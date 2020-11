Trots försök till anpassning: Tvingas ställa in lucia i Hallsberg: ”Pandemin ligger som en våt filt över allt”

Tillsammans med Kulturskolan och Svenska kyrkan har Lions Club Hallsberg sedan flera år ansvaret för luciafirandet, som varit en årlig tradition så långt tillbaka någon kan minnas.

In i det längsta fanns planer på att, trots rådande pandemi, ändå hålla ett anpassat luciafirande. Under hösten har Kulturskolan samlat en luciakör och övat ett flertal gånger. Adventskyrkan bokades för en luciakonsert vilken även var tänkt att spelas in och senare läggas upp via en länk på sociala medier för att de som önskade skulle kunna se luciakören och sången den vägen.

Beslutet om att man får samlas i grupper om högst åtta personer blev dock spiken i kistan för luciaplanerna. Redan luciaföljet är fler än så.

– Med denna restriktion går det inte att genomföra en konsert och därför är vi tvungna att lägga ned vårt luciafirandet. Pandemin ligger som en våt filt över allting, konstaterar Per-Åke Öster, Lions club Hallsberg.

Sponsorer fanns i ett tidigt skede klart för konserten i Adventskyrkan.

– Vi hade en bra ljudkille som kommunen skulle betala för att fixa med ljudet. Kyrkolokalen är så perfekt också för konserter. Men vi ville inte genomföra det utan kyrkans medverkan, eftersom vi samarbetar.

Det lär aldrig ha hänt tidigare att ett luciafirande ställts in.

– Vi lovar att komma åter med lucia nästa år igen! hälsas från Per-Åke Öster till alla luciaälskare.