Trots allsvenska avancemanget – Degerfors fortsätter leta spelare i lägre divisioner: ”Ska inte gå ifrån vår strategi”

Inför årets säsong värvades Villiam Dahlström från division 2-laget FC Gute medan Victor Edvardsen anslöt från division 1-klubben Karlstad BK. Och tja, alla vet ju var det slutade.

Tillsammans med Johan Bertilsson, som vände ”hem” från ÖSK, sköt anfallstrion upp Degerfors i allsvenskan med totalt 45 mål.

Nu försöker sportchefen Patrik Werner göra om samma trick – att nå framgång genom att hitta oetablerade spelare i stället för att värva in rutin.

– Nu kan vi gå upp någon nivå i spelarna vi tittar på, givetvis. Men vi ska inte gå ifrån vår strategi. Jag tror på att plocka in hungriga spelare som inte varit på den här nivå. Man får ut lite extra ur dem, säger han.

På måndagen presenterades offensive mittfältaren Adhavan Rajamohan, 27, som klubbens första nyförvärv inför 2021. En spelare som bara fick förtroendet att starta sju matcher för Akropolis i superettan i år och som aldrig spelat på högre nivå än så.

– Akropolis spelade extremt defensivt i år och prioriterade försvarsmässigt starka spelare. Men trots att han inte fick mer speltid gjorde ”Adde” sex mål, bland annat två mot oss. Och förra året gjorde han 19 i division 1. Redan då följde vi honom. Det känns bra att vi kunde knyta honom till oss, jag tror att han kan bli ett litet utropstecken, säger Werner.

Enligt uppgifter i Expressen blir Nicklas Maripuu, som spelade på samma mittfält som Rajamohan i Akropolis i år, nästa spelare in i Degerfors.

28-årige Maripuu har mer rutin, men har inte slagit igenom på allsvensk nivå. Han tillhörde AIK 2009–2013 men var i omgångar utlånad till Väsby, Umeå och Gif Sundsvall, och totalt blev det bara två allsvenska matcher från start, plus 14 inhopp för AIK. Ja, och så ett SM-guld i innebandy, 2009, innan han som 17-åring slutade dubblera. I fjol spelade han i IFK Mariehamn i finska ligan, i år alltså i Akropolis.

– Vi har någon eller några spelare som vi diskuterar med, sedan vet man inte om det kommer eller inte, säger Werner utan att kommentera Maripuus namn specifikt.

Behövs det etablerad, allsvensk rutin också?

– Det behöver inte vara allsvensk rutin, men ett eller ett par nyförvärv som man känner är något extra. De kan lika gärna koma från superettan, eller från Norge eller Danmark. Spelare som vi bedömer som spets, helt enkelt, det är vad iv letar efter. Men det gör alla klubbar, och det är inte lätt att slåss med storklubbarna om de är intresserade.

– Man ska ha klart för sig att det är svårare att göra mål i allsvenskan. Genom alla år har man sett att det finns spelare som gör jättemånga mål i division 1 och superettan, men sedan tar det lite stopp. Erik Björndahl (20 mål i superettan 2019, tre i allsvenskan 2020) och Sargon Abraham (elva mål i superettan våren 2018, fem mål på 2,5 år i allsvenskan) är exempel på spelare som haft det lite tyngre. Det är några snäpp till i allsvenskan.

Degerfors har kontrakt med 14 av spelarna från årets trupp medan åtta har utgående kontrakt. De mest etablerade namnen är allsvenskt rutinerade Christoffer Wiktorsson, Marcus Astvald och Ferhad Ayaz, som alla hade svårt att ta plats från start i år.

– Vi håller på att gå igenom truppen och försöker beta av så många som möjligt av de som har utgående kontrakt före jul. Sedan ska vi ha in ytterligare spelare på vissa positioner, men vi behöver både bredda och spetsa. Vi har spelare som kan spela på olika positioner i truppen och spelare på väg in som är allround, så vi är i ett ganska tidigt skede och har inte spikat exakt vilka positioner vi behöver förstärka på, säger Werner.

Är spelarbudgeten klar?

– Inte till 100 procent. Jag tror att jag får den slutgiltiga budgetsiffran i slutet av veckan, det blir skönt att veta vad jag har att jobba med. Men det är klart att spelarbudgeten kommer åka upp rejält. Många av våra spelare hade redan reglerat i sina avtal vad lönen skulle bli om vi gick upp i allsvenskan, så det är bara att räkna upp den.

Degerfors silly season

Klara spelare inför 2021, målvakter: Jeffrey Gal (kontrakt över 2022), Ismael Diawara.

Försvarare: Daniel Janevski (kontrakt över 2021), Oliver Ekroth, Sebastian Ohlsson (kontrakt över 2022), Gustav Granath (kontrakt över 2023).

Mittfältare: Adam Carlén (kontrakt över 2022), Christos Gravius, Axel Lindahl, Erik Lindell (kontrakt över 2022), Adhavan Rajamohan (kontrakt över 2022), Tufve Östlund.

Anfallare: Johan Bertilsson (kontrakt över 2022), Victor Edvardsen (kontrakt över 2022), Villiam Dahlström (kontrakt över 2022).

Klara förluster: Jacob Ortmark, Sirius, Daniel Joel Okon, ny klubb ej klar.

Utgående kontrakt: Hugo Claesson (målvakt), Linus Olsson (do), Christoffer Wiktorsson (do), Marcus Astvald (mittfältare), Ferhad Ayaz (do), Erik Grandelius (do), Emil Portén (do), José Segura Bonilla (anfallare).