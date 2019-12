Travtips inför lördagens V65-trav i Örebro

Tips övriga lopp

Lopp 1: 14 Silver And Gold (Jorma Kontio) – 8 Pastor Flax – 12 Scary Montreal. Outs: 7 Scarybeary Lixarve.

Lopp 2: 4 Break Through (Markus B Svedberg) – 6 Emma Rae – 2 Sioux Femme Fatale. Outs: 9 Eternal Space.

Lopp 3: 10 Looks Likeaqueen (Juhani Partanen) – 6 Sweet Letter – 11 Ineedyourmoneymum. Outs: 7 Gold Twister.

Lopp 4 V65-1

RANKING: 7 Cuarto Käbb (Carl Philip Lindblom) – 1 Rolex Tilly – 13 Cameron Dream. Outs: 2 Arctic Carl.

Cuarto Käbb har gjort det bra i ny regi och står på tur för seger. Sist travade hästen 1.14,2 sista varvet som tvåa bakom Cyrano De B som vann på V75 i lördags. Hemmahästen trivs i Örebro (3 av 10) och har två segrar över stayerdistans. Rolex Tilly vann spårlotten i loppet och trivs på banan och med Torbjörn Jansson. Vara ”bara” fyra senast efter fin resa och inte lika bra som vid segern näst senast. Cameron Dream är behandlad inför denna uppgift, har fem segrar över stayerdistans och är loppets outsider. Arctic Carl levde upp till sin fina uppvärmning och skrällde senast i Eskilstuna, denna gång förstärks hästen med Jorma Kontio.

Lopp 5 V65-2

RANKING: 10 Koseboen (Dagfinn Aarum) – 2 Hyttans Vrålsnabb – 9 O.K.Vega. Outs: 5 Årdals Snuppa.

Koseboen har lopp i kroppen och kan se tillbaka på en bra debutsäsong som åttaåring. Trots dubbla tillägg känns det givet att tippa hästen som körs för första gången av mycket duktige Dagfinn Aarum som är en erkänt vass kallblodskusk. Hyttans Vrålsnabb tog karriärens första seger på ett lätt vis i Bollnäs senast från ledningen. Bara två hästar på startvolten, allt tyder på att Billy Svedlund omgående sitter i ledningen med treåringen. O.K.Vega är gedigen, har inte startat på två månader och har aldrig vunnit lopp. Främst ett platsbud för oss.

Lopp 6 V65-3

RANKING: 14 E.V.Mici (Hannu Korpi) – 10 Kentucky Zon – 6 Olivia All Over. Outs: 7 Filidor d´Odyssee.

E.V.Mici har haft en fin debutsäsong och att detta är fältets mest kapable travare är vi övertygade om. Värmde jättebra i Sverigedebuten på Solvalla, men straffade bort sig med startgalopp. Många att runda, trots det given tipsetta. Kentucky Zon har gjort fem starter i karriären, aldrig varit sämre än trea men ännu inte vunnit lopp. Första med Torbjörn Jansson är spännande. Olivia All Over kan tidigt forceras till ledningen av Carl Johan Jepson som sitter upp bakom stoet för första gången.

Lopp 7 V65-4

RANKING: 9 Go West Young Man (Magnus Jakobsson) – 1 Don´t Be Weak – 5 Mellby Hero. Outs: 10 Double Formula.

Go West Young Man har inlett karriären på bästa vis med tre raka segrar. Trots en tung resa vann han senast på Mantorp, Magnus Jakobsson som körde hästen vid segern på Färjestad sitter åter upp och han säger att detta helt klart är lite extra till häst. Don´t Be Weak är också obesegrad och är nog inte sämre än vår tipsetta. Han vann säkert från ledningen senast via 1.12 sista 800 meterna, men har varit sjuk (halsen) efter den insatsen och riskerar att bli över från start från spår ett. Mellby Hero körde Kontio sig påpassligt till ledningen med knappa varvet från mål senast, vann lätt via 1.15,2 sista 800 meterna. Han skuggade dock rejält för något i sista sväng noterade vi och är inte helt rumsren. Treåringen agerar aningen trögt i loppen fortsatt.

Lopp 8 V65-5

RANKING: 6 Ikaros Di Quattro (Hans Crebas) – 9 Love In Vain – 14 Let It Be Tooma. Outs: 8 Neo Sånna.

Ikaros Di Quattro vann säkert från ledningen på Färjestad före skuggande Zenna Design. Fyraåringen är snabb bakom startbilen och mycket tyder på tidig ledning. Detta är Hans Crebas enda uppsittning denna lördagskväll, vi räknar med att han kommer i angeläget ärende, spikas! Love In Vain är kapabel och kommer från ett stall i toppform. Hästen har bra inställning, men agerar ojämnt i loppen och är ingen lättkörd häst så här får lärlingen Carl Philip Lindblom en utmaning. Let It Be Me Tooma står på tur för seger och gick bra som tvåa bakom Arctic Carl senast.

Lopp 9 V65-6

RANKING: 1 Nah Des Te (Carl Johan Jepson) – 7 Wordfeud – 12 Mama America. Outs: 13 Red Alert W.F.

Nah Des Te gick bra som tvåa i debuten för David Persson senast, lopp i kroppen och spetsläge dessutom första med Jepson. Fräck tipsetta! Wordfeud är van helt annat motstånd än hon möter denna gång. Kan tidigt sitta bra på det från spår ett, körs av formstarka Emilia Leo. Mama America är segervan och kan öppna fort från springspår, det har hon visat tidigare i Örebro. Jansson upp för första gången, prickar Tobbe kan stoet sitta i tredje ut efter 300 körda. Red Alert W.F. har haft en väldigt bra säsong med fem segrar och fem andraplatser. Vann lätt senast på Mantorp ihop med just Jorma Kontio som åter för chansen bakom Lindesbergshästen.

Spiken

Ikaros Di Quattro (V65-5) öppnade fort senast från spår mitt bakom startbilen och tog spets, vann sedan säkert före Zenna Design. Detta lopp håller inte speciellt hög klass, vi tror Crebas som endast kommer med denna häst den här kvällen tidigt forcerar fyraåringen till ledningen och sedan ska segerchansen vara mycket god.

Rysaren

Cameron Dream (V65-1) är behandlad inför detta lopp och trivs över lång distans. Hästen har fem segrar över stayerdistans, gör tredje starten för sin nye tränare Petter Karlsson och stämmer det med resan blir vi inte förvånade om hemmahästen vinner V65-inledningen.

Liret

Looks Likeaqueen (lopp 3) gick mycket bra i årsdebuten och första starten för Juhani Partanen. Hästen avslutade 1.13 sista 800 meterna och tog in mycket på vinnande lördagshästen Whataboutyou Zaz över upploppet. Med tempo i kroppen bör segerchansen vara mycket god den här gången, 200 kronor liras på hemmahästen.

V65-förslaget

V65-1: 1 Rolex Tilly, 2 Arctic Carl, 7 Cuarto Käbb, 9 Colonello, 13 Cameron Dream. (Res: 15,14)

V65-2: 2 Hyttas Vrålsnabb, 10 Koseboen. (Res: 9,5)

V65-3: 6 Olivia All Over, 7 Filidor d´Odyssee, 10 Kentucky Zon, 14 E.V.Mici, 15 Zenna Design. (Res: 1,11)

V65-4: 1 Don´t Be Weak, 5 Mellby Hero, 9 Go West Young Man. (Res: 10,3)

V65-5: 6 Ikaros Di Quattro. (Res: 9,14)

V65-6: 1 Nah Des Te, 7 Wordfeud, 11 Lovely Secret, 12 Mama America, 13 Red Alert W.F. (Res: 9,3)

Kostnad: 750 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 6 Olivia All Over, 7 Filidor d´Odyssee, 10 Kentucky Zon, 14 E.V.Mici, 15 Zenna Design. (Res: 1,11)

V4-2: 1 Don´t Be Weak, 5 Mellby Hero, 9 Go West Young Man. (Res: 10,3)

V4-3: 6 Ikaros Di Quattro. (Res: 9,14)

V4-4: 1 Nah Des Te, 7 Wordfeud, 9 Alfredo Sauce 11 Lovely Secret, 12 Mama America, 13 Red Alert W.F. (Res: 3,8)

Kostnad: 180 kronor.

Mårten Eriksson