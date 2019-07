Tre-dagarsfestival i Ställberg med vandring, konsert, diskussioner och performancekonst

Programmet inleds på torsdagskvällen med middag av Kristin Bergman och Solveig Södahl följt av en introduktion av dagarna samt bokrelease för boken "Trösta mig humlemor" av Jonas Gren och Agnetha Ekman Wingate.

På fredagen står en heldagsvandring på programmet. Vandringen sker längs den nyrenoverade 400 år gamla kyrkstigen mellan Ställbergs gruva och Hörkens kyrka. Under vandringen arrangeras ett samtal om skogsbruk och naturvård. Medverkar gör Per Skoog (fd. naturvårdsansvarig på Stora Enso), Håkan Stoor (fd. distriktschef Stora Enso), akcg (Carina Gunnars och Anna Kindgren - konstnärsduo), Emma Holmberg (humanekolog) och Carl-Oscar Sjögren (konstnärlig ledare på The non existent Center, TNEC).

- Få saker betyder så mycket och så olika för människor som skogen gör. Skogen består av både virke och av arter, utgör plats för både rekreation och för intäkter. Jag ser fram emot att diskutera vad som ryms i begreppet Skogen idag, vad den har varit och vad den kan bli, säger Emma Holmberg från arrangörsgruppen i ett pressmeddelande.

Under vandringen leder även Clara Bankefors och Lucas Grind en 30-minuter lång stilla färd genom vegetationen och Jonas Gren läser poesi för och vid kalhyggen.

Vandringen följs sedan upp av en kvällskonsert innehållande nykomponerad elektronisk musik av kompositörerna Maria W Horn, Mats Erlandsson, David Granström, Lisa Stenberg och Daniel M Karlsson till verket Timbre. Det är en sex timmar lång specialkomponerad kvällskonsert för Ställbergs gruvas gamla spelhus.

På lördagen arrangeras ett samtal om klimat, ekonomi och geografi. Medverkande är Jonas Gren (poet) och Sara Parkman (musiker) tillsammans med medverkande i programmet och publik. Lördagskvällen fortsätter med två nya performance-verk skapade på plats, Just ok och Hard work, hardly working, framförda av deltagare från det nordiska samarbetsprojektet Eternal Spring. Festivalen avslutas med middag och fest med Hans Berg (live-set) och Jin Mustafa (DJ).

Sedan år 2012 bedriver The non existent Center en pågående samhällsundersökning på platsen. 2015 köptes gruvbyggnaderna inklusive 9 hektar mark av elva konstnärer kopplade till TNEC.

Fullständigt program för festivaldagarna finns på stallbergsgruva.se. Biljetter finns att köpa på kulturbiljetter.se.