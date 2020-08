Travtipset inför torsdagens tävlingar på Örebrotravet: ”En rolig tipsetta som inte kommer bli så hårt spelad”

Tips övriga lopp

Lopp 1: Mellby Jinx (Erik Adielsson) – 4 Imperatore Doc – 7 Ploquepin. Outs: 2 Toscan Flax.

Lopp 7: 3 Beware Kronos (Erik Adielsson) – 1 Peachonthebeach – 7 Kinski Boko. Outs: 12 Queen Ratzeputz.

Lopp 8: 10 G.K.Trixy (Emilia Leo) – 11 Jasmin Band – 5 Brake To Vacate. Outs: 3 Water Puddle.

Lopp 9: 1 Global Ahead (Magnus Jakobsson) – 6 Cavatappi – 11 Grimm Majyc. Outs: 2 Vincenzo.

Lopp 10: 1 Sparkling Diamond (Åke Lindblom) – 3 The Killer – 6 New Song. Outs: 11 Winner From Simba.

Lopp 2 V5-1

RANKING: 4 Mellby Hero (Jorma Kontio) – 8 Global Wonderful – 13 Wingman. Outs: 12 Joe Frazier Boko.

Mellby Hero har inte startat sedan maj, men hästen är väl förberedd inför detta berättar Andreas Lövdal hos Nurmos. Fyraåringen är startsnabb och vår spetsfavorit, naturlig tipsetta. Global Wonderful är kvick i benen och brukar leverera, tio gånger på plats av 18 starter. Magnus Jakobssons hästar behöver sällan lopp i kroppen, så att stoet inte startat sedan juni tar vi lätt på. Wingman var duktig som fyra senast i Örebro i ett tuffare sällskap än han möter denna gång. Jagar årets första seger och Kaj Widell upp för första gången är spännande. Joe Frazier Boko är nog bäst med tätkänning, Per Lennartsson anser att hästen främst är ett platsbud.

Lopp 3 V5-2

RANKING: 12 Cala Mayor De B. (Per Lennartsson) – 3 Nowagora – 9 Skinny Dipping. Outs: 4 Mary Lou L.A.

Cala Mayor De B. har inte startat sedan mitten av juni men det låter bra på henne inför detta. Per Lennartsson säger att hästen är aningen humörbetonad av sig, men att hon normalt ska ha toppchans i ett lopp som detta trots 40 meters tillägg. Hon har två segrar i karriären, bägge tagna i Örebro, spikas! Nowagora var duktig senast som tvåa på Mantorp, jagar karriärens första seger och är ett tidigt bud i detta mediokra lopp. Skinny Dipping är entaktad av sig och klarar tuffa upplägg, överpace på loppet skulle öka hästens möjlighet att ta årets första seger.

Lopp 4 V5-3

RANKING: 6 Titan Journey (Marita Gustafsson) – 7 Roc Star Joli – 12 Up To Joy. Outs: 3 Listas Aragon.

Titan Journey gör en spännande årsdebut och var väldigt fin i kvalet i början av augusti. Hästen travade 1.14,2 sista varvet från ledningen och sprang 1.11 sista halvvarvet. Sexåringen är sparsamt startat, alla tre segrar i karriären är tagna i spets så Marita Gustafsson lär testa rejält från början. Roc Star Joli vann lätt från ledningen näst senast på Mantorp och såg mycket fin ut, detta är en läcker individ som kommer från ett riktigt formstall. Up To Joy är grundkapabel och kan vinna trots spåret, hästen har dock varit struken för hälta efter senaste starten så formen är oviss.

Lopp 5 V5-4

RANKING: 3 Flaming Ace Sisu (Peter G Norman) – 5 Global Vintage – 8 Alien Kronos. Outs: 4 Young Da Vici.

Flaming Ace Sisu möter hingstar, har ingen seger i år och bara två segrar i karriären trots det väljer vi att tippa henne. Bra läge bakom bilen, hästen är härdad i tuffa sällskap och travade 1.10,8 sista 800 meterna som fyra senast och fungerade bra barfota runt om. Speedig och detta är en rolig tipsetta som inte kommer bli så hårt spelad. Global Vintage gjorde det bra som treåring, men har inte vunnit lopp som fyraåring och femåring. Känns fin i jobben säger Andreas Lövdal som meddelar att stoet växer markant om hon får trava i ledningen. Alien Kronos har årsdebuten avklarad och var godkänd som fyra, lär vara ännu bättre med tempo i kroppen denna gång. Slutade femma i E3-finalen i Örebro 2019 och har tjänat en miljon så givetvis ska han räknas tidigt i ett lopp som detta trots spår åtta bakom startbilen. Young Da Vici har bra inställning till sitt arbete, men är segstark och därför vinner han inte lopp på beställning. Gynnas om det blir pace på tillställningen.

Lopp 6 V5-5

RANKING: 4 Get Ready On Tour (Ulf Ohlsson) – 1 Announcement – 9 Opalis. Outs: 8 El Gumpert.

Get Ready On Tour gör en mycket intressant debut för sin nye tränare Ulf Stenströmer som har stallform. Spår mitt bakom startbilen är optimalt och Ulf Ohlsson lär testa rejält för ledningen. Sexåringen har fyra av fem från spets, kan spåra runt om i V5 avslutningen. Announcement var duktig senast trots grovjobb under vägen som trea. Gör debut över kort distans och kan få loppet med Rikard N Skoglund. Årets första seger kan tas med klaff under vägen. Opalis har tre segrar i år, bra startrygg och kan tidigt sitta bra på det. Kan vinna trots att hon möter hingstar. El Gumpert har vunnit hälften av sina starter och lär bli hårt betrodd trots startspåret. Hästen har inte startat sedan februari och är en stor och aningen klumpig individ, lär behöva lopp i kroppen och gör sina bästa lopp i spets så han blir nog överspelad.

Spiken

Cala Mayor De B (V5-2) är tre år och möter äldre hästar, trots dubbla tillägg väljer vi att singla henne. Stoet har två segrar i karriären, båda tagna i Örebro. Hon har inte startat sedan mitten av juni, men det låter bra på henne inför detta när vi stämde av läget med Per Lennartsson. Per säger att hon är aningen humörbetonad, men medger att Muscle Hill-avkomman normalt ska ha toppchans.

Rysaren

Announcement (V5-5) fick stå för mycket av grovjobbet senast på Boda och höll bra som trea. Hästen har bara två segrar och det är förvånande, gör denna gång debut över kort distans och fungerade bra med Rikard N Skoglund då han körde i maj. Kan få loppet och det känns på sin plats att varna för femåringen.

Liret

Sparkling Diamond (lopp 10) har Åke Lindblom gjort ett bra tränarjobb med. Stoet travade felfritt första gången senast och som hon levererade. Trots tredjespår i ett drygt varv vann fyraåringen, sista varvet sprang hon 1.14,8. Bara tre hästar på start och allt tyder på tidig ledning. Det kan vara proppen ur för henne, 200 kronor vinnare liras på hemmahästen.

V5-förslaget

V5-1: 4 Mellby Hero, 8 Global Wonderful, 13 Wingman. (Res: 12,1)

V5-2: 12 Cala Mayor De B. (Res: 3,9)

V5-3: 2 Running Coktail, 3 Listas Aragon, 4 Anywherewithyoulou, 6 Titan Journey, 7 Roc Star Joli, 8 Starlight M.L. 9 Zacapa, 12 Up To Joy. (Res: 11,5)

V5-4: 3 Flaming Ace Sisu, 4 Young Da Vici, 5 Global Vintage, 8 Alien Kronos. (Res: 9,12)

V5-5: 1 Announcement, 4 Get Ready On Tour, 8 El Gumpert, 9 Opalis. (Res: 11,5)

Kostnad: 384 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 3 Flaming Ace Sisu, 4 Young Da Vici, 5 Global Vintage, 8 Alien Kronos. (Res: 9,12)

V4-2: 1 Announcement, 4 Get Ready On Tour, 8 El Gumpert, 9 Opalis. (Res: 11,5)

V4-3: 3 Beware Kronos. (Res: 1,7)

V4-4: 3 Water Puddle, 5 Brake To Vacate, 8 Thebigred As, 10 G.K.Trixy, 11 Jasmin Band. (Res: 7,4)

Kostnad: 160 kronor.

Mårten Eriksson