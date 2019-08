Tredje motorstölden i Storå på två dygn: fyrhjuling stulen från gård

Ägaren ska ha hört ett skramlande ljud vid 02-tiden, men inte reagerat närmare. Senare under onsdagen märktes att fyrhjulingen hade blivit stulen.

Stölden är den tredje fordonsstölden i området på kort tid. Under natten till onsdagen blev också en motorcykel stulen i Storå och under föregående natt bröt sig någon sig in till brandkåren i Storå.

– Det vore tjänstefel att inte titta på eventuella Samband mellan brotten. Vi får aldrig låsa oss för en eller annan teori utan måste jobba brett med vår utredning, berättar polisens presskommunikatör Stefan Dangardt om utredningen.

– Det är ju relativ glesbygd så vi känner ju till de lokala kriminella. Det kan dock också vara kringresande som begått stölden, fortsätter Stefan Dangardt