Trots ledning efter mönsteranfall – ÖSK förlorade borta mot Malmö med uddamålet

Efter att ha tagit en poäng hemma mot IFK Göteborg i helgen åkte ÖSK under onsdagen till Malmö för att ta sig an nästa storklubb. Inför matchen hade guldfavoriten Malmö tagit sig upp till serietopp efter sju raka segrar. Mot ÖSK saknades dock viktiga spelare som Anders Christiansen och Isaac Kiese Thelin på grund av avstängning.

Det stoppade dock inte hemmalaget från att ta kommandot direkt. ÖSK trycktes tillbaka långt ner i banan och Aron Traustason fick matchens första heta läge. Det efter ett lågt inspel från vänster som han styrde mot mål, men Oscar Jansson kom ut bra och räddade.

Några minuter senare trodde Malmö att man tagit ledningen när Jo Inge Berget satte bollen i nät. Domaren blåste dock för hands på Ola Toivonen precis innan, men bollen såg ut att gå på den Degerforsfostrade anfallarens knä.

Malmö fortsatte trycka på, men efter en knapp halvtimmes spel skulle ÖSK chocka hemmalaget med ett mönsteranfall. Andreas Skovgaard krossade ut bollen på Hussein Ali som slog ett fint inlägg på Jake Larssons panna. Larsson behövde bara stöta till bollen och den borrade sig fint in i bortre krysset.

Därefter borde ÖSK också gjort 2–0. Agon Mehmeti snodde åt sig en svag passning och drev in i straffområdet från höger. Därifrån serverade han Nahir Besara öppet mål, men Besaras skott gick precis utanför.

ÖSK sjönk då ännu djupare ner i banan, vilket gav Malmö ett enormt tryck mot halvtidsvilan. Målet skulle då också komma när Toivonen hittade till Erdal Rakip som låg precis på gränsen till offside. Rakip kunde ensam mot Jansson chippa bollen säkert i mål.

I andra halvlek kom Malmö ut och tog tag i spelet direkt igen. Toivonen fick ett par chanser, men kunde inte överlista Jansson. Även Amin Sarr testade skott som strök Janssons ribba.

Men en kvart in i halvleken började ÖSK få tag i bollen mer igen och fick på det sättet tid att andas. Man hade även ett par kontringsförsök som ledde till några halvchanser.

Med tjugo minuter kvar skulle dock Malmö blixtra till igen. Berget slet sig loss på mittfältet och kunde frispela inhopparen Adi Nalic. Han avslutade vid första stolpen och Jansson kunde inte rädda.

ÖSK hade sedan svårt att skapa ett tryck framåt för att åstadkomma en kvittering. Faktum är att man egentligen inte skapade en riktigt farlig målchans i jakten på utjämningsmålet. Därmed slutade matchen med en 2–1-seger för Malmö.

Matchens miss

Det var inget snack om att Nahir Besara stod för den. Öppet mål precis framför straffpunkten, men ändå lyckades ÖSK-stjärnan placera bollen utanför. Vid tillfället hade det inneburit en 2–0-ledning.

Matchens blick

Efter att Malmö fått en frispark på mittplan i slutet av första halvlek blev Axel Kjäll upprörd. Han hamnade då i ett ordkrig med Malmös Jo Inge Berget. Innan Berget gick ifrån situationen gav han en lång ilsken blick fäst på Axel Kjäll.

Matchfakta

Malmö FF–Örebro SK 2–1 (1–1)

Mål: 0–1 (27) Jake Larsson (Hussein Ali), 1–1 (43) Erdal Rakip (Ola Toivonen), 2–1 (71) Adi Nalic (Jo Inge Berget).

Varningar, MFF: Franz Brorsson. ÖSK: Johan Mårtensson, Nahir Besara.

Domare: Victor Wolf, Stockholm.

Malmö FF (4–4–2): Marko Johansson – Eric Larsson, Anel Ahmedhodzic, Franz Brorsson, Jonas Knudsen – Amin Sarr (ut 62), Erdal Rakip, Fouad Bachirou, Arnor Traustason (ut 62) – Jo Inge Berget, Ola Toivonen (K).

Avbytare: Mathias Nilsson (mv), Behrang Safari, Sören Rieks (in 62), Oscar Lewicki, Bonke Innocent, Adi Nalic (in 62), Marcus Antonsson.

ÖSK (4–2–3–1): Oscar Jansson – Hussein Ali (ut 64), Michael Almebäck (ut 75), Andreas Skovgaard, Benjamin Hjertstrand – Nordin Gerzic (K), Johan Mårtensson (ut 75) – Jake Larsson, Nahir Besara, David Seger – Agon Mehmeti (ut 81).

Avbytare: Jake McGuire (mv), Kevin Wright (in 75), Dennis Collander (in 75), Niclas Bergmark, Robin Book (in 81), Albin Granlund (in 64), Daniel Björkman.