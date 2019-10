Trots A-lagets kräftgång – BK Forward slog ÖSK i dramatisk JDM-final: ”Det är ett statement”

Det ser tungt ut för BK Forwards överlevnadsmöjligheter i division 1. För närvarande är man sist i tabellen med åtta poäng till kvalplats med fem matcher kvar.

Men det finns också glädjeämnen för klubben. JDM-finalen för spelare födda år 2000 eller senare avgjordes under onsdagen. Då blev det seger mot ÖSK med 5–4.

– ÖSK inledde bäst och vi var ganska passiva och nervösa. De har lite mer boll och de gör mål på två hörnor. Ibland kan vi tappa fokus när det går emot, men styrkan i går är att vi fortsätter och kliver på med vårt spel. Efter kvitteringen börjar vi växa in i det, säger Forwardtränaren Kenneth Blomberg.

Ställningen var 2–2 i paus. Dryga tjugo minuter in i andra halvlek kunde sedan Forward ta ledningen för första gången i matchen.

– Det målet ger momentum. Vi gör även 4–2 och då går de all in. De börjar slå långt och det blir oorganiserat. Sen slår Alexander Falkenström spiken i kistan när han tar bollen på egen planhalva, springer 50 meter och chippar in bollen.

Slutresultatet blev till slut 5–4 efter en sen ÖSK-reducering.

– Det är små marginaler mellan de här två lagen och det som avgör den här gången är att vi har ett lite bättre press högt i banan. Det gör att få får fler chanser. Sen är det klart att de kommer in som favoriter och när vi kommer tillbaka från två underlägen och tar ledningen så får vi momentum. Det övertaget blir matchavgörande.

Hur kändes det att vinna?

– Det var fantastiskt kul. Vi var i final förra året och förlorade, så den besvikelsen var stor. Grabbarna var jätte- jättenöjda och det var nog skönt att gå till skolan i dag. De går ju med flera av ÖSK-spelarna, så det blir ju så när det är lillebror och storebror.

Vad betyder det för Forward att kunna slå ÖSK och visa att man fortfarande får fram unga duktiga spelare?

– Jag kom för två och ett halvt år sedan. Jag vill att vi ska säkerställa andraplatsen i Örebro och kunna utmana ÖSK. Nu förlorade vi förra året, men det är ett statement att gå till final igen och att lyckas vinna den. Det är väldigt roligt.

Matchfakta

BK Forward–Örebro SK 5–4 (2–2)

Mål, BKF: Khalil Ashim Kone, Bojan Culafic, Svante Svedin, Marcus Kanto och Alexander Falkenström. ÖSK: Malcolm Stolt 3 och Lucas Parkedal Stenfelt.

Varningar, BKF: Eliyo Turkan och Bojan Culafic. ÖSK: –.

Domare: Ismar Karahmet.

Publik: 1 673.