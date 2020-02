Tre punkter som ska göra ÖSK bättre än förra året – nya tränaren: "Kommer att se ett annorlunda ÖSK"

Nye tränaren Vitor Gazimba har varit i Örebro SK i elva dagar. Han och huvudansvariga managern Axel Kjäll jobbar just nu med tre huvudområden för att förbättra laget inför den kommande allsvenskan.

– ÖSK-supportrarna ska veta att alla här är fokuserade på att göra det bättre än förra året och att de kommer att få se ett annorlunda ÖSK än förra året, säger portugisen till NA-sporten.

Jag möter den 32-årige tränaren på ÖSK:s spelarhotell i den västra utkanten av Marbella. Han har just kommit från lunchen på hotellet och vi sätter oss i skuggan på innergården. Under intervjun går några spelare förbi på väg till solstolarna vid poolen. Truppen har sin längsta ledighet under lägret på Solkusten och tränar inte förrän på onsdag eftermiddag igen.

Det handlar inte om att säga ”glöm allt det där, nu ska vi göra allt annorlunda”.

Vitor Gazimba ger inte intryck av att vara typen som ligger i solstolen och kopplar av. Den tunne portugisen ger ett oerhört ambitiöst intryck. Han tar fotboll på största allvar och säger att all tid på lägret, från morgon till kväll går till att lära känna laget.

– När Axel tog mig hit så var det med en tanke att förändra saker. Och vi har börjat den processen, säger Vitor Gazimba.

Hans favorituttryck är "en evolution, inte om en revolution".

– Det handlar inte om att säga ”glöm allt det där, nu ska vi göra allt annorlunda”. Vi måste titta på vad vi har och försöka att utveckla oss därifrån. Det är viktigt att ha en tydlig bild av startpunkten, säger Gazimba som studerar spelarna på video från matcher i allsvenskan och på träning för att få en så klar bild som möjligt.

– Jag måste förstå vilka deras styrkor och svagheter är och när jag har den tydliga bilden kan vi börja arbeta. Man ska inte begära att spelarna ska göra saker de inte är trygga med att göra.

Under intervjun utkristalliseras tre områden som ÖSK jobbar stenhårt på att förbättra under både träningar och matcher.

►Förbättringsområde 1: Defensiva hörnor – ÖSK släppte in elva mål på hörnor i allsvenskan 2019.

– Vi släppte in elva mål förra året och det är många. Men det handlar inte bara om antalet mål utan det handlar om mängden farliga målchanser som motståndarlaget skapade vid hörnorna. Många av chanserna kunde lätt ha blivit mål, säger Vitor Gazimba.

Förändringen är att man gör lagets försvarszon kompaktare runt Oscar Jansson och man adderar också en spelare som man-man-markerar motståndarnas bästa huvudspelare.

– Jag gillar det sättet att försvara, då kan vi titta på vilken av deras spelare som är den bästa huvudspelare och försöka att ta ner farten på honom och undvika att han får bollen, säger Gazimba.

ÖSK startade matchen mot Vitoria Plzen med två korta mittbackar i Albin Granlund (1,78) och Benjamin Hjertstrand (1,80). Även när ordinarie försvarschefen Michael Almebäck kommer tillbaka från skada har ÖSK just nu inte några jättar i försvaret.

Gazimba ser realistiskt på förbättringspotentialen.

– Jag tror inte att vårt lag kommer att vara extremt bra på att försvara defensiva hörnor. Om du tittar på vårt lag är det fortfarande inte många fysiska spelare. Men vi behöver inte vara bäst på att försvara hörnor, vi behöver bara vara bättre än förra året.

Jag fokuserar på att det är möjligt att bli bättre än vi var förra året, med killarna vi har i laget

Jag skjuter in en fråga om det är något klubben bör se över, att värva en större och mer fysiskt stark mittback? Men det är ingen idé. Såna frågor skjuter Vitor Gazimba ifrån sig direkt.

– Om vi ska värva någon är Axels uppgift. Jag fokuserar på att det är möjligt att bli bättre än vi var förra året, med killarna vi har i laget, säger Vitor Gazimba innan vi går vidare till nästa förbättringsområde.

►Förbättringsområde 2: Det etablerade försvarsspelet över hela planen

– Vi släppte in 56 mål i allsvenskan förra året och det gjorde oss till ett av de lag som släppte in flest mål i ligan. Normalt sett är det svårt att komma nia i en liga om man släpper in så många mål. Det skvallrar om att killarna gjorde en hel del bra saker. Men vi måste bli bättre på att försvara bättre som en enhet och det handlar om alla spelarna, från toppforward till målvakt.

Matchen mot Viktoria Plzen (0–3) var en bra träning i just försvarsspel. ÖSK mötte en på många sätt övermäktig motståndare. Ett lag som för ett år sedan spelade gruppspel i Champions League där man vann mot Roma och föll knappt med uddamålet mot Real Madrid på Behrnabeu.

– Vi visste redan innan matchen att vi skulle vara tvungna att vara starka i försvarsdelen och det var vi länge under matchen. Vi släppte inte till många målchanser. Det var först i slutet då vi släppte in två mål. Det var okej under den största delen av matchen.

►Förbättringsområde 3: Uppspelsfasen

– Vi behöver ha mer bollinnehav än vi har haft men det innebär inte att vi ska bli ett lag som bara har bollen utan att hota. Men vi måste ha mer tid med bollen, mer rena spelsekvenser. Det är samtidigt det svåraste som finns att utveckla inom fotbollen. Om vi lyckas med det så har vi tagit ett stort steg mot att vara ett bättre lag, säger Vitor Gazimba.

Han har bara varit i klubben i en dryg vecka men säger sig vara nöjd med hur klubben fungerar och hur förändringarna har tagits emot av spelarna.

– Killarna har tagit emot våra idéer på ett bra sätt. Några av de här sakerna hade Axel börjat förändra redan innan. Bland annat att byta till ett spelsystem med fyra istället för fem backar. Nu ska jag hjälpa honom att utveckla vårt sätt att spela, säger Vitor Gazimba.

Han lovar ingenting – men säger att om man lyckas förbättra de här tre områdena är det sannolikt att resultaten också blir bättre.

– Spelarna har jobbat hårt och har visat att de är en grupp som vill bli bättre. Det är inte ett direkt samband men vi vet att det är sannolikt att om vi förbättrar vår prestation kommer det också innebära att vi tar fler poäng.