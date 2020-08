Trea i skytteligan – när Kif Örebro vann över Uppsala igen: ”Alltid skönt att göra mål”

Målstarkast i Kif Örebro redan inför söndagens match. Då utökade Karin Lundin med både sitt sjätte och sjunde mål för säsongen – och gick upp på en delad tredjeplats i damallsvenskans skytteliga.

– Det är alltid skönt att göra mål såklart. Men det viktigaste är att vi tar tre poäng idag. Vi ligger bra till i tabellen, och det känns som att det bara är för oss att köra på nu. Vi vet vad vi kan, säger Lundin till NA efter matchen.

Kif Örebro besegrade IK Uppsala med 2–1 för elva dagar sedan. När man nu gick in på seriens andra halva var det dags att mötas igen. Och det blev en exakt repris på resultatet under söndagen, med uddamålsseger även på bortaplan.

Men det var Uppsala som tog ledningen. Detta efter 20 minuter, när Nicole Odelberg Modin la in 1–0 assisterad av Cornelia Kapocs.

– Dom fick första målet, men jag kände ändå att vi startade matchen väldigt bra och att vi hade den största delen av spelet. Så det gällde bara för oss att köra på där, säger Lundin.

Dom går in aggressivt i duellerna i försvarsspelet, men vi lyckades lösa det bra.

Och hon skulle inte vänta länge med att replikera. Sju minuter senare såg Lundin till att ge Kif det viktiga kvitteringsmålet.

– Jag fick en väldigt bra passning från Lindsay (Agnew), vände upp och såg att det var ganska fritt att skjuta. Så jag testade på skott, och den gick in i bortre. Det var skönt att vi fick kvitteringen ganska snabbt där ändå, vi tryckte på under hela första halvleken, säger Lundin.

1–1 stod sig til halvtidsvilan, och Uppsala var som väntat ganska så tunga att möta.

– Dom går in aggressivt i duellerna i försvarsspelet, men vi lyckades lösa det bra.

Och i den andra halvleken skulle man också avgöra, med 2–1-målet från Lundin i den 67:e minuten.

– Det var Skogman (Frida) som skarvade, Heidi (Kollanen) petade fram bollen lite och jag kunde gå på med en tåfjutt som gick in i mål.

I slutet av den andra halvleken tryckte Uppsala på för en kvittering, men mäktade inte med någon mer fullträff.

– Jag tycker att vi hade hyfsad kontroll på det, men det var ändå väldigt skönt att vi kunde hålla ut och vinna, säger Lundin.

Segern blev Kif Örebros tredje på de senaste fyra omgångarna, och tack vare den fina trenden ligger man nu femma i damallsvenskan. Nästa match blir mot toppmotstånd, när Linköping kommer på besök på Behrn arena nästa lördag.

IK Uppsala – Kif Örebro 1–2 (1–1)

Mål: 1–0 (20) Nicole Odelberg Modin, 1–1 (27) Karin Lundin, 1–2 (67) Karin Lundin.

Varningar, IKU: –. KIF: –.

Publik: –.

Domare: Robin Andersson.

Kif Örebro

Moa Öhman – Elli Pikkujämsä, Emma Östlund, Maja Regnås – Lindsay Agnew (ut 71), Nathalie Hoff Persson (ut 85), Nellie Lilja, Freja Olofsson, Heidi Kollanen – Karin Lundin, Sara Lilja Vidlund (ut 46).

Avbytare: Mimmi Paulsson-Febo, Frida Abrahamsson (in 85), Frida Skogman (in 46), Ellen Carlsson, Cali Farquharson, Elin Bengtsson, Cajsa Åkerberg (in 71).