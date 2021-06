Trots Lillåns starka truppbygge – stjärnans framtid oklar: ”Är i en svår situation”

Lillån börjar nå slutet av lagbygget till nästa säsong. Klubben har under våren värvat tunga namn som Isak Palmén, Tor Bornedal-Samils och Sascha Fridebäck. Dessutom har man förlängt med flera nyckelspelare från i fjol.

Men en underskrift saknas alltjämt. Suad Sofovic, som i vintras var lagets tredje bästa poängplockare, har ännu inte beslutat sig för hur nästa säsong kommer att se ut.

– Jag är i en svår situation. Jag har ett barn och ett till på väg, så jag vet inte hur mycket jag kommer tid jag kommer att ha. Mitt kontrakt har gått ut, men jag för en dialog med Lillån, säger han.

Trots intresse från andra klubbar ser det ut att bli spel i Lillån om Sofovic nu kommer till spel.

– Ja, det är de jag för en dialog med. Skulle någon annan komma med ett upplägg som passar bra så får jag titta på det, men det lutar åt Lillån.

Har det funnits intresse från SSL?

– Ja, det har varit så, men så fort jag berättar om min situation inser de nog att det blir svårt att lösa. Sen har det varit intresse från lägre divisioner också, så det har varit blandat. Det är mest lag som hört sig för, ingen har rakt av erbjudit ett kontrakt.

Men att varva ner på lägre nivå är inte ett alternativ för 29-åringen.

– Nej, jag kommer inte spela korpen eller något, i så fall kommer jag inte att spela överhuvudtaget.

När tror du att du kommer ta ett beslut?

– Det kommer nog att bli efter sommaren. Det är beräknat att barnet ska komma i augusti, så det är väl då man ser om det går bra att jag är borta någon gång i veckan. Då får jag ta den frågan igen.

Sofovic kom till Lillån från Örebro Innebandy inför säsongen 2019/20. I två raka säsonger har han därefter levererat åtta mål och 19 assist, vilket totalt ger en poängskörd på 54 pinnar på 36 matcher. Det gör att ett sug att vara med på resan med det lag Lillån byggt upp alltjämt finns kvar.

– Laget är väldigt spännande och det var därför jag gick till Lillån från början. De har ett nytänk och jag tror att de är ett lag som kommer ta över i Örebro. Jag känner mig inte klar med innebandyn och jag skulle gärna fortsätta, men min fru har tagit ett stort lass hemma, så det känns taskigt att säga att jag ska iväg hela tiden.

Hur skulle det kännas att behöva sluta?

– Det skulle bli en väldigt stor skillnad efter att ha hållit på med det hela livet. Det skulle bli en tomhet som är svår att fylla efter att ha åkt ner varje dag och träffat grabbarna i laget. Sen är jag en föreningsmänniska, så jag tror att jag kommer att vara inblandad på något sätt ändå.

Lillåns truppbygge 2021/22

Målvakter: Sascha Fridebäck (ny från Tyresö Trollbäcken, kontrakt över 2022/23), Jonas Hammarström, David Söderqvist.

Backar: Tor Bornedal-Samils (ny från Karlstad, kontrakt över 2022/23), Sebastian Graff (kontrakt över 2023/24), Isac Hjelm, Carl Lejervik, Simon Möller, Max Norstedt, Erik Olsson Wennlöf (kontrakt över 2023/24).

Forwards: Vincent Asplund, Lukas Asplund, Filip Gillberg, Carl Harryson (kontrakt över 2022/23), Per Holmblad (kontrakt över 2022/23), Erik Nilsson (ny från FBC Nyköping), Aron Ohlsson (kontrakt över 2022/23), Isak Palmén (ny från Sirius), Axel Rutström, Martin Rönnklint, Jakob Sandberg (ny från ÖSK, kontrakt över 2022/23), Theo Saverstam (uppflyttad från juniorlaget, kontrakt över 2022/23), Lucas Sjögren, Axel Veress (uppflyttad från juniorlaget, kontrakt över 2022/23).

Utgående kontrakt: Suad Sofovic, forward, Calle Widmark, do.

Klara förluster: Emil Johannes (målvakt, ny klubb ej klar), Jesper Karlsson (back, ÖSK Innebandy), Victor Ström (do, ny klubb ej klar), Alexander Blomberg (forward, IFK Arboga), Jakob Karlsson (do, UHC Sarganserland), Oskar Löwdahl (do, Kumla IBK).