightiness, 17,7 (13,13) 3) 8.Saint Gerda, 17,8 (6,26) 4) 2.Sabina Memphis, 19,9 (9,37) 5) 7.Diadora, 20,6 (10,68) 6) 4.Wotts C'est Fric, 21,3 (19,29) 7) 6.Luna Nera Doc, 21,7 (2,80). Odds: 5,34. Plats: 2,20-1,79-2,07. Tvilling (1/9): 44,39. Trio (1-9-8): 574,07. Strukna: -.

Lopp 10: 1) 11.Pennybridge (Magnus S Karlsson), 18,0 (16,01) 2) 6.J.L.'s Apache, 18,3 (3,95) 3) 10.Åskar Hebre, 18,7 (4,16) 4) 3.Chanel Sisu, 18,9 (23,20) 5) 9.Texas Zet, 19,0 (112,52) 6) 1.Edemma, 19,1 (4,18) 7) 2.Zelmer, 19,3 (15,99) 8) 7.Red Chili Runner, 19,3 (11,08) Opl: 12.Lady Micha, (57,08) 8.I Got the Moves, (6,05) 5.Happy Light, (14,67). Odds: 16,01. Plats: 2,47-1,45-1,55. Tvilling (6/11): 27,27. Trio (11-6-10): 174,71. Strukna: 4.