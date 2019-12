Travtipset inför torsdagens lunchtävlingar på Örebrotravet

Tips övriga lopp

Lopp 5: 8 Rock The Knight (Magnus A Djuse) – 9 St No More War – 7 Nah Des Te. Outs: 5 Flash Star.

Lopp 1 V4-1

RANKING: 11 Dexter Brick (Magnus A Djuse) – 3 Rossi Palema – 9 Dragon Powerfly. Outs: 7 Callela Louis.

Dexter Brick står på kronan perfekt inne i loppet och var fyra senast i V75-finalen och möter helt andra hästar den här gången. Bra chans att vinna detta på sin hårdhet, given tipsetta! Rossi Palema gjorde ett bra lopp från dödens senast och utmanade duktige Roofparty hela vägen hem. Har tre av fyra i ledningen och perfekt spår bakom startbilen. Dragon Powerfly vann säkert från ledningen före Empire Garbo på Bergsåker. Har två lopp i kroppen och körs för första gången av Kim Eriksson. Callela Louis fungerade inte aktionsmässigt senast, gör en intressant Sverigedebut och har tagit sex segrar bara i år, intressant start!

Lopp 2 V4-2

RANKING: 9 Mellby Hero (Jorma Kontio) – 4 S.G.Sherman – 1 Zacapa. Outs: 6 President Bubbel.

Mellby Hero är alltid hårt betrodd, senast hade hästen mycket sparat och såg fin ut som femma. Treåringen agerar fortsatt lite trögt i loppen, det skulle vara intressant att se några utrustningsändringar på honom. S.G.Sherman duktig senast som fyra trots dödens i ett tufft V86-lopp på Solvalla. Första gången med Ulf Eriksson och bra spår bakom startbilen, givet bud. Zacapa besegrade Duke Ratzeputz i oktober, den hästen var favorit på V75 i Örebro nu i december. Ställer inte spåret till det ska Zola Boko-avkomman räknas. President Bubbel har inlett sin karriär på bästa vis, hemmahästen har två raka. Första gången med bilstart, tuffare konkurrens och det är upp till bevis för valacken när han nu möter tuffare omgivning.

Lopp 3 V4-3

RANKING: 5 Accolade (Kim Eriksson) – 2 Zinzan Cash – 6 Rolex Tilly. Outs: 10 Quick C.D.

Accolade har toppform och trivs ypperligt över lång distans. Han har gjort fyra starter över stayerdistans och har tre segrar. Det finns på kartan att Kim Eriksson som kör i flytet för dagen tidigt kan forcera fyraåringen till spets, given tipsetta. Felade stort senast från start (står inte med i programmet) och gick enormt bra som tvåa. Zinzan Cash har haft ett fint år med tre segrar, bra startspår bakom startbilen och hästen är van tuff omgivning. Räknas tidigt! Rolex Tilly avslutade starkt senast vid segern i Örebro när han travade 1.11 sista 800 meterna och fångade in Helios Di Quattro. Petter Karlsson kör igen, hästen trivs i Örebro där han har två av fem. Femåringen påverkas inte negativt av barfotaförbudet, då han brukar tävla med skor.

Lopp 4 V4-4

RANKING: 7 Ajlajk (Jorma Kontio) – 4 Quartam de Victor – 11 Commander Victory. Outs: 12 Paris By Cash.

Ajlajk inledde med tre raka, men åkte på pumpen senast som jättefavorit. Han blev mosad av Partanens Västerbo Imtheman, fyraåringen är behandlad efter den insatsen säger vår kontakt från stall Nurmos. Han har en krånglig hals (opererad minst tre gånger) och det är ingen vi vill gå rakt ut på, även om hästen säkert är bäst rent kapacitetsmässigt. Quartam de Victor vann från dödens näst senast, tre dagar senare gjorde han åter en start (finsk matchning) och avslutade bra från tredje ut som trea. Bra driv i hästen, Mika Forss upp och den här hästen ska inte underskattas i Sverigedebuten. Commander Victory avslutade 1.14 sista varvet senast som fyra och blir det överpace på loppet gynnas fyraåringen.

V4-förslaget

V4-1: 3 Rossi Palema, 9 Dragon Powerfly, 11 Dexter Brick. (Res: 7,1)

V4-2: 1 Zacapa, 4 S.G.Sherman, 6 President Bubbel, 9 Mellby Hero. (Res: 8,5)

V4-3: 2 Zinzan Cash, 5 Accolade, 6 Rolex Tilly. (Res: 10,11)

V4-4: 4 Quartam de Victor, 7 Ajlajk, 11 Commander Victory. (Res: 12,9)

Kostnad: 216 kronor.

Spiklöst

För en gång skull spelar vi spiklöst, då vi ser lite svaghet i alla våra tipsettor. Närmast att singlas var Dexter Brick (V4-1) som är van stenhård omgivning. Fyraåringen var fyra senast i V75-finalen och vann V75 på Färjestad i september. Hästen står perfekt inne i loppet och kan vinna V4-inledningen på hårdhet tillsammans med talangen Magnus A Djuse.

Rysaren

S.G.Sherman (V4-2) var väldigt duktig senast som fyra från dödens på Solvalla. Lättare omgivning den här gången och underskattade Ulf Eriksson upp för första gången känns spännande. Bra spår mitt bakom startbilen, vettig segerchans oavsett löpningsförlopp.

Liret

Accolade (lopp 3) har alltid lovat mycket, nu verkar polletten äntligen ha trillat ner. Hästen har toppform och trivs över lång distans, han har startat fyra gånger med stayerdistans och tagit tre segrar (totalt fyra i karriären på 20 starter). Kim Eriksson kör i flytet för dagen, vi lirar 200 kronor vinnare på Ready Cash-avkomman. Besegrade en sådan bra häst som Thai Explosive trots galopp senast på Bjerke (galoppen inte utmärkt i programmet).

Mårten Eriksson