Trött på ”Last Christmas” och ”Tänd ett ljus”? Här kommer helt andra jullåtar att lyssna på i jul!

Vi som valt musiken:

Hans Gustafsson: Gillar jazz och blues.

Håkan Pettersson, kallad ”Håkan Pop”: Gillar pop och rock.

Ruben Hansson: Gillar schlager och sånt.

Hans Gustafssons val:

Sahib Shihab: Silent night (1986)

Född som Edmond Gregory i Georgia, USA 1925. Konverterade 1947 till islam och tog då namnet Sahib. Levde och spelade i Danmark och Sverige 1959 till 1973.

Django Reinhardt: Christmas swing (1937)

Belgisk-fransk självlärd gitarrist som trots en svår handskada blev stilbildare för generationer av gitarrister.

Norah Jones: Peace (2002)

Sjunger om julens budskap: ”Life's true meaning comes to you, and the freedom you seek is one ...”

Diana Krall: Have yourself a Merry little christmas (2005)

Kanadensisk sångerska och jazzpianist.

Lightnin' Hopkins: Happy New Year (1953)

Runda av julhelgen och året med den här låten i högtalaren och ett glas kall champagne i handen.

Håkan Pops val:

Darlene Love: Christmas (baby please come home) (1963)

Demonproducenten Phil Spector bestämde sig 1963 för att göra ett album med uppdaterade versioner av gamla julklassiker plus en nyskriven låt som Darlene Love sjunger.

John Lennon: Happy X-mas (war is over) (1971)

29 oktober 1971 gick John Lennon, Yoko Ono, musiker och Harlem Community-kören in i en New York-studio och skapade en modern julklassiker som dessutom är en protest mot alla krig.

Wizzard: I wish it could be Christmas everyday (1973)

Engelsmannen Roy Wood var svårt influerad av Phil Spector och hade 1973 ambitionen att skriva en ny poppig jullåt som sedan spelades in och arrangerades enligt Spectors pompösa mall.

Anders F Rönnblom: Det är inte snön som faller (1980)

Anders F:s antijullåt gavs ut 1980 som en parentes på en EP för tidningen Schlager men har sedan givits ut ett antal gånger och har blivit en av Anders F:s mest kända låtar.

The Pogues: Fairytale of New York (1987)

Ännu en modern julklassiker som alla både älskar och hatar. En spännande duett mellan Shane MacGowan (som för övrigt är född 25 december) och Kirsty MacColl.

Ruben Hanssons val:

Elvis Presley: I'll be home on Christmas day (1971)

Elvis lovar att vara hemma till juldagen – men med tåg kan man ju aldrig vara säker.

Malena Ernman: Jul, jul, strålande jul (2015)

Klassisk julsång från 1921 i modern och vacker inspelning.

Helen Sjöholm, Tommy Körberg och BAO: Tomten har åkt hem (2012)

Helen och Tommy sjunger om hur spännande (och skrämmande) tomten kan vara när man är liten.

Mahalia Jackson: Silent night, Holy night (1962)

Det finns tusen och åter tusen inspelningar av Stilla natt – men det finns bara en Mahalia Jackson.

Jussi Björling: O helga natt (1959)

Och som avslutning – julsångernas julsång.

Hela spellistan

Vill du ha hela spellistan på Spotify? Då hittar du den i Rune Hanssons profil under namnet 1969 December. Där hittar du också spellistorna från tidigare månaders tillbakablickar.