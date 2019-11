Travtipset inför torsdagens V64-tävlingar i Örebro

Tips övriga lopp

Lopp 1: 3 Raya (Jorma Kontio) – 6 Mr Mah Can – 10 Quantal Quetzal. Outs: 4 Silicon Sweden.

Lopp 2: 6 Charles Wain (Mikael J Andersson) – 9 Frost Tabac – 11 Helge Trot. Outs: 5 Wilmas Tira.

Lopp 3: 3 Caleb Brewster (Mattias Djuse) – 4 New Light Jäger – 7 Leon C.H. Outs: 1 Lightspeed.

Lopp 10: 13 Horatio Fortuna (Roman Matzky) – 11 Roll The Dice – 2 Bastian. Outs: 1 Oskarina Storm.

Lopp 4 V64-1

RANKING: 1 Keylor Navas (Mikael J Andersson) – 6 Ready To Roll – 5 Bottnas Explosive. Outs: 7 U.B.Cool.

Keylor Navas har två lopp i kroppen, vann lätt från ledningen senast. Är obesegrad i spets och har en mycket passande uppgift framför sig. Är obesegrad i Örebro, naturlig tipsetta. Ready To Roll har inte startat sedan slutet av september, kan vara behov av lopp i kroppen. Gynnad av litet fält, har två av fyra över lång distans, räknas som ett givet bud trots avsaknad av lopp i sig. Bottnas Explosive har inte startat sedan februari, van tuff konkurrens och offensive Kontio direkt tyder på att tränare Björn Röcklinger har hästen i ordning tror vi. U.B.Cool har tre segrar i Örebro, totalt fem i karriären och trivs över stayerdistans (1 av 2). Hemmahästen har form för dagen.

Lopp 5 V64-2

RANKING: 6 Amper (Jesper Olsson) – 8 Red Alert W.F. – 1 Vavin Love. Outs: 11 B.W.Empress.

Amper har bara en seger i karriären vilket är förvånande, för hon är fartfylld den här hästen. Stoet har inte startat sedan slutet av september, kan fattas fart i henne. Springspår och från spets blir hon dock svårslagen är vi inne på. Segern i karriären är tagen från ledningen. Red Alert W.F. har haft en fin säsong, fyra årssegrar. Vann senast via 1.12,3 sista 800 från ledningen, dock orutinerad kusk den här gången. Vavin Love har ingen seger än, hemmahästen är kapabel men har inte startat sedan augusti så hur hon kommer leverera i minicomebacken är ovisst. B.W.Empress avslutade vasst senast som femma och intrycket gillades. Har körts av Carl Philip Lindblom en gång och vann då.

Lopp 6 V64-3

RANKING: 3 Definitif (Mattias Djuse) – 6 Up To Joy – 9 Dearest. Outs: 4 Embla Brick.

Definitif gör en mycket intressant debut för Mattias Djuse, hästen har varit hos honom sedan slutet av april så lita på att Mattias har henne väl förberedd. Hon är startsnabb och kan leda loppet runt om, fräckt tipsetta. Up To Joy är kapabel och van tuffare omgivning än hon möter denna gång. Kan ta karriärens första seger. Dearest har speciell stil, men bra startryggar borgar för en fin resa. Loppets outsider.

Lopp 7 V64-4

RANKING: 5 Mas Capacity (Jorma Kontio) – 9 Hope Of Joy – 8 Colonello. Outs: 4 Dino Dollar.

Mas Capacity vann från ledningen näst senast på en fin tid. Sist blev det galopp kort efter start, voltstart då och auto denna gång vilket är ett plus. Är obesegrad från ledningen (2 av 2), vi tror på spets och slut och spikar. Hope Of Joy gick bra efter galopp senast och avslutade fint som tvåa. Har utvecklats hos sin nye tränare Ulf Stenströmer, första utmanare till vår spik. Colonello travade 1.14,5 sista 800 meterna som tvåa senast men blev infångad av Zinco Jet i god tid innan mållinjen. Fungerade bra barfota runt om för första gången senast och hemmahästen trivs i Örebro. Dino Dollar är startsnabb och kan få loppet i rygg bakom Mas Capacity.

Lopp 8 V64-5

RANKING: 5 Mister Donald (Carl Johan Jepson) – 6 Svecak Palema – 3 Tabasco C.D. Outs: 2 Get Involved.

Mister Donald vann lätt från ledningen i Örebro senast via 1.12,5 sista 800 meterna. Hästen är obesegrad i spets (2 av 2), spår mitt bakom startbilen är perfekt och det mesta tyder på att Carl Johan Jepson som kör hästen för första gången tidigt placerar Niky-avkomman i front. Given tipsetta! Svecak Palema är van stentuff konkurrens, man håller stoet högt från stallet. Kan utmana vår tipsetta så bra är hon… Tabasco C.D. står på tur för seger, perfekt läge bakom startbilen. Get Involved fick regelrätt stryk av vår tipsetta senast, första gången med Jorma Kontio är intressant.

Lopp 9 V64-6

RANKING: 2 Urgent Call (Oskar J Andersson) – 11 Bo C. – 9 Ad Hoc. Outs: 8 Final Dream.

Urgent Call vann spårlotten i loppet, hästen är startsnabb och har bara torskat en gång då han travat i ledningen (4 av 5). Sexåringen trivs i Örebro och chanstippas i ett bra och öppet lopp. Bo C. kan vinna detta lopp på hårdhet, hemmahästen är oöm för position. Ad Hoc var nära att vinna på V75 på Jägersro, fick stryk med minsta marginal av Cobbys Olifant. Körs för första gången av Torbjörn Jansson och trivs i Örebro, bra startrygg. Final Dream var läskigt bra då han vann trots dödens på Romme via 1.11 sista 700 meterna. Toppform, men rankas ”bara” fyra från spåret.

V64-förslaget

V64-1: 1 Keylor Navas, 5 Bootnas Explosive, 6 Ready To Roll, 7 U.B.Cool. (Res: 2,8)

V64-2: 1 Vavin Love, 6 Amper, 8 Red Alert W.F. 9 G.K.Trixy, 11 B.W.Empress. (Res: 10,2)

V64-3: 3 Definitif, 6 Up To Joy, 9 Dearest. (Res: 4,2)

V64-4: 5 Mas Capacity. (Res: 9,8)

V64-5: 5 Mister Donald, 6 Svecak Palema. (Res: 3,2)

V64-6: 1 Zinco Jet, 2 Urgent Call, 5 Jaques Noir, 8 Final Dream, 9 Ad Hoc, 11 Bo C. (Res: 7,3)

Kostnad: 720 kronor

V4-förslaget

V4-1: 3 Definitif, 6 Up To Joy, 9 Dearest. (Res: 4,2)

V4-2: 5 Mas Capacity. (Res: 9,8)

V4-3: 2 Get Involved, 3 Tabasco C.D. 5 Mister Donald, 6 Svecak Palema, 8 Optimum Terminator, 11 Grevin Sisu. (Res: 1,7)

V4-4: 1 Zinco Jet, 2 Urgent Call, 5 Jaques Noir, 8 Final Dream, 9 Ad Hoc, 11 Bo C. (Res: 7,3)

Kostnad: 216 kronor.

Spiken

Mas Capacity (V64-4) var oerhört bra då han vann på en topptid näst senast. Bilstart är ett plus för fyraåringen, bra läge mitt bakom bilen. Jorma Kontio kör med ett härligt självförtroende för dagen, hästen är obesegrad (2 av 2) i spets det mesta tyder på tidig ledning och sedan ska segerchansen vara mycket god. Forne hemmahästen Hope Of Joy är värst emot, men den har bakspår. Detta lopp kan ha avgjorts i spårlottningen är vi inne på.

Rysaren

Zinco Jet (V64-6) vann mest tack vare en briljant styrning av Ulf Ohlsson senast via 1.12,7 före hemmahästen Colonello. Klart tuffare emot den här gången, men i vårt badkar får hästen vinnarhålet bakom Urgent Call. Fyraåringen lär bli lite lirad och på position känns det på sin plats att varna för Wishing Stone-avkomman.

Liret

Mister Donald (V64-5) spikade vi med framgång vid segern senast i Örebro, då blev det seger från ledningen. Vi tror åter hästen spetsar, han är obesegrad från front (2 av 2) och det känns intressant med första Carl Johan Jepson. 200 kronor vinnare liras på Niky-avkomman.

Mårten Eriksson