Travtipset inför lördagens tävlingar på Fornaboda: ”En merit inte många kan skryta med i detta race”

Tips övriga lopp

Lopp 5: 5 Point To Point (Micael Lindblom) – 6 Seaside Future – 11 Veams Ibiza. Outs: 9 Ferrari Vingboons.

Lopp 6: 12 Valnes Ina (Micael Lindblom) – 1 Velocista G.G. – 9 After All Flash. Outs: 6 Edemma.

Lopp 7: 3 Cutie Käbb (Carl Philip Lindblom) – 4 Novomaggio – 9 Lovestory. Outs: 6 Marions Mad Eye.

Lopp 8: 11 East Doris (Therese Boström) – 5 Yfront – 10 St No More War. Outs: 2 Balanced Rudder.

Lopp 9: 9 Josef Palema (Juhani Partanen) – 5 Alo Girl – 3 Alfas Joystick. Outs: 1 Lansen S.S.

Lopp 10: 7 Sunday Rhyme (Annelie Leander) – 9 Hades Di Quattro – 2 Kvicka Lee. Outs: 12 Kefas.

Lopp 1 V4-1

RANKING: 6 Tättman (Jan Silvén) – 14 Ochongo Face – 12 Hachiko. Outs: 8 Moliere.

Tättman har ett intressant läge med springspår, hästen trivs i ledningen (3 av 9) och första barfota fram är spännande. Körs av ordinarie kusk vilket är ett plus i detta sammanhang, rolig tipsetta. Ochongo Face är hästen i loppet inget snack om det. Tjänade grova pengar förra året, 40 meters tillägg och oviss form. Kan vinna på sitt grundkunnande. Hachiko gick bra i söndags och såg klar ut in på upploppet, men fick se sig slagen av Ashram. Moliere gick också bra i söndags, knappt slagen av Charmimg Soldier men besegrade en sådan rejäl häst som Wollafur.

Lopp 2 V4-2

RANKING: 7 Roll The Dice (Jan Silvén) – 3 Skinny Dipping – 10 Perfect Breakout. Outs: 4 Morran.

Roll The Dice har bara två segrar och hela åtta andraplatser. Ingen seger i år, men detta är en häst som duger i klart bättre sammanhang än breddlopp. Kusken känner sexåringen väl, rolig tipsetta. Skinny Dipping gick bra i spåren senast och var nära vinnande Mascarpone Doc i mål. Hemmahästen är ingen snabbstartare, men står på tur för en seger årets första i så fall. Perfect Breakout har nyttig form och körs av duktiga Sofia Adolfsson. Morran har tre lopp i kroppen, bra läge bakom bilen och detta är loppets outsider.

Lopp 3 V4-3

RANKING: 4 Bailamos (Peter Strömberg) – 3 Cadillac Dimanche – 1 Sten Åke. Outs: 8 Malte All Over.

Bailamos var med i E3-finalen förra året, har besegrat hästar som Mellby Hawaii och Atlas Kronos under sin karriär. Två segrar i karriären, bägge från ledningen. Spår mitt bakom startbilen är perfekt och vi tror Peter Strömberg laddar maximalt för spets. Bör vara huvudet högre än sina konkurrenter, spikas! Cadillac Dimanche har vettig form, bra startspår och körs av en duktig körsven. Fyra segrar i karriären, en av vinsterna på Fornaboda. Sten Åke gör sina bästa lopp i spets, men lär få svårt att hålla upp sitt innerspår. Främst ett platsbud. Malte All Over gick bra senast som tvåa, men har svårt att vinna lopp. Bara fyra segrar på 100 starter, många andra och tredjeplatser.

Lopp 4 V4-4

RANKING: 4 Scarlet Hello (Lukas L Svedlund) – 10 La Diva Rossi – 9 Toujours Vif. Outs: 6 Jack Zon.

Scarlet Hello hade sparat senast som sjua och såg fin ut. Van med betydligt tuffare konkurrens än hon stöter på denna gång. Ska tävla med jänkarvagn och god segerchans oavsett löpningsförlopp. La Diva Rossi har vunnit på V75, en merit inte många kan skryta med i detta race. Bra startryggar borgar för en fin resa. Toujours Vif har tre segrar i år, kan tidigt sitta bra på det och har vettig segerchans. Jack Zon har sju segrar i karriären, fyra av dessa är tagna från spets så Linnea Björk lär vara aktiv bakom startbilen.

Spiken

Bailamos (V4-3) har inte fått till det i år, hästen var med i E3-final förra säsongen och har besegrat hästar som Mellby Hawaii och Atlas Kronos. Två segrar i karriären, bägge från spets så från perfekt spår mitt bakom bilen lär Peter Strömberg vara aktiv från början. Detta är ingen breddloppshäst, ska vara huvudet högre än sina motståndare normalt vis.

Rysaren

Cendrillon (V4-2) hade sparat senast och har bättre form än vad som går att utläsa av raden. Micke Lindblom har kört hästen tre gånger och segrat med sexåringen en gång. Lär bli bortglömd från spår tolv, men detta lopp håller låg klass som med lite flyt under vägen kan hästen ta årets andra seger.

Liret

Tättman (lopp 1) körs av ordinarie kusk vilket är ett stort plus i detta sammanhang. Hästen växer markant i ledningen, tre av karriärens fyra segrar är tagna i den positionen. Springspår och första gången barfota fram är intressant, bra chans för spets och slut trots hårt motstånd. 200 kronor vinnare liras på femåringen.

V4-förslaget

V4-1: 6 Tättman, 8 Moliere, 9 Super Benny, 10 Kajsa T.J. 11 B.T´s Viclando, 12 Hachiko, 13 Kent´s Laddie, 14 Ochongo Face. (Res: 7,5)

V4-2: 3 Skinny Dipping, 4 Morran, 7 Roll The Dice, 10 Perfect Breakout, 12 Cendrillon. (Res: 9,8)

V4-3: 4 Bailamos. (Res: 3,1)

V4-4: 4 Scarlet Hello, 6 Jack Zon, 9 Toujours Vif, 10 La Diva Rossi. (Res: 5,8)

Kostnad: 320 kronor.

V5-förslaget

V5-1: 1 Velocista G.G. 12 Valnes Ina. (Res: 9,6)

V5-2: 3 Cutie Käbb, 4 Novomaggio, 9 Lovestory. (Res: 6,10)

V5-3: 11 East Doris. (Res: 5,10)

V5-4: alla 12 hästar. (Res: 9,5)

V5-5: 2 Kvicka Lee, 7 Sunday Rhyme, 9 Hades Di Quattro, 12 Kefas. (Res: 11,4)

Kostnad: 288 kronor.

Mårten Eriksson