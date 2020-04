Trots corona: Sommarens stora utställningar genomförs som planerat: ”Skapar en levande kommun”

Utställningarna ”Marilyn Monroe – The Untold Story”, med premiär den 30 maj på Konserthuset, och ”Dressed for Success”, premiär den 22 juni på Örebro slott, är sommarens stora attraktioner som ska dra besökare till Örebro. För att det faktiskt ska bli så, vilket beräknas ge stora intäkter till lokala näringsidkare, har Örebro kommun beslutat att man går in med en kapitaltäckningsgaranti.

”Turism och besöksnäring är med och skapar en levande kommun, men också många arbetstillfällen. Det gäller inte bara för stora och små besöksmål, utan även för lokala näringar så som hotell, handel och restauranger”, säger Anders Åhrlin, vice ordförande Örebrokompaniet, i ett pressmeddelande.

Utställningarna kommer att genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

”Vår bedömning är att läget i sommar kommer att vara sådant att vi kan genomföra utställningarna inom ramen för Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi kommer naturligtvis att anpassa verksamheten efter de krav som ställs. Vi ser det som oerhört viktigt att vi kan skapa reseanledningar som stödjer besöksnäringen i Örebro i denna svåra tid”, säger Örebrokompaniets vd Christer Wilén.