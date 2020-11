Trots pandemin – villapriserna når rekordnivåer i Örebro: ”Topparna har blivit högre”

Coronaviruset grasserar, och så gör även bostadspriserna i Örebro.

I alla fall när det gäller de riktiga dyrgriparna.

Under oktober såldes en villa på Asplundavägen i Adolfsberg för 13 miljoner kronor.

NA har tidigare berättat om en exklusiv lyxvilla på Varggropsvägen, också det i Adolfsberg, med 15 miljoner i utgångspris som såldes för 13,3 miljoner.

Och tidigare i år sålde Nercia-chefen Kent Norström sin sexrumsvilla i Ekeby-Almby för 11,8 miljoner.

Trots pandemin når bostadsmarknaden i Örebro nya rekordnivåer.

– Det vi sett under året är att topparna blivit högre på de dyrare objekten, det har man ju noterat, instämmer Andreas Olofsson, vd på Mäklarhuset Örebro.

Vad beror det på?

– Villamarknaden präglas av ett lågt utbud. Många villaägare som är 50-talister tar inte steget att sälja nu på grund av corona och därför är det väldigt få objekt ute till försäljning. Det gör att alla villor gått upp i pris och premiumobjekten har tagit en extra skjuts uppåt.

Enligt mäklarinfo.se ligger genomsnittspriset på bostäder i Örebro just nu – fjärde kvartalet 2020 – på 36 948 kronor per kvadratmeter. Om man jämför med fjärde kvartalet 2017 har villapriserna stigit med 9 266 kronor per kvadratmeter. En höjning med 33,5 procent, alltså en tredjedel.

Olofsson konstaterar att många av köparna av mångmiljonvillorna är kapitalstarka efter att ha gjort en bostadskarriär under många år, och redan sitter på höga värden på sina bostäder.

– Då kan man betala uppemot åtta, tio eller tolv miljoner i många fall.

Olofsson konstaterar också att det inte byggs speciellt många nya villor, det är mer på lägenhetssidan som det görs satsningar i Örebro.

– Om det ska bli en dämpning måste antingen utbudet öka, vilket inte känns jättetroligt, eller så måste räntan gå upp så att det blir mycket dyrare att låna pengar.

Är Örebro på väg mot Stockholmspriser?

– Utan att jag säkert vet så har priserna säkert gått upp även i Stockholm, så jag tror att det ökar på många marknader.

Olofsson konstaterar att pandemin slår allra hårdast mot låginkomsttagare medan kapitalstarka personer ofta står bakom de branscher som går fortsatt bra.

– Det är också många av dom personerna som köper de här dyra objekten. Så att det är pandemi och kris, och många som blir av med jobbet...det är inte dom som köper i alla fall.

Hur mår mäklarbranschen i dessa coronatider?

– Det har rullat på, men vi har också drabbats av att det är sämre omsättning. Känslan är att vi mäklare skulle vilja ha lite fler objekt att jobba med.

– Men vi har inte drabbats av några restriktioner och vi går in i en lågsäsong runt jul i alla fall. Det är ingen som köper ett objekt i julklapp, säger Andreas Olofsson.

Dyraste villorna i Örebro län i oktober – här är listan

Villapriserna i Örebro län fortsätter stiga. Totalt såldes 107 villor under månaden. I oktober har priserna ökat med åtta procent jämfört med september. Största ökningen i oktober står Örebro för – med hela 26 procent. Två kommuner har nedåtgående kurvor. I Nora minskade priserna med 18 procent och i Lindesberg med 17 procent. I Karlskoga ökade priserna med 14 procent. Medelpriset för en villa i området i oktober är 2 024 000 kronor. Den största villan sett till antal kvadratmeter boyta som såldes under perioden var fastigheten på Svartå 927 i Svartå som har hela 440 kvadratmeter boyta, och som såldes för 200 000 kronor.

Här är de dyraste villorna i Örebro län under månaden:

• Asplundavägen 4, Örebro, 13 000 000 kronor.

• Gamla Hjälmarvägen 24, Örebro, 6 800 000 kronor.

• Dalhemsvägen 2, Örebro, 6 560 000 kronor.

• Trängkårsvägen 13, Örebro, 5 700 000 kronor.

• Kaprisvägen 10, Örebro, 5 500 000 kronor.

• Sörgårdsvägen 16, Kumla, 4 850 000 kronor.

• Lakevägen 19, Örebro, 4 795 000 kronor.

• Lillebovägen 6, Örebro, 4 500 000 kronor.

• Solvik 428, Hammar, Askersund, 4 450 000 kronor.

• Kasernvägen 20, Örebro, 4 400 000 kronor.