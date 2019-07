Trots ostadigt väder hela veckan – några solchanser finns: ”Bra att ha paraply nära till hands”

Veckan inleds med ostadigt väder i länet. Måndagen riskerar att präglas av en del regn med inslag av åska – som dock ska avta under eftermiddagen.

Under tisdagen fortsätter det ostadiga vädret med regnskurar och molnigt väder. Temperaturen ska ligga omkring femton grader.

Men på onsdag kan solen titta fram och det blir lite varmare väder – runt 20 grader.

Torsdagen fortsätter att bjuda på bättre väder än inledningen av veckan.

– Det kan bli ganska soligt. Några stackmoln kan förekomma men det blir lite varmare, kring 23 grader, säger Stina Karlsson, meteorolog på Foreca.

I slutet av veckan riskerar regnet att återvända. Under fredagen kan det komma skurar men temperaturen kommer fortsatt att ligga över 20 grader. Solchanser finns också – trots skurarna.

– Men det kan vara bra att ha paraply nära till hands, säger Stina Karlsson.

Under helgen förväntas vädret fortsatt vara varierande. Lördagen bjuder på molnigt väder med temperaturer runt 20 grader. Under natten mellan lördag och söndag drar ett regnigt väder återigen in över länet och söndagen fortsätter på samma molniga inslag fast med något lägre temperaturer.