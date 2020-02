Trots kaosvädret – 143 länsåkare klarade Tjejvasan: Här är alla resultat – Olivia Hansson snabbast av alla

Olivia Hansson, 24, från Örebro har vunnit svenska långloppscupen två gånger och tillhör eliten på nationell nivå.

I dag blev hon bästa länsåkare i Tjejvasan med en 23:e-plats, efter att ha spurtat in först i en åttamannagrupp knappt tio minuter bakom segrande Britta Johansson-Norgren. Hansson, som inte startat i Tjejvasan sedan 2015 men som gjort flera bra resultat i Vasaloppet sedan dess, hade en positiv trend hela loppet och tog placeringar kontinuerligt under de tre milen från Oxberg till Mora där hon skar den klassiska mållinjen på 1.34.27. Också Garphyttans duo Josefine Wallenhammar och Elin Fjellström tog topp 100-placeringar med 1.44.26 respektive 1.44.46.

Bland toppåkarna i sina respektive åldersklasser fanns IF Starts Susanne Malmqvist, som var näst snabbast av alla D65-åkare med 2.30.01 och Karlslunds Åsa Fjellström som var trea i D50 med 1.50.06 – en tid som räckte till 109:e plats totalt.

Topp tio

1) Britta Johansson Norgren, Sollefteå, 1.24.34, 2) Lina Korsgren, Åre, +0.38, 3) Ida Dahl, Mora, +1.58, 4) Katerina Smutna, Tjeckien, +1.59, 5) Jenny Larsson, Östersund, +3.51, 6) Thea Krokan Murud, Norge, +4.31, 7) Frida Hallqvist, Åsarna, +5.23, 8) Jenny Solin, Sollefteå, +5.24, 9) Sandra Olsson, Malung, +6.07, 10) Laila Kveli, Norge, +6.23.

Alla länsresultat

Bland de 500 bästa: 23) Olivia Hansson, Karlslund, 1.34.27, 75) Josefine Wallenhammar, Garphyttan, 1.44.26, 76) Elin Fjellström, do, 1.44.46, 84) Anja Andersdotter, do, 1.45.50, 102) Elin Törnqvist, do, 1.49.06, 109) Åsa Fjellström, Karlslund, 1.50.06, 226) Kajsa Rosdal, Berber IS, 2.04.26, 272) Anette Blückert, Preem IF, 2.09.20, 304) Kia Lagerqvist, Garphyttans IF, 2.12.13, 311) Elin Larsson, Malung, 2.13.17, 321) Ulrika Wågelöf, Berber IS, 2.15.09, 411) Ulrica Eriksson, do, 2.25.59, 448) Ellen Nyhlin, Karlslund, 2.31.01,

Övriga: Jennie Persson, Kopparberg, 2.18.32, Ulrika Kvist, Karlslund, 2.22.25, Frida Törnqvist, Garphyttan, 2.24.10, Ulrica Eriksson, Berber IS, 2.25.59, Wilma Wågelöf, do, 2.27.55, Susanne Malmqvist, IF Start, 2.30.01, Ellen Nyhlin, Karlslund, 2.31.01, Susan Bratt, Örebro, 2.32.56, Paulina Petruska, Granbergsdal, 2.33.16, Annika Lundkvist, Örebro, 2.38.53, Isabelle Ramström, IFK Grängesberg, 2.41.08, Camilla Ahlgren, Nora, 2.44.26, Ann-Marie Bern, Berber IS, 2.46.53, Marie Magnusson, AXA SC, 2.50.24, Lisa Schön, Örebro, 2.54.19, Berit Sandmark, Berber IS, 2.55.40, Helena Holm, Kopparberg, 2.56.23, Helena Boman, Örebro, 2.59.18, Tiina Pöllupüü, do, 3.00.01, Nina Fontana, do, 3.02.59, Sara Strandell Dalius, Stockholm, 3.03.37, Jessica Nilsson, Kumla, 3.08.27, Camilla Grönkvist, do, 3.10.30, Karin Boman, Degerfors, 3.11.11, Johanna Eriksson, Lindesberg, 3.11.33, Josefine Eriksson, do, 3.11.34, Sofia Ström, Örebro, 3.13.19, Johanna Jönsson, Frövi, 3.16.48, Hanna Olofsson, Örebro, 3.17.58, Malin Frommegård, do, 3.18.49, Annie Alared, Hällefors, 3.20.54, Veronica Scott, Örebro, 3.21.02, Elisabeth Ahlgren, Frövi, 3.22.22, Matilda Antman Moren, Lindesberg, 3.23.05, Elin Gustafsson, SK Granan, 3.26.27, Terese Karlsson, Frövi, 3.30.16, Anna Riis, Ludvika, 3.31.32, Camilla Eriksson, Ahlsell Sverige, 3.32.57, Elin Åhlin, Guldsmedshyttan, 3.35.46, Emelie Carlsson, Lindesberg, 3.35.55, Frida Djurfeldt, Örebro, 3.36.58, Moa Elliot, do, 3.37.01, Caroline Bergström, Karlskoga, 3.37.51, Maria Jaakkola, Örebro, 3.38.55, Caroline Öhrn, Karlskoga, 3.42.16, Jenny Tegnér, Örebro, 3.42.41, Elin Norman Carlberg, Karlskoga, 3.42.54, Alma Evaldsson, Örebro, 3.42.58, Katarina Bergdahl, Svillinge, 3.43.49, Eleonore Erixon, Hallsberg, 3.44.55, Helena Bergdahl, Svillinge, 3.46.59, Anneli Larsson, Arboga, 3.49.04, Ebba Carlsson, Guldsmedshyttan, 3.51.36, Ella Karlsson, Lindesberg, 3.51.37, Hanna Persson, Örebro, 3.52.42, Signe Lundgren, do, 3.53.58, Lina Persson, Team Vattenrallarn, 3.55.13, Rebecka Elliot, Berber IS, 3.57.03, Angelica Salevik, Örebro, 3.57.36, Maria Holmberg, do, 4.00.44, Monica Andersson, Garphyttan, 4.02.16, Sofie Lundkvist, Örebro, 4.05.43, Helena Lundkvist, do, 4.05.45, Cecilia Moraglio, Lindesberg, 4.06.23, Emelie Moraglio, Lindesberg, 4.06.25, Karin Mathiesen, Örebro, 4.06.49, Helmina Pallhed, Garphyttan, 4.09.35, Frida Åberg, Kumla, 4.09.51, Anna Håkansson, Örebro, 4.11.00, Louise Kåremark, Åsbro, 4.12.34, Åse Pärlefalk, Brevens IF, 4.12.54, Lina Danielsson, Åsbro, 4.13.40, Romana Hjalmarson, Åtorp, 4.17.01, Lena Persson, Örebro, 4.18.55, Ellinor Kihlström, Karlskoga, 4.19.58, Madeleine Kihlström, do, 4.20.00, Katarina Nyberg, Örebro, 4.20.56, Kylie Mackenzie, do, 4.21.13, Elisabeth Klingberg, Frövi, 4.22.08, Frida Klemming, Örebro, 4.26.24, Marika Karhu, do, 4.27.21, Martina Dahlqvist, Brevens IF, 4.29.08, Sussie Ekman, Örebro, 4.33.36, Wilma Thor, Kumla, 4.33.40, Camilla Glaad, Vintrosa, 4.33.57, Ulrica Glaad, Odensbacken, 4.33.59, Charlotta Grönkvist, Kumla, 4.34.02, Hanna Johansson, Vintrosa, 4.34.07, Renée Schmalfeld, Örebro, 4.35.01, Alexandra Gillerstrand, Zinkgruvan, 4.37.26, Matilda Hellberg, Kumla, 4.39.52, Josefine Sternoff, Glanshammar, 4.41.33, Carin Neanro, Lillkyrka, 4.41.35, Jenny Ågren, Örebro, 4.42.21, Ann Louise Lindström, do, 4.45.43, Moa Gehrman, Lindesberg, 4.48.10, Ingrid Wieselgren, Kopparberg, 4.49.27, Ingrid Bengtsson, do, 4.52.16, Emmalinnea Björkman, Örebro, 4.55.51, Maja-Sofia Zetterman, do, 4.55.53, Anne-Sofie Jansson, Fjugesta, 4.56.49, Sara Rosendahl, Garphyttan, 4.58.40, Sofia Gustafsson, Glanshammar, 5.03.31, Agnes Andersson, Örebro, 5.03.57, Sandra Sartz, do, 5.11.27, Greta Särefors, Laxå, 5.13.53, Gabriella Lagerstam, Karlskoga, 5.17.48, Erika Andersson, Ervalla, 5.20.06, Britt Karlsson, Vintrosa, 5.24.17, Maria Edvardsson, Zinkgruvans IF, 5.32.40, Angeli Hyllman, 5.33.46, Linn Linder, Fellingsbro, 6.04.22, Emma Sernander, Odensbacken, 6.06.40, Marie Gustavsson, Fjugesta, 6.06.45, Katarina Sernander, do, 6.06.48, Lisa Lassila, Örebro, 6.24.36, Annette Ärlegård, Odensbacken, 6.28.25, Emma Nilsson, Stadium, 6.39.10, Marina Wrang, Vintrosa, 6.54.20, Jessica Millertson, Örebro, 7.07.30, Elin Bråtner, då, 7.07.31, Elizabeth Marcusson, do, 7.51.54.

Resultaten tillhandahålls av Vasaloppet via TT. NA ber om ursäkt för eventuella felaktigheter och uteblivna resultat.