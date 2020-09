Trots vädjan: Den fasta reklamen Idrottshuset ska bort – idrotten rasar: ”Man stjäl 120 000 kronor”

De fasta reklamskyltarna i Idrottshuset har plockats ned. Det efter ett tidigare beslut som kallats Ren Arena, där lokalen ska vara fri från reklam när inga aktörer använder den.

– Det är fullständig obegripligt. Det är ett av idrottens hävdvunna inkomstkällor att göra reklam på arenorna, säger Olle Anfelt.

Han vädjade därför i ett brev till fritidsnämnden att riva upp beslutet. Det blir dock inget av det, utan förslaget till nästa veckas nämndmöte är att det tidigare beslutet om Ren Arena kvarstår.

– Jag undrar hur kommunen tror att elitidrotten finansieras. De här skyltarna får det lokala näringslivet att ställa upp och stötta lokal idrott. Och det tar man bort i idrottshuset men inte på andra andra arenor. Jag vet inte varför vi är utpekade. Vi förstår ingenting, säger Olle Anfelt.

Det är tillåtet att ha mobil reklam när det är match, men det räcker inte.

– Mobil reklam är en finansiering, den fasta året runt är en annan del. De blandar ihop två olika finansieringskällor. En del företag vill även förknippas med andra evenemang. Det är mervärde vi kan skapa, säger Olle Anfelt, och fortsätter:

– Utöver vad corona redan ställt till med, som är ungefär 600 000 kronor, så stjäl man med det här 120 000 för oss.

Att det skulle vara av estetisk skäl om man vill ta bort de fasta reklamskyltarna köper han inte.

– Utan reklamen ger det ett intryck av en öststatsbunker. Det finns de som säger att det är ett museum, men då förstår man inte att det är en levande idrottsarena, säger Olle Anfelt.

NA har utan framgång sökt fritidsnämndens ordförande Marie Brorson (S).

Ren Arena

► Ren Arena innebär att hallarna är oklädda från all reklam under all annan tid än när förening eller extern aktör nyttjar hallen på bokad tid.

► Under bokad tid ingår fullständiga reklamrättigheter som innebär ensamrätt att nyttja hallens befintliga utrustning för digital reklam, egna tygvepor eller eget mobilt golvmaterial.

► Beslutet förankrades med föreningar och sedan påbörjades en lång utfasningsperiod fram till att Ren Arena skulle träda i kraft i augusti 2020.