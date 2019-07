Tredje raka förlusten för ÖSK – och tre insläppta mål i andra halvlek: "Sämst. Jäkligt skit."

Arvid Brorsson är besviken och har svårt att sätta ord på tankarna efter söndagens förlust mot Häcken. Ändå säger han det ganska så glasklart:

– Sämst. Jäkligt skit.

Det var en första halvlek som såg stabil ut, och en andra där det rasade fullständigt. Målskyttet sattes igång i den 57:e minuten, och därifrån rullade det på.

Givetvis surt för en försvarare, när man trots allt hade ett hyfsat grepp om situationen när man gick till pausvila.

– Vi håller dom ändå borta från målet i första halvlek ganska bra i 50 minuter. När vi sen släpper till det första målet så känns det som att Häcken får mycket energi. Eftersom det kändes stabilt i första halvlek så får vi kolla i efterhand på matchen och se vad som hände i andra, säger Brorsson.

Att Häcken skulle gå hårt fram och sätta ÖSK i en situation där mycket handlade om att försvara var alla på det klara med på förhand. Det var dessutom tre av allsvenskans bästa spelare rent offensivt som stod för målen: Daleho Irandust, Alexander Jeremejeff och Paulinho. Med andra ord, ingen överraskning där heller.

– Vi vet att Häcken är bra med bollen och har många spelare framåt som är skickliga. Men det är svårt att snacka om taktik såhär direkt efteråt. Det bara suger. Man vill aldrig förlora fotbollsmatcher, oavsett om det blir 3–0 eller ett annat resultat så är det skit att förlora, säger Brorsson.

– Det är så svårt att säga direkt efteråt om det var helt rättvisande siffror eller inte. Men nu vann dom med 3–0, det är uppenbart att dom var bättre i alla fall.

BK Häcken – ÖSK 3–0 (0–0)

Mål: 1–0 (57) Daleho Irandust, 2–0 (62) Alexander Jeremejeff, 3–0 (74) Paulinho

Varningar: 0–2 (Filip Rogic, Arvid Brorsson)

Publik: 5162

ÖSK:s startelva

Oscar Jansson – Martin Lorentzson, Michael Almebäck, Arvid Brorsson – Albin Granlund (ut 87), Nordin Gerzic, Filip Rogic, Kevin Wright – Rodin Deprem (ut 65), Viktor Prodell (ut 65), Jake Larsson

Avbytare: Mathias Karlsson, Helmer Andersson, Michael Omoh, Agon Mehmeti (in 65), Simon Amin, Carlos Strandberg (in 65), Adam Bark (in 87)