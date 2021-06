Travtips inför lördagens tävlingar på Fornabodatravet: ”Vi räknar med en pangstart”

Tips övriga lopp

Lopp 1: 5 Indira Split (Carl Johan Jepson) – 13 Toscan Flax – 9 Impressive Sisu.

Outs: 7 Västerbo Pompier.

Lopp 6: 11 Vanessa Face (Felicia Molin) – 10 Västerbo Bankir – 9 Stepping

Ferrari. Outs: 4 Simba Ås.

Lopp 7: 7 Vincent C.D. (Marcus Lilius) – 1 Gibson Brick – 4 Sixten Roc. Outs: 8 So

Far Away Ås.

Lopp 8: 11 Gigino (Marcus Lilius) – 3 Jano Di Quattro – 2 Imakeitonmyown.

Outs: 5 Hickory Jaam.

Lopp 9: Finallopp, tippas ej!

Lopp 10: 5 Sahara Calleigh (Mika Forss) – 2 Power Glide – 3 Francine Lascaux.

Outs: 6 Murakami.

Lopp 11: 9 Peony (Carl Johan Jepson) – 13 Sweet And Wild – 3 You To Special.

Outs: 7 Kemas Lady.

Lopp 12: 12 Sparkling Diamond (Åke Lindblom) – 1 Simone K.J. – 10

Thebankonbroadway. Outs: 5 Shimoko.

Lopp 2 V4-1

RANKING: 14 Guli Vitus (Mikael J Andersson) – 9 Egge Piril – 12 Elsas Faks. Outs: 13 Lysjö Wilda.

Guli Vitus travade 1.27,5 sista 800 meterna senast som trea och står på tur för seger. Körs för första gången är startsnabbe Micke J Andersson, från ensamt springspår bör tioåringen tidigt vara klart före hästarna på samma tillägg. Detta lopp kan ha avgjorts i spårlottningen, vi spikar! Egge Piril är en segervan häst som lever på sin styrka och inställning. Klart godkänd som trea i sin årsdebut och bör vara framflyttad med fart i benen. Elsas Faks har nyttig form, men är tränarkörd den här gången. Hästen har lite svårt att vinna lopp och blir gärna tvåa, vilket också resultatraden visar. Nyttig form, men är i första hand ett platsbud.

Lopp 3 V4-2

RANKING: 3 Marcos Gallon (Mika Forss) – 5 Lord Horse – 9 Carotene. Outs: 2 Raj´s Oh Lord.

Marcos Gallon fick ge sig kort innan mållinjen från ledningen senast på Mantorp, borde vunnit för att få överbetyg för sin insats så höga tankar har vi om hästen. Segervan travare som ska räknas tidigt från sitt fina utgångsläge. Lord Horse har lopp i kroppen och såg fin ut senast som fyra och var inte tom i mål. Jagar årets första seger, pass upp för valacken. Carotene har bra startrygg och kan tidigt sitta bra på det. Travade 1.10 sista 800 meterna senast som fyra och såg läcker ut. Raj´s Oh Lord passar över distansen (2 av 3) men har inte startat sedan början av maj så det kan fattas lite i honom. Startsnabb, bör få bra resa antingen ledningen eller vinnarhålet.

Lopp 4 V4-3

RANKING: 9 Mcgarret (Mikael J Andersson) – 8 Smokey Herman – 6 Lady Zappa. Outs: 2 Argbiggan.

Mcgarret har visat form en längre tid och med minsta klaff speedar han till seger över Bodas långa upplopp. Är obesegrad på banan och detta känns som en sund tipsetta trots bakspår över sprinterdistans. Smokey Herman växer flera klasser i spets och trivs över kort distans. Har 23 segrar i karriären, 18 av dessa är tagna från spets. Gynnad av att Ad Hoc är struken, det kan bli ledningen för nioåringen trots spåret. Lady Zappa är jämn och säker, skulle gynnas med överpace på tillställningen. Har lopp i kroppen och är anmäld med bike denna gång, intressant med ny kusk (Mika Forss) bakom henne. Argbiggan har floppat i år och har ingen årsseger, travat tveksamt i flera lopp. Blir säkert hårt betrodd från sitt fina läge, upp till bevis för sexåringen.

Lopp 5 V4-4

RANKING: 11 Au Gratin (Tom Fromell) – 5 Fire Of Noa – 9 Llama Tooma. Outs: 6 Niklas M.J.

Au Gratin har haft form en längre tid och måste greja årets första seger när som helst. Anmäld med jänkarvagn och barfota runt om den här gången, hemmahästen gillar stayerdistans och chanstippas i V4-avslutningen. Fire Of Noa har floppat hos Goop, men var fyra i måndags från ledningen och ändå klart godkänd, ett steg i rätt riktning. Barfota bak gav viss effekt, intressant med täta starter. Bör tidigt kunna forceras till spets av Jepson. Llama Tooma är en segervan häst som trivs över stayerdistans och hästen är van värre konkurrenter än han stöter på denna gång. Niklas M.J. har fyra lopp i kroppen, inte helt enkelt att lura sjuåringen först över linjen men motståndet den här gången är passande.

Spiken

Guli Vitus (V4-1) körs för första gången av Mikael J Andersson och det tycker vi är väldigt intressant. Micke J är en erkänt startsnabb kusk, tioåringen startar från ensamt springspår på dubbla tillägg. Vi räknar med en pangstart för duon, hästen står på tur för en fullträff och vi inleder V4-spelet med en fräck spik.

Rysaren

Carotene (V4-2) travade 1.10 sista 800 meterna som fyra senast och visade att han hänger med över kort distans. Har en bra startrygg bakom Raj´s Oh Lord och det kan mkt väl bli överpace på detta lopp med tanke på att det finns flera startsnabba hästar med i loppet. Haugstad låter smyguppåt på fuxen inför denna uppgift.

Liret

Vanessa Face (lopp 6) värmde strålande inför sin förra start och levererade i loppet som trea på nytt rekord. Stoet möter lättare omgivning denna gång och det är helt rätt kurva på fyraåringen. Felicia Molin kör henne igen och vi lirar 200 kronor vinnare på Joke Face-avkomman.

V4-förslaget

V4-1: 14 Guli Vitus (Res: 9,12)

V4-2: 2 Raj´s Oh Lord, 3 Marcos Gallon, 4 U.B.Cool, 5 Lord Horse, 9 Carotene. (Res: 12,8)

V4-3: 6 Lady Zappa, 8 Smokey Herman, 9 Mcgarret. (Res: 2,3)

V4-4: 4 Make It Rain, 5 Fire Of Noa, 6 Niklas M.J. 7 Quick C.D. 8 Homeland Pellini, 9 Llama Tooma, 10 Lemon Brodde, 11 Au Gratin. (Res: 14,3) Kostnad: 240 kronor.

V5-förslaget

V5-1: alla 8 hästar. (Res: 7,1)

V5-2: 2 Imakeitonmyown, 3 Jano Di Quattro, 11 Gigino. (Res: 5,8)

V5-3: 2 Power Glide, 5 Sahara Calleigh. (Res: 3,6)

V5-4: 3 You To Special, 5 Fröken Fräken, 7 Kemas Lady, 9 Peony, 12 Larissa Band, 13 Sweet And Wild. (Res: 11,2)

V5-5: 12 Sparkling Diamond. (Res: 1,10)

Kostnad: 288 kronor.

Mårten Eriksson