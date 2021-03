Trippelhjalmar digitalt från landet Stadras scen startar idag

Idag fredag den 26 mars är det premiär för "Tre Hjalmar On Ice" - ett vinteräventyr från Landet Stadra på Stadra Vinterscen. Föreställningen är en film på Stadras YouTube-kanal.

– Vanligtvis når vi till omkring 100 personer i publik under en helg. För den skull ser vi fram emot att digitalt få presentera ett vinteräventyr i Landet Stadra, som får erbjuda skönhet och storslagenhet under en tid då is och snö härskar över platsen, skriver Magnus Wetterholm i ett pressmeddelande.

Den digitala vägen ger chans till fler i publiken men ingen får uppleva den fysiska närvaron med kyla, stearinljus och narschaller, värmande buljong i paus och närheten i den lilla teaterlokalen vid sjöstranden.

Stadras konstnärliga linje har under alla år varit att spela kring svenska författarskap.

” Genom åren har Stadra Teater presenterat föreställningar om och med teman kring författarna Hjalmar Bergman, Hjalmar Söderberg och Hjalmar Gullberg. Årets digitala scen tar fasta på att alla tre författarna ”varit här”, att alla har Hjalmar som förnamn och att dessa tre Hjalmar har betytt mycket i såväl svensk litteratur som för vårt konstnärliga uttryck”, skriver teatersällskapet.

Lockelsen har också funnits att få presentera det frusna och sköra landskap som finns på Stadra om vintern.

” När hela den mäktiga sjön Grecken ligger isbeklädd, när vår skulpturpark ruvar under snötäcke och hela platsen inväntar att vår och sommar en dag skall komma tillbaka. Det handlar om längtan. Den som är lika stark som vår längtan efter kultur, i en tid då pandemin lamslår våra liv. Och vår stora längtan efter att få möta vår publik”, skriver Magnus Wetterholm.

Filmen är dryga halvtimmen och börjar ute på isen för att sedan bland annat utspela sig inne på Lilla scenen. Medverkande aktörer är Eva Haldert, Lasse Forss och Magnus Wetterholm.

Filmning, redigering och ljudläggning står Dragan Popović för.

Musikkaliska upphovspersoner är Anders Ortman, Dmitri Shostakovich och Gunnar Turesson.

Filmen har kunnat komma till genom stöd till Stadra Teter under många år från Region Örebro län, Nora kommun, Sparbanksstiftelsen Bergslagen, Svante Bergströms Teaterstiftelse, Barbro Osher Pro Suecia Foundation, ABF och Stadras Vänner.

Därtill har denna film stöd av Kjellbergs blomsterhandel, Carl Jan Granqvist, ICA Supermarket Nora, Nora Diversehandel och Ulla Mihnoss.