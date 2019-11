Trots rekordformen – Örebro Hockey föll ändå i skräckarenan: ”Lätt att börja prata om spöken ...”

När Örebro Hockey gästar Frölunda nästa gång, den 13 februari, kommer det ha gått över fem år sedan laget senast vann i Scandinavium.

På torsdagskvällen åkte laget nämligen på nionde raka förlusten i skräckarenan i Göteborg. Sedan senast segern, den 8 januari 2015, har Örebro bara tagit en enda poäng borta mot Frölunda, och bara gjort åtta mål på nio matcher.

Det senaste, och enda i torsdagens match, hängde Ryan Stoa in i powerplay mindre än två minuter in i matchen. En drömstart som Örebro, trots sin rekordform och sensationella serieledning i SHL, inte var i närheten av att kunna förvalta. I stället åt sig Frölunda in i matchen och dominerade de två första perioderna. Jacob Moverare kvitterade i första, Simon Hjalmarsson och Nicklas Lasu ökade på till 3–1 i andra.

– Framför allt i andra perioden var vi ganska duktigt tillbakatryckta och fick mest försvara oss. Det var (målvakten Dominik) Furch som räddade oss kvar i matchen inför tredje, säger veteranen Marcus Weinstock, som varit med om alla förluster, och fortsätter:

– Vi var inte riktigt redo att ta kampen. Vi svängde undan alldeles för mycket och fick inget stopp i spelet. De är så skickliga med pucken att vi måste vara rejälare än så. Vi blev tillbakatryckta och de fick snurra ganska så friskt. Då blir det jobbigt att försvara sig.

I tredje perioden kom Örebro ut som ett annat lag, men då var det för sent. Men Örebro brände samtliga 16 skott – bland annat hade Mathias Bromé ett friläge och Jonas Rask bröt in framför mål – och Frölunda avslutade i stället med 4–1 i tom bur.

– Vi var inte med i de två första perioderna, och uppförsbacken blev för lång. Frölunda är ett alldeles för bra lag för att man ska kunna ge dem det försprånget. Alla fick se sig själva i spegeln inför tredje perioden, och jag tycker ändå att vi gav det en chans där, säger Weinstock.

Nio raka förluster i Scandinavium nu, vad beror det på?

– Det är alltid lätt att börja prata om spöken, men självklart är Frölunda en av de svåraste bortamatcherna på hela säsongen. De har alltid ett bra lag. Då gäller det att vara förberedd, inget snack om det.

Det handlar mer om laget ni möter än om arenan?

– Precis. Men sedan är det speciellt att spela här inne i värmen också, klart att det är en av de tuffaste bortamatcherna på säsongen.

Scandinavium är nämligen ökänt som den klart varmaste arenan att spela i, i hela hockey-Sverige. När det är mycket publik på läktarna stiger temperaturen med flera grader ytterligare – som på torsdagen när det var 10 026 åskådare på plats.

Men Weinstock vill varken skylla på det eller att Frölunda spelat igång med en CHL-match mot Färjestad i tisdags medan Örebro kom direkt från landslagsuppehållet.

– Det ska inte vara något man ska stå och använda som ursäkter, inget vi ska skylla på. Vi ska vara redo, punkt.

För Örebro, som trots förlusten är tvåa i SHL-tabellen bakom just Frölunda, väntar nu hemmamatch mot Malmö på lördag.

– Då måste vi vara lite mer aggressiva, få mer träff på dem i egen zon och få lite fler stopp i spelet, säger Weinstock.

Hela Örebro Hockeys förlustsvit i Scandinavium

Frölundas siffror först. Alla matcher i SHL:s grundserie.

18 oktober 2015: 3–1.

20 februari 2016: 2–0.

15 november 2016: 5–0.

7 januari 2017: 2–1 efter förlängning.

17 oktober 2017: 3–2.

18 november 2017: 3–1.

30 oktober 2018: 2–1

28 februari 2019: 4–1.

14 november 2019: 4–1.

Örebros senaste seger i Scandinavium den 8 januari 2015, 4–1.