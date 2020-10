Trots önskemålet om nya hyresrätter - hyrvilla går ut till försäljning

Våren 2018 skrevs historia i Sköllersta. Efter lång väntan och många turer stod Hallbos tio nybyggda hyrvillor färdiga för inflyttning.

– Det ska bli roligt att flytta in, och det är väldigt skönt att kunna bo kvar i Sköllersta, sade Anita och Lars Pettersson, två av hyresgästerna, vid invigningen.

Ett bygge mer eller mindre kanske inte ter sig särskilt märkvärdigt för gemene man. Men då ska man veta att i Sköllersta hade invånarna efterlyst nya hyresrätter i flera år.

När villorna lanserades uppgav dåvarande ordförande Hans Karlsson (S) att precis som var tänkt med lägenheterna skulle stiftelsen hyra ut husen. Hyran sattes till 7 950 kronor för tvåor, 9 350 kronor för treor och 10 550 kronor för fyror.

De som flyttade in skulle också få möjlighet att köpa sina boenden efter tre år om de ville, det vill säga till sommaren år 2021. Hyran som betalats in under perioden räknas då som handpenning.

Men i dagarna blev känt att Hallbo ska lägga ut en av hyrvillorna till försäljning på öppna bostadsmarknaden. Detta sedan en hyresgäst sagt upp bostaden och flyttat.

Villorna skulle vara för uthyrning, varför säljer ni denna?

– Syftet med hyrköp är att hyresgästen får option på att köpa bostaden. Nu har vi hyrt ut denna villa i två år. Vi hade kunnat börja om processen med en ny person, men vi gör inte så, säger Hallbos vd Hans Boskär.

– Vid ett sådant här tillfälle väljer vi i stället att göra en prövning. Det har gjorts en gång tidigare.

Varför då?

– För att se om vi kan få tillbaka de pengar vi har tänkt oss, så vi kan fortsätta investera. En försäljning ger oss möjlighet att skapa ett nytt hus i det här konceptet.

Vad begär ni för pris?

– Det är inte bestämt än. Men det är på marknadsmässig grund det säljs.

Erbjudandet till dem som har option på sina villor i Sköllersta till sommaren ligger dock på 2,7 miljoner, uppger Boskär.

Sköllerstaborna ville ha nya lägenheter. Är det inte ett svek då att lägga ut en hyrvilla till försäljning?

– Nej, jag kan inte tycka det. Vad som sagts är att fler bostäder ska tillhandahållas, snarare än lägenheter. Vi har lägenheter i Sköllersta som håller hög standard.

Styrelseordförande Magnus Andersson (S) anser inte heller att försäljningen av hyrvillan är ett svek mot tidigare löften.

– Om vi får in begärda pengar så vill vi att de används till att uppföra ett nytt hus, i Sköllersta eller i någon av de andra orterna där det finns efterfrågan, säger han och tillägger:

– Huspriserna har ökat i Hallsbergs kommun. Därför gör vi denna värdering nu och ser om vi tjänar på att sälja. Det är ett sätt att hjälpa till att stimulera marknaden.

Bakgrund

Detaljplanen för bostadsområdet vid Kyrkstigen antogs av Hallsbergs kommunfullmäktige år 2015.

Enligt den ursprungliga planeringen skulle Bostadsstiftelsen Hallbo via entreprenör bygga fyra radhus med åtta lägenheter i området.

Hallbos ledning ansåg dock att anbuden som lämnades in på parhusen var för dyra. Därmed beslutade stiftelsen att i stället bygga lägenheter i villaformat i Sköllersta. Planen på åtta villor utökades till tio.

Villorna/lägenheterna byggdes sålunda som hyresrätter. Men det skulle också erbjudas hyrköp för de som önskade.

Stiftelsen köpte de prefabricerade husen direkt från Smålandsvillan. För detta ådrog sig Hallbo senare en anmälan till konkurrensverket.