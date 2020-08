Travtipset inför Fornabodas årsfinal: ”Detta är helt klart lite extra till häst”

Tips övriga lopp

Lopp 1: 10 Aroshi (Rikard N Skoglund) – 7 Boots Hanson – 9 Keepsake Boko. Outs: 6 Hittlite.

Lopp 2: 11 Mellby Good (Jorma Kontio) – 6 Fenix Brick – 3 Morricone. Outs: 7 Gateruds Nylon.

Lopp 8: 1 Junior Le Soleil (Hans-Owe Sundberg) – 10 Lidaz Katzner – 2 A Question Bi. Outs: 4 Hall Of Fame Zon.

Lopp 9: 3 Bolt Challenger (Magnus A Djuse) – 6 Uto Broline – 2 Karls Helge. Outs: 5 Berra Bus.

Lopp 3 V5-1

RANKING: 5 Zucchero Roc (Björn Goop) – 7 Zidane Grif – 8 Charrua Forlan. Outs: 4 Mellby Ess.

Zucchero Roc vann sitt kval från ledningen på en bra tid, felade sedan från start på Åby och vi fick aldrig syn på honom. Spår fyra är inte optimalt, men ingen häst utvändigt om sig så Goop borde kunna få iväg honom säkert och felfritt. Långt lopp och BG bör tidigt kunna sända honom till spets, från den positionen ska han sedan besegras. Zidane Grif är segervan men sliter med sin stil. Gynnad av litet fält och denna gång blir det skor som vid segern på Solvalla näst senast då han avslutade 1.11,8 sista 800 meterna trots att han inte var fullt körbar upploppet ner. Charrua Forlan är den häst som står för meriterna i loppet. Har tjänat drygt fyra miljoner och segrat 25 gånger, jagar årets första triumf. Hur står det till med segergnistan hos gamlingen numera?

Lopp 4 V5-2

RANKING: 6 Xanthis Fortune (Rikard N Skoglund) – 2 Torrent d´Inverne – 3 Palm Cay. Outs: 5 Gaz Oil.

Xanthis Fortune tog karriärens första seger senast på just Boda från ledningen och hade en hel del sparat. Häst som det är lätt att fatta tycke för, god segerchans oavsett löpningsförlopp. Torrent d´Inverne pratar man väl om hos Nurmos, man var besvikna på honom i årsdebuten som femma. Lopp i kroppen bra läge och skulle han tävla som han tränar är fyraåringen ett vinstbud. Palm Cay var klart besegrad av tipsettan i sin Sverigedebut som trea. Hetsig häst som börjar lugna ner sig säger Åke Lindblom. Spår tre passar betydligt bättre än ett som hon hade senast. Vid segern i Italien i juni 2019 flög hon till spets från spår mitt bakom startbilen, så hon kan öppna fortare än hon gjorde senast. Gaz Oil jagar första segern i karriären, är inte så tokig och detta är loppets outsider.

Lopp 5 V5-3

RANKING: 11 Mo Harjar (Jörgen Westholm) – 10 Oss Can – 3 Eld Riga. Outs: 6 G.G.Qurre.

Mo Harjar gör en mycket intressant debut för sin nye tränare Jörgen Westholm. Femåringen såg fin ut i kvalet och ska ha god segerchans i ett lopp som detta. Trots bakspår över kort distans lämnar vi hästen ogarderad. Oss Can kvalade in till Kallblodsderbyt, men slutade oplacerad i finalen. Hemmahästen är förste utmanare till vår spik med duktige kallblodskusken Torbjörn Jansson. Eld Riga har viss kapacitet, men är galoppbenägen. Har en seger i karriären, den är tagen just på Fornaboda.

Lopp 6 V5-4

RANKING: 6 Grace Journey (Jorma Kontio) – 1 Nouvelle Isabell – 10 So Bear. Outs: 4 Fröken Marie.

Grace Journey gör alltid sitt i loppen, men är ingen stjärna. Kort distans är ett plus för henne kontra senast, perfekt med springspår och hon tippas i ett öppet lopp. Nouvelle Isabell var tvåa på ett positivt vis bakom Ninia´s Boy senast. Perfekt läge, Lubranos enda uppsittning denna söndag lita på att han är på Boda i angeläget ärende. So Bear travade en fin tid trots att hon slutade oplacerad senast, är spurtstark och hävdar sig väl i denna konkurrens. Fröken Marie är van tufft motstånd, är startsnabb och skulle Modig få henne till spets kan hästen avlägga maiden. Spår fyra med voltstart är dock lurigt…

Lopp 7 V5-5

RANKING: 3 Prime Lini (Jorma Kontio) – 4 Hållihop – 11 Love No More. Outs: 1 Julita Express.

Prime Lini vann näst senast lätt från ledningen på Boda, är obesegrad i spets (2 av 2). Har segrat i hälften av sina starter och stallet håller hästen högt, vann spårlotten i loppet och det kan vara spets och slut på sjuåringen. Naturlig tipsetta! Hållihop har två lopp i kroppen efter lång frånvaro, vann senast enkelt från ledningen. Har fyra av fyra i spets, men att ta en längd på vår tipsetta sida/sida blir tufft. Segervan häst som ska räknas tidigt oavsett löpningsförlopp. Love No More är stark av sig och gynnas om det blir överpace. Första gången med Torbjörn Jansson. Julita Express har haft ett fint år med tre segrar, kan få loppet men har varit struken för hälta efter senaste insatsen ska påpekas.

Spiken

Mo Harjar (V5-3) har varit hos sin nye tränare Jörgen Westholm sedan slutet av mars, så lita på att Jörgen kommer visa upp femåringen i bästa skick. Hästen såg fin ut i kvalet och detta är helt klart lite extra till häst. Trots bakspår över kort distans väljer vi att singla Moe Odin-avkomman.

Liret

Zucchero Roc (lopp 3) har felat i bägge starterna hos Goop. Såg bra ut i kvalet på Solvalla i juli som han vann. Skulle BG få iväg hästen felfritt, bör han tidigt kunna forcera honom till spets. Litet fält, långt lopp och Zidane Grif som brottas med sin aktion och hur står det till med viljan hos gamlingen Charrua Forlan? Det kan bli bluff i spets, vi lirar på det och satsar 200 kronor vinnare på femåringen.

Rysaren

Nyby Black Money (V5-5) var chanslös mot Prime Lini i sin årsdebut som trea, men hemmahästen travade 1.13,4 sista varvet i spåren och får överbetyg för den insatsen. Lopp i kroppen och denna gång blir det bike, åttaåringen kommer bli väldigt lite spelad i V5-avslutningen men vi anser att han är streckvärd.

V5-förslaget

V5-1: 5 Zucchero Roc, 7 Zidane Grif, 8 Charrua Forlan. (Res: 4,6)

V5-2: 2 Torrent d´Inverne, 3 Palm Cay, 6 Xanthis Fortune. (Res: 5,7)

V5-3: 11 Mo Harjar. (Res: 10,3)

V5-4: 1 Nouvelle Isabell, 3 Velocista G.G. 4 Fröken Marie, 6 Grace Journey, 8 Wellina One, 10 So Bear, 11 They Don´t Know, 12 Irish Cream Zon, 13 Mimmi Dynamite. (Res: 5,2)

V5-5: 1 Julita Express, 3 Prime Lini, 4 Hållihop, 5 Nyby Black Money, 11 Love No More. (Res: 7,6)

Kostnad: 405 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 11 Mo Harjar. (Res: 10,3)

V4-2: 1 Nouvelle Isabell, 3 Velocista G.G. 4 Fröken Marie, 6 Grace Journey, 8 Wellina One, 10 So Bear, 11 They Don´t Know, 12 Irish Cream Zon, 13 Mimmi Dynamite. (Res: 5,2)

V4-3: 1 Julita Express, 3 Prime Lini, 4 Hållihop, 5 Nyby Black Money, 11 Love No More. (Res: 7,6)

V4-4: 1 Junior Le Soleil, 2 A Question Bi, 4 Hall Of Fame Zon, 10 Lidaz Katzner: (Res: 5,14)

Kostnad: 360 kronor.

Mårten Eriksson