Tre begärs häktade för grovt miljöbrott – har levererat avfall till Röfors

Representanterna greps och anhölls under lördagen. På måndagen begärde kammaråklagare Kristina Persson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål att de skulle häktas. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt miljöbrott på flera platser i landet under åren 2015-2020. En person begärs även häktad för grovt penningtvättbrott under år 2016.

Två av de misstänkta är kopplade till ledningen för företaget NMT, som har levererat stora mängder rivningsavfall till företaget Laxå bruks miljöåtervinning i Röfors. Leveranserna av rivningsavfall har sedan starten sommaren 2019, lett till omfattande klagomål från lokalbefolkningen på buller, damm och nedskräpning.

Den tredje, som också misstänks för grovt penningtvättbrott 2016, har fungerat som konsult för Laxå bruks miljöåtervinning och NMT.

Häktningsförhandling ska hållas under måndagseftermiddagen.

Texten kommer att uppdateras.