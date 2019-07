Tre minuter och 57 sekunder behövde Carlos Strandberg för att avgöra matchen – nytt målkalas för ÖSK

Det var en kamp om att antingen vara kvar nere i streckstriden eller klättra några placeringar i tabellen. Och det var ÖSK som skulle dra det längsta strået.

Men matchen skulle börja med Helsingborgsdominans. De spelade runt bollen som de ville, satte hög press på ÖSK som inte lyckades spela bollen över halva planen innan HIF återigen tog tillbaka den. Det var också Helsingborg som skulle sätta dit den första bollen.

En frispark långt ute till höger på offensiv planhalva skulle hitta fram till Fredrik Liverstams huvud som kunde placera in bollen nere i hörnet och Oscar Jansson hann inte dit, 1–0 till Helsingborg efter 15 minuter.

Kommande tio minuter skulle enbart handla om Carlos Strandberg.

Martin Broberg driver bollen längs straffområdeslinjen när Helsingborg bryter och bollen går oturligt upp på handen på egen spelare. Strandberg kliver fram och rullar in bollen till vänster och Helsingborgs nyförvärv Anders Lindegaard går till höger, 1–1.

Sen skulle han också få ett gult efter att ha skjutit in bollen i mål efter avblåsning men bara minuten efter skulle han kunna lägga in bollen i mål igen och göra 1–2 till ÖSK. Det blev också ett tredje mål, Wright spelar in bollen bakom baklinjen till Rogic, Rogic spelar bollen snett bakåt till Strandberg som bara sätter dit foten för att göra sitt och ÖSK:s tredjemål för kvällen.

Utan vattenpausen som var mellan målen och andra spelavbrott tog det endast tre minuter och 57 sekunder för Strandberg att göra tre mål och dra på sig ett gult kort.

Direkt efter målet skulle också Strandberg bli utbytt, med en lindad vad lämnade han matchen i den 34:e minuten som tremålsskytt.

På övertid sökte Helsingborg en straff när Simon Amin trasslade till det lite men domaren friade och 1–3 skulle stå sig halvleken ut.

Början av den andra halvleken blev jämnare en inledningen på matchen men det var fortsatt Helsingborg som hade spelövertaget, men precis som i den första så skulle det vara ÖSK som gjorde målen.

Inbytte Agon Mehmeti driver upp bollen och bakom sig hittar han Jake Larsson som kommer springande, en touch för att ta emot bollen och med nästa tillslag kunde han lägga in bollen bredvid Lindegaard och in i målet, 1–4 till ÖSK.

Både ÖSK och Helsingborg skulle sen skapa ett par till farliga målchanser för att göra ytterligare mål och närmast för ÖSK var Kevin Wright som sköt bollen precis bredvid stolpen – men fyra mål fick räcka även den här gången.

Även Daniel Björnquist fick göra ett inhopp i hans comeback. I den 93:e minuten blev han inbytt istället för Martin Broberg.

I och med vinsten på Olympia har ÖSK nu spelat ihop 20 poäng och gör ett litet ryck från botten. Laget går förbi både Sirius och Östersund i tabellen och ligger nu på en nionde plats.

Helsingborgs FF–ÖSK 1–4 (1–3)

Mål: 1–0 (15) Fredrik Liverstam, 1–1 (23) Carlos Strandberg på straff, 1–2 (28) Carlos Strandberg, 1–3 (32) Carlos Strandberg, 1–4 (58) Jake Larsson

Varningar, ÖSK: Carlos Strandberg

Helsingborg: Alhaji Gero, Kundai Benyu, Daniel Hafsteinsson

Publik: 8 182

Domare: Victor Wolf

ÖSK:s startelva

Oscar Jansson – Kevin Wright, Albin Granlund, Michael Almebäck, Martin Lorentzon – Simon Amin (68), Nordin Gerzic, Filip Rogic – Martin Broberg (93), Carlos Strandberg, Jake Larsson

Avbytare: Mathias Karlsson (mv), Johan Bertilsson (68), Rodin Deprem, Agon Mehmeti (34), Helmer Andersson, Daniel Björnquist (93), Arvid Brorsson